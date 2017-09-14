RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15790157911579215793
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 09:52

НАЗК

вчера всё назк писало доповідні по енергоатому. Зачем нужно назк с бюджетом 2 миллиарда, которое вообще создано для учреждения коррупции, а коррупция только растёт
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5673
З нами з: 17.12.22
Подякував: 202 раз.
Подякували: 459 раз.
 
Профіль
 
3
1
2
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 10:28

  Hotab написав:а картки (і все інше, типу арешт авто)) їм просто не блокують. Чому - хз
Та я так думаю, що зрозуміло чому. Якщо виписати повістку за законом, доставити її (хоча б умовно, як тепер дозволяється) за законом, потім відкрити справу по неявці, потім заблокувати все -- то де тут можна зрубати 500 баксів за послугу "відпустити з буса"?

Ще коли почалася та шняга з Резерв+ і оновленням даних, склалася повна картина, що тепер законно можна притягнути майже всіх "ухилянтів", всі механізми є. І я був майже впевнений, що це дійсно почнуть робити. Але ні, "законно" і "Україна" навіть в такому питанні не поєднуються.

От дивіться: особисте вручення повістки зараз не обов'язкове, головне -- відправити. Тут, звісно, теж можливі зловживання, але немає контакту з "ухилянтом", тож хабара "на місці" брати нема де, а порішати заздалегіть можна і зараз, але ж люди віддають перевагу ховатися по хатам. Далі -- є обов'язок оновити дані. Тобто, "повістку послали не на ту адресу" вже не є захистом, "ухилянт" сам повинен слідкувати, щоб у ТЦК була "та" адреса. А коли дані оновлені, а вони все одно не на ту адресу відправляють -- то такого не повинно бути, за це хтось мусить бути відповідальним вже із посадовців.
І все, далі - адміністративне чи кримінальне провадження, розшук (справжній, а не "розшук ТЦК"), блокування рахунків і арешт майна. І все законно. Але вони не хочуть законно, вони хочуть грошей.
M-Audio
 
Повідомлень: 3515
З нами з: 23.03.11
Подякував: 646 раз.
Подякували: 518 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 10:30

  ЛАД написав:
  sashaqbl написав:.............
Проблема в тому, що це було неминуче. Зміна Асада ціною 500 тис. трупів була неминуча. Якби це не почалося у 11 році, почалося б пізніше.
Приклад - Іран. Вони живуть х...во. І чим далі, тим гірше. І рано чи пізно почнеться зміна режиму муллів. Теж дорогою ціною. Можливо, якби це сталося у 90-их, то ціна була б меншою...
А если бы не произошло свержение диктатора и тирана Моха́ммеда Реза́ Пехлеви́ в 1979? Цены вообще не было бы.

Не погоджуюсь. Пехлеві звісно був на порядок кращий від теперішньої влади.
Але проблема диктатури чи монархії в тому, що вони опираються на особистості а не на інститути. Якщо особистість якісна, то ця диктатура може мати навіть перевагу над демократією.
Але як правило диктатура/монархія рано чи пізно приводять до тиранії. І тоді народу доводить платити криваву ціну. Так чи інакше...
Тому я прихильник діючих інститутів. У історії з Януковичем - якби працювали інститути, якби йому не вдалося підмяти під себе парламент - то не було б кривавого 14го.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2369
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 10:32

  Schmit написав:Ukraine rejects Trump's seven-point peace plan
То хто відмовився?

А що ви хотіли, щоб було написано в помийці, заснованой росіянином?
M-Audio
 
Повідомлень: 3515
З нами з: 23.03.11
Подякував: 646 раз.
Подякували: 518 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 10:42

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:prodigy у мене немає теплового насосу, є 14 кондіціонерів, використовую тільки один Кондиционер, способный работать на обогрев, это тоже тепловой насос воздух-воздух.

Но это если способный - порядочная куча китайского ширпотреба умеет работать только на охлаждение...
Вы пропустили, prodigy использует для обогрева.

Не точно выразился... -- умеет компрессором работать только на охлаждение. Греют они - чисто электрикой.
_hunter
 
Повідомлень: 10910
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 10:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Кстати, я недавно ставил вопрос, почему не вызывают в ТЦК повестками, а ловят на улицах.
Banderlog ответил, и ответил правильно.
Вот подтверждение.

