Москалі ламали ворота його гаража, він і спитав- что жє ві делаєте
Так а не треба питати! Якщо ковтати, мовчати вижити ж можна? Ну так чого ти…
Вижити... Там патруль зупиняє на перевірить мобілу або роздінуть перевірить "татушки". Якщо шось не сподобалось в контактах мордокниги, групах телеграму, фотках, в наколках- приїхали. Далі вже ФСБ займається мовчуном і його телефоном. Якщо в контактах знайдено шось тіпа "Петрович ГАЇ", який десь в органах засвітився- це подвал і допити. Мабуть це нікому не цікаво, але у москалів є дуже багато даних по нашим силовикам. Плюс деякі наші пішли на співпрацю...
stm написав:Церква це інституція, яка має відповідати законодавству України. Якщо відповідає, а це наразі не так, то може користуватися тим що держава надає безоплатно у користування. Користування, то не володіння ) Пам'ятки архітектури це власність держави, а не церкви.
шо ви мелете? це відколи памятники архітектури автоматично стають держвласністю?
Десь від часів конкістадорів. Коли держави у вигляді королів зробили неможливим дуального сприйняття держави. Держава перша, далі інституції яким надаються преференції ) Може ще раніше - римське право )
Ага, конкистодоров Это потому что Вы не можете сказать "со времен Ленина который отделил государство от церкви" в этой части мира. А чуть в сторону отъедешь - и церковь очень даже владелец кучи всего, на Кипре вон даже отелями и казино владеет.
unicdima написав: це ви ждуни ухилянти народ? Та це вас вішати треба, ви більше приносите шкоди ніж кацапська пропаганда.
Дмитро давай без емоцій, просто подумаєм головою. Представ собі вони народ. Український народ - народ ждунів і ухилянтів. Патріоти і активісти є, но їх не кратно більше ніж сєпарів. інакше за 8 років ато днр б зімяли. Скільки призвали в 22 му? Тисяч 500? З них лишилось? Нехай всі і лишились. Скільки з них хотять лишитись? Ну мож хтось і готовий боротись до кінця... але нехай б і всі хотіли відпочити .нема в нас 500 тисяч патріотів на заміну. А якщо ти ще схочеш набрати свідомих патріотів 500 тисяч? шоб не московського патріархату, щоб говорили не російською і любили Черчіля... та конституцію. то виявиться що вішати будуть тебе а не ухилянтів
alex_dvornichenko написав:Церковь и государство почти всегда максимально интегрированы друг в друга. Даже сейчас когда церковь что то строит, фактическо это деньги граждан, плюс безналоговые доходы, что фактически являються субсидиями.
не треба путати баранів граждан і государствєнних. окрім того якщо держава зара і забере нерухомість, віряни ще не стали кріпаками коло храмів. Держава ті храми не прогодує. Для прикладу Михайло Жар побудував Банченський монастир з нуля в румунському селі і він майже Лавра...