RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15778157791578015781
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 15:12

  Banderlog написав:
  stm написав:
  Banderlog написав:Смішна тюрма зі 100 тисячами трупів. Не Асад а режим асада під час громадянської війни, конкуренти робили те саме.
Ну і кожен кому не лінь від турції росії до сша вбивав там людей. Це тож факт.

......
За Бандерлогом взагалі жили тоді краще ніж зараз )))

Ви розумієте що з 2011 там ішла громадянська війна? І режим асада вбивав менш ефективно за його конкурентів? Інакше б він не втік.
Надіюсь зараз ви не скажете що там хранили 30 тисяч трупів? В одній тюрмі? Я мав на увазі що там краще жилось до громадянської ніж зараз, після того як диктататора скинули? За торжєство справедливості заплачено дуже дорого і це ще не кінець, нова влада там теж не біла і пухнаста.
Чи варто було міняти асадів на ашшара ціною 500 тисяч трупів за громадяську? 7 млн біженців? Та і після асада вже 11 тисяч вбито...

>>> За Бандерлогом взагалі жили тоді краще ніж зараз
вы там парой страниц раньше почитайте - с чем именно сравнение идет. А так-то по 30к народу в месяц непойми куда набирают.
Нет, если вопрос мобилизации закрыт - оно можно, конечно про "невинно убиенных" рассуждать чисто теоретически. Но почему-то практикой подтверждать - теоретики не спешат...
_hunter
 
Повідомлень: 10900
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 15:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Ви розумієте що з 2011 там ішла громадянська війна? І режим асада вбивав менш ефективно за його конкурентів? Інакше б він не втік.
Надіюсь зараз ви не скажете що там хранили 30 тисяч трупів? В одній тюрмі? Я мав на увазі що там краще жилось до громадянської ніж зараз, після того як диктататора скинули? За торжєство справедливості заплачено дуже дорого і це ще не кінець, нова влада там теж не біла і пухнаста.
Чи варто було міняти асадів на ашшара ціною 500 тисяч трупів за громадяську? 7 млн біженців? Та і після асада вже 11 тисяч вбито... там 30 тисяч загалом загинуло в усіх тюрмах, не тільки через страти але і через катування. Це дані правозахисників, яким теж можно довіряти з натяжкою ... так як вони в опозиції і їм трудно бути обєктивними. Чисельність населення порівняна з населенням України. Єдине що в них почалось в 2011 в нас в 2014. В нас біженців 6 млн в європі і 1,2 млн втекло в рф, по вбитим це держ таємниці но... і війна ще не закінчилась.

Проблема в тому, що це було неминуче. Зміна Асада ціною 500 тис. трупів була неминуча. Якби це не почалося у 11 році, почалося б пізніше.
Приклад - Іран. Вони живуть х...во. І чим далі, тим гірше. І рано чи пізно почнеться зміна режиму муллів. Теж дорогою ціною. Можливо, якби це сталося у 90-их, то ціна була б меншою...
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2368
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 15:26

  stm написав:
А потім після того як Асада скинули, і життя стало гіршим, стояли черги на сотні тис. на кордоні на повернення. Це боротьба цінностей була, є і буде. Навіть патріархат відходить у минуле

Ну патріархат ви зря привели) і з якої це радості Ви рішили що я за патріархат?))) Потом хто сказав що новий правитель сирії більш демократичний за асада? Кажуть люди він теж бошки собствєнноручно рубав... не буду його засуджувати я не був в його шкірі, но всеж на Макрона він мало схожий)))
А цінності то да.. тільки я за матеріальні цінності, зі мною духовними розплачуватись не надо) тим більш вашими духовними :wink:
людська тушка теж має якусь цінність чи тільки свобода вибирати стать? Щодо кількості в 30 тисяч мобілізованих в місяць то не бачу причини довіряти цій цифрі...
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3916
З нами з: 24.06.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 15:26

  sashaqbl написав:
  Banderlog написав:Ви розумієте що з 2011 там ішла громадянська війна? І режим асада вбивав менш ефективно за його конкурентів? Інакше б він не втік.
Надіюсь зараз ви не скажете що там хранили 30 тисяч трупів? В одній тюрмі? Я мав на увазі що там краще жилось до громадянської ніж зараз, після того як диктататора скинули? За торжєство справедливості заплачено дуже дорого і це ще не кінець, нова влада там теж не біла і пухнаста.
Чи варто було міняти асадів на ашшара ціною 500 тисяч трупів за громадяську? 7 млн біженців? Та і після асада вже 11 тисяч вбито... там 30 тисяч загалом загинуло в усіх тюрмах, не тільки через страти але і через катування. Це дані правозахисників, яким теж можно довіряти з натяжкою ... так як вони в опозиції і їм трудно бути обєктивними. Чисельність населення порівняна з населенням України. Єдине що в них почалось в 2011 в нас в 2014. В нас біженців 6 млн в європі і 1,2 млн втекло в рф, по вбитим це держ таємниці но... і війна ще не закінчилась.

Проблема в тому, що це було неминуче. Зміна Асада ціною 500 тис. трупів була неминуча. Якби це не почалося у 11 році, почалося б пізніше.
Приклад - Іран. Вони живуть х...во. І чим далі, тим гірше. І рано чи пізно почнеться зміна режиму муллів. Теж дорогою ціною. Можливо, якби це сталося у 90-их, то ціна була б меншою...

знову на шаха?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41458
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2869 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 15:36

  sashaqbl написав:

Проблема в тому, що це було неминуче. ..
зміна мож і неминуча... но ціна? Революціонери завжди є упирями, хоч в великій французькій, хоть в фєвральській..
І далеко не факт що за влади, яка змінить після війни зеленського тут буде більше свободи ніж при янику.
Я маю на увазі різні від свободи преси до права на акції громадської непокори та свободу піприємництва...(не забувайте що Україні борги ніхто не списував, і далеко не факт що спишуть після війни. А віддавати то можно буде лиш вигрібаючи з економіки)
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3916
З нами з: 24.06.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 15778157791578015781
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 152596
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 348238
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1039038
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (5132)
14.11.2025 14:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.