щоб вистояти, щоб нас не знищили - треба й дивитися на їх ресурси, які зовсім не безкінцеві. а коли вони це відчують, тоді почнуть перемовини... .........щоб вистояти, щоб нас не знищили - треба й дивитися на їх ресурси, які зовсім не безкінцеві. а коли вони це відчують, тоді почнуть перемовини... І коли це станеться?

Хоч приблизно?



P.s. На які поступки ви згодні піти, ви теж не відповіли.

Я хоч написав про "фінський варіант". Не став розписувати докладно, щоб не розводити срач на гілці, бо там поступки великі.

який нетерплячий. не всі на пенсії ЛАД, не можуть відповідати вам як тільки ви пальцями клацнуливзагалі це секрет Полішинеля- перше й головне - ми залишаємо окуповані території окупанти. це як сталін в 1941 домовився по Волзі - логіка та сама- не хочуть НАТО - добре без НАТО. хоча на прикладі Фінляндії бачимо, що НАТО лише привід. й питання гарантій Україні - ще відкрите- мова та церква - можна обговорити - не перемовинах. до того ж це цікаве питання, ми теж можемо запитати про наші права.а от ваш фінський варіант - це цікаві, які ж такі поступки. головне, що хоче Раша - це проросійська влада на Україні. цього не буде. в нас владу обирають, й нікого проросійського не буде. з кожним днем проросійських виборців на Донбасі все зменшують та зменшують. тому я й кажу, що повноцінного миру не буде. Раша взагалі проти існування незалежної України, а лише Україна - Біларусь 2.0 - а проти цього ми. фінім не змушували вчити руську мову, й Монергейм там національний герой. в нас надто великі протиріччя. тому Раші доведеться з цим лише змиритися...а ресурси вичерпаються в 2026 році. та й Трамп вже непогано так руські фаберже затискає