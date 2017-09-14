|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 15 лис, 2025 09:52
вчера всё назк писало доповідні по енергоатому. Зачем нужно назк с бюджетом 2 миллиарда, которое вообще создано для учреждения коррупции, а коррупция только растёт
Додано: Суб 15 лис, 2025 10:28
Hotab написав:
а картки (і все інше, типу арешт авто)) їм просто не блокують. Чому - хз
Та я так думаю, що зрозуміло чому. Якщо виписати повістку за законом, доставити її (хоча б умовно, як тепер дозволяється) за законом, потім відкрити справу по неявці, потім заблокувати все -- то де тут можна зрубати 500 баксів за послугу "відпустити з буса"?
Ще коли почалася та шняга з Резерв+ і оновленням даних, склалася повна картина, що тепер законно можна притягнути майже всіх "ухилянтів", всі механізми є. І я був майже впевнений, що це дійсно почнуть робити. Але ні, "законно" і "Україна" навіть в такому питанні не поєднуються.
От дивіться: особисте вручення повістки зараз не обов'язкове, головне -- відправити. Тут, звісно, теж можливі зловживання, але немає контакту з "ухилянтом", тож хабара "на місці" брати нема де, а порішати заздалегіть можна і зараз, але ж люди віддають перевагу ховатися по хатам. Далі -- є обов'язок оновити дані. Тобто, "повістку послали не на ту адресу" вже не є захистом, "ухилянт" сам повинен слідкувати, щоб у ТЦК була "та" адреса. А коли дані оновлені, а вони все одно не на ту адресу відправляють -- то такого не повинно бути, за це хтось мусить бути відповідальним вже із посадовців.
І все, далі - адміністративне чи кримінальне провадження, розшук (справжній, а не "розшук ТЦК"), блокування рахунків і арешт майна. І все законно. Але вони не хочуть законно, вони хочуть грошей.
ЛАД написав: sashaqbl написав:
.............
Проблема в тому, що це було неминуче. Зміна Асада ціною 500 тис. трупів була неминуча. Якби це не почалося у 11 році, почалося б пізніше.
Приклад - Іран. Вони живуть х...во. І чим далі, тим гірше. І рано чи пізно почнеться зміна режиму муллів. Теж дорогою ціною. Можливо, якби це сталося у 90-их, то ціна була б меншою...
А если бы не произошло свержение диктатора и тирана Моха́ммеда Реза́ Пехлеви́ в 1979? Цены вообще не было бы.
Не погоджуюсь. Пехлеві звісно був на порядок кращий від теперішньої влади.
Але проблема диктатури чи монархії в тому, що вони опираються на особистості а не на інститути. Якщо особистість якісна, то ця диктатура може мати навіть перевагу над демократією.
Але як правило диктатура/монархія рано чи пізно приводять до тиранії. І тоді народу доводить платити криваву ціну. Так чи інакше...
Тому я прихильник діючих інститутів. У історії з Януковичем - якби працювали інститути, якби йому не вдалося підмяти під себе парламент - то не було б кривавого 14го.
Додано: Суб 15 лис, 2025 10:32
А що ви хотіли, щоб було написано в помийці, заснованой росіянином?
Додано: Суб 15 лис, 2025 10:42
ЛАД написав: _hunter написав: ЛАД написав:prodigy у мене немає теплового насосу, є 14 кондіціонерів, використовую тільки один
Кондиционер, способный работать на обогрев, это тоже тепловой насос воздух-воздух.
Но это если способный - порядочная куча китайского ширпотреба умеет работать только на охлаждение...
Вы пропустили, prodigy использует
для обогрева.
Не точно выразился... -- умеет компрессором работать только на охлаждение. Греют они - чисто электрикой.
Додано: Суб 15 лис, 2025 10:45
ЛАД написав:
Кстати, я недавно ставил вопрос, почему не вызывают в ТЦК повестками, а ловят на улицах.
Banderlog ответил, и ответил правильно.
Вот подтверждение.
