Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 13 лис, 2025 16:24

  ЛАД написав:
  Hotab написав:Letusrock
Тобто Україна отримує гроші щоб в тому числі захищати Європу, і в момент "післявійни" виявиться в ролі сильно заборгувавшої.


Презіраєш Європу? Не поїдеш туди, коли випустять?

Беженцы из Украины, прибывшие в Германию после 1 апреля 2025 года, больше не будут получать пособие. По сообщениям СМИ, такое решение приняло правительство страны.
➡️ https://l.euronews.com/sddP/quote]

Скоро Хантеру доведеться працевлаштовуватися

Але найцікавіше виходить з 18-22 які їхали без освіти на 500 євро цим літом

euronews несколько привирает.
Украинских беженцев лишат особых привилегий и они будут получать не пособие по безработице, а обычное пособие беженца, т.е. вместо 569 евро будет 440 евро. Теряется и ещё кое-что (кажется, мед страховка). При этом Хантеру ничего не грозит - те , кто приехал до 1 апреля 2025 будут получать как и раньше.


Уряд Олафа Шольца в Німеччині розвалився наприкінці минулого року через питання допомоги Україні. Про це в інтерв’ю Die Zeit заявив сам колишній канцлер.

"Не слід забувати: я розпустив попередній уряд, бо не було досягнуто згоди щодо приблизно 15 мільярдів євро для фінансування додаткових заходів для України та українців у Німеччині", – заявив він, відповідаючи на одне із запитань.

Як зазначив Шольц, каменем спотикання було зняття так званого "бюджетного гальма" – законодавчого обмеження на дефіцит бюджету в Німеччині. Зрештою це "гальмо" послабили, але вже після того, як уряд Шольца розвалився.
Повідомлення Додано: Чет 13 лис, 2025 16:28

Повідомлення Додано: Чет 13 лис, 2025 16:48

  prodigy написав:
  ЛАД написав:
  Hotab написав:............
Беженцы из Украины, прибывшие в Германию после 1 апреля 2025 года, больше не будут получать пособие. По сообщениям СМИ, такое решение приняло правительство страны.
➡️ https://l.euronews.com/sddP/quote]

Скоро Хантеру доведеться працевлаштовуватися

Але найцікавіше виходить з 18-22 які їхали без освіти на 500 євро цим літом
euronews несколько привирает.
Украинских беженцев лишат особых привилегий и они будут получать не пособие по безработице, а обычное пособие беженца, т.е. вместо 569 евро будет 440 евро. Теряется и ещё кое-что (кажется, мед страховка). При этом Хантеру ничего не грозит - те , кто приехал до 1 апреля 2025 будут получать как и раньше.

Уряд Олафа Шольца в Німеччині розвалився наприкінці минулого року через питання допомоги Україні. Про це в інтерв’ю Die Zeit заявив сам колишній канцлер.

"Не слід забувати: я розпустив попередній уряд, бо не було досягнуто згоди щодо приблизно 15 мільярдів євро для фінансування додаткових заходів для України та українців у Німеччині", – заявив він, відповідаючи на одне із запитань.

Як зазначив Шольц, каменем спотикання було зняття так званого "бюджетного гальма" – законодавчого обмеження на дефіцит бюджету в Німеччині. Зрештою це "гальмо" послабили, але вже після того, як уряд Шольца розвалився.

Какая связь между "бюджетним гальмом" и Bürgergeld?
