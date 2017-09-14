RSS
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 23:49

  ЛАД написав:
  Shaman написав:.........
щоб вистояти, щоб нас не знищили - треба й дивитися на їх ресурси, які зовсім не безкінцеві. а коли вони це відчують, тоді почнуть перемовини...
І коли це станеться?
Хоч приблизно?

P.s. На які поступки ви згодні піти, ви теж не відповіли.
Я хоч написав про "фінський варіант". Не став розписувати докладно, щоб не розводити срач на гілці, бо там поступки великі.
А ви?

який нетерплячий. не всі на пенсії ЛАД, не можуть відповідати вам як тільки ви пальцями клацнули :lol:

взагалі це секрет Полішинеля
- перше й головне - ми залишаємо окуповані території окупанти. це як сталін в 1941 домовився по Волзі - логіка та сама
- не хочуть НАТО - добре без НАТО. хоча на прикладі Фінляндії бачимо, що НАТО лише привід. й питання гарантій Україні - ще відкрите
- мова та церква - можна обговорити - не перемовинах. до того ж це цікаве питання, ми теж можемо запитати про наші права.

а от ваш фінський варіант - це цікаві, які ж такі поступки. головне, що хоче Раша - це проросійська влада на Україні. цього не буде. в нас владу обирають, й нікого проросійського не буде. з кожним днем проросійських виборців на Донбасі все зменшують та зменшують. тому я й кажу, що повноцінного миру не буде. Раша взагалі проти існування незалежної України, а лише Україна - Біларусь 2.0 - а проти цього ми. фінім не змушували вчити руську мову, й Монергейм там національний герой. в нас надто великі протиріччя. тому Раші доведеться з цим лише змиритися...

а ресурси вичерпаються в 2026 році. та й Трамп вже непогано так руські фаберже затискає ;)
  ЛАД написав:...
Если вы умудряетесь из того, что в Украине развалили промышленность, сделать вывод, что "заводи нікому не були потрібні максимальну кількість років" (не очень понятно, сколько это - максимально?), и что Украине не нужны ни заводы, ни НИИ, ни физики-химики, то помочь ничем не могу.
Просто интересно, кто же нужен Украине - батраки на панщине у сельхозхолдингов?

урок російської мови для радянських людей. "развалили" - це свідома дія. "развалились" - це наслідок їх неефективної роботи або те, що ці підприємства можуть існувати лише у великих країнах. Південмаш - великий завод, але середній країні не потрібні балістичні ракети, здатні знищити США. а ХТЗ - міг будувати по 50 тис тракторів на рік, але таких собі по якості, а на менші об'єми - він КАТАСТРОФІЧНО неефективний. металургія вижила? так, бо хоч була й не дуже ефективна, але мала конкурентні переваги. харчова промисловість як розвинулась - а це не набагато легше, ніж метал робити, точніше навіть важче.

ще раз - радянські підприємства розвалились через своє неефективність. єдиний шанс - це було все продати іноземцям в 1990 роках - но тоді ж ЛАД голосував за збереження народної власної, чи не так?

в Польщі до речі, таких монстрів як ХТЗ немає - все набагато компактніше...