ИМХО є 2 маленькі проблеми:
1. Повістки досі відправляють точково, а мали б вже відправляти мільйонами.
2. Найголовніша проблема - нема покарання за неявку по повістці. Взагалі я не розумію чим займається поліція. Навіть серед тих, хто в розшуку за СЗЧ, знаходять аж 5%. А за неявку по повістці ще менше.
І 1 величезна проблема:
Влада не хоче, що б ТЦК дотримувались закону і оцінюють їх не за тими КРІ.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Суб 15 лис, 2025 10:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 15 лис, 2025 10:56
Hotab написав:BIGor
Тобто ресурсу значно більше, але «тушать пожежу» вже майже 4 роки? Як так? Я ж кажу …
…. що грнчкосіі закінчились. Ви забуваєте що пишете?
Я кажу, що не закінчилась. Просто на вулицю пішки не виходять,а картки (і все інше, типу арешт авто)) їм просто не блокують. Чому - хз
На скільки вистачило б прижимистого гречкосія Флаймана, коли у нього б заблокувати ОВДП? Через 5 хвилин буде на порозі ТЦК розказувати про дєло, яке потірялось. Але йому його швидко намалюють нове.
А поки цього нема, то можна «чекати труп ворога».
У вас помилка знаєте яка?
Ви так все виставляєте, ніби гречкосії «порозумнішали», бо саме оці гречкосії відмахали на війні 3-4 роки, набили шишки і стали розумні. І Більше не хочуть.
Ні, вони взагалі ні дня не страждали, жодної шишки у них нема. Смачно їдять, солодко сплять. (коли сирена не турбує). І чекають на березі труп ворога.
>>> Ви так все виставляєте, ніби гречкосії «порозумнішали», бо саме оці гречкосії відмахали на війні 3-4 роки
Это вы так "криво" трактуете вполне ясняый посыл... Гречкосії и раньше понимали, чем дело пахнет - видя как случайных гречкосіїв на улице ломали. Просто со временем паконули и кого-то из прямых знакомых/родственников. Или - как у Бетона - самого гречкосія. Хоть и без тяжелых последствий...
Додано: Суб 15 лис, 2025 10:58
Дюрі-бачі написав:
Взагалі я не розумію чим займається поліція.
Кришують бусифікаторів і отримують свою частку. За неявку призначити покарання можна, навіть нікого не виловлюючи. В масі це було б ефективніше за бусифікацію, але менше можливостей отримати відкупні. І що вони обируть?
Влада не хоче, що б ТЦК дотримувались закону і оцінюють їх не за тими КРІ.
О!
Востаннє редагувалось M-Audio
в Суб 15 лис, 2025 11:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 15 лис, 2025 11:00
sashaqbl написав: ЛАД написав: sashaqbl написав:
.............
Проблема в тому, що це було неминуче. Зміна Асада ціною 500 тис. трупів була неминуча. Якби це не почалося у 11 році, почалося б пізніше.
Приклад - Іран. Вони живуть х...во. І чим далі, тим гірше. І рано чи пізно почнеться зміна режиму муллів. Теж дорогою ціною. Можливо, якби це сталося у 90-их, то ціна була б меншою...
А если бы не произошло свержение диктатора и тирана Моха́ммеда Реза́ Пехлеви́ в 1979? Цены вообще не было бы.
Не погоджуюсь. Пехлеві звісно був на порядок кращий від теперішньої влади.
Але проблема диктатури чи монархії в тому, що вони опираються на особистості а не на інститути. Якщо особистість якісна, то ця диктатура може мати навіть перевагу над демократією.
Але як правило диктатура/монархія рано чи пізно приводять до тиранії. І тоді народу доводить платити криваву ціну. Так чи інакше...
Тому я прихильник діючих інститутів. У історії з Януковичем - якби працювали інститути, якби йому не вдалося підмяти під себе парламент - то не було б кривавого 14го.
Но если институты - не работают. А "якби" - являются "Але як правило". -- с чем вы спорите?
Что один выдуманный сферический конь плавает в вакууме более изысканно, чем другой?