ИМХО є 2 маленькі проблеми:
1. Повістки досі відправляють точково, а мали б вже відправляти мільйонами.
2. Найголовніша проблема - нема покарання за неявку по повістці. Взагалі я не розумію чим займається поліція. Навіть серед тих, хто в розшуку за СЗЧ, знаходять аж 5%. А за неявку по повістці ще менше.
І 1 величезна проблема:
Влада не хоче, що б ТЦК дотримувались закону і оцінюють їх не за тими КРІ.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 15 лис, 2025 10:56, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5654
З нами з: 29.07.22
Подякував: 898 раз.
Подякували: 640 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 10:56

  Hotab написав:BIGor

Тобто ресурсу значно більше, але «тушать пожежу» вже майже 4 роки? Як так? Я ж кажу …



…. що грнчкосіі закінчились. Ви забуваєте що пишете?
Я кажу, що не закінчилась. Просто на вулицю пішки не виходять,а картки (і все інше, типу арешт авто)) їм просто не блокують. Чому - хз
На скільки вистачило б прижимистого гречкосія Флаймана, коли у нього б заблокувати ОВДП? Через 5 хвилин буде на порозі ТЦК розказувати про дєло, яке потірялось. Але йому його швидко намалюють нове.
А поки цього нема, то можна «чекати труп ворога».

У вас помилка знаєте яка?
Ви так все виставляєте, ніби гречкосії «порозумнішали», бо саме оці гречкосії відмахали на війні 3-4 роки, набили шишки і стали розумні. І Більше не хочуть.
Ні, вони взагалі ні дня не страждали, жодної шишки у них нема. Смачно їдять, солодко сплять. (коли сирена не турбує). І чекають на березі труп ворога.

>>> Ви так все виставляєте, ніби гречкосії «порозумнішали», бо саме оці гречкосії відмахали на війні 3-4 роки
Это вы так "криво" трактуете вполне ясняый посыл... Гречкосії и раньше понимали, чем дело пахнет - видя как случайных гречкосіїв на улице ломали. Просто со временем паконули и кого-то из прямых знакомых/родственников. Или - как у Бетона - самого гречкосія. Хоть и без тяжелых последствий...
_hunter
 
Повідомлень: 10910
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 10:58

  Дюрі-бачі написав:Взагалі я не розумію чим займається поліція.
Кришують бусифікаторів і отримують свою частку. За неявку призначити покарання можна, навіть нікого не виловлюючи. В масі це було б ефективніше за бусифікацію, але менше можливостей отримати відкупні. І що вони обируть?
Влада не хоче, що б ТЦК дотримувались закону і оцінюють їх не за тими КРІ.
О!
Востаннє редагувалось M-Audio в Суб 15 лис, 2025 11:01, всього редагувалось 1 раз.
M-Audio
 
Повідомлень: 3515
З нами з: 23.03.11
Подякував: 646 раз.
Подякували: 518 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 11:00

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:
  sashaqbl написав:.............
Проблема в тому, що це було неминуче. Зміна Асада ціною 500 тис. трупів була неминуча. Якби це не почалося у 11 році, почалося б пізніше.
Приклад - Іран. Вони живуть х...во. І чим далі, тим гірше. І рано чи пізно почнеться зміна режиму муллів. Теж дорогою ціною. Можливо, якби це сталося у 90-их, то ціна була б меншою...
А если бы не произошло свержение диктатора и тирана Моха́ммеда Реза́ Пехлеви́ в 1979? Цены вообще не было бы.

Не погоджуюсь. Пехлеві звісно був на порядок кращий від теперішньої влади.
Але проблема диктатури чи монархії в тому, що вони опираються на особистості а не на інститути. Якщо особистість якісна, то ця диктатура може мати навіть перевагу над демократією.
Але як правило диктатура/монархія рано чи пізно приводять до тиранії. І тоді народу доводить платити криваву ціну. Так чи інакше...
Тому я прихильник діючих інститутів. У історії з Януковичем - якби працювали інститути, якби йому не вдалося підмяти під себе парламент - то не було б кривавого 14го.

Но если институты - не работают. А "якби" - являются "Але як правило". -- с чем вы спорите? :roll: Что один выдуманный сферический конь плавает в вакууме более изысканно, чем другой?
_hunter
 
Повідомлень: 10910
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 15790157911579215793
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: АндрейМ, BIGor, Сибарит, M-Audio, Дюрі-бачі і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 153050
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 348802
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1039555
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.