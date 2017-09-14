|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 15 лис, 2025 16:52
Дюрі-бачі написав:
От зараз яскравий приклад з американськими санкціями: ще рік тому всі їх виконували просто тому, що іноді декого США била "вторинними" санкціями. А зараз, враховуючи, що санкції відміняють, відкладають (як прям зараз Лукойлу) і дають поблажки всяким мадярам, то на виконання санкцій кладуть ...
Так точно і в Україні. ИМХО не треба б садити мільйони "ухилянтів", достатньо було б хоча б місяць щодня арештовувати по тисячі методично і без можливості відкупитись за суми, які доступні 99% громадян (щоб вартість відкупу була в кілька разів вища вартості квартири) і більшість би перестала "ухилятись"
Це утопія, на самому ділі Ви описали систему яка самознищується:
1. Дефіцитний ресурс перестає бути платником податків (робітники) і переходить в частину суспільства на яку платяться податки (вязні).
2. Цей самий ресурс уникає мобілізації (вязні).
Тобто Ваш варіант взагалі нічого не вирішує.
1
Додано: Суб 15 лис, 2025 16:53
pesikot написав:
Про податкового резидента ти щось чув ? ...
Поцікався
Дякую, але ти поцікався тим, що ЗП в Україні не виплачують без утримання податків. Це, в принципі, усіх доходів стосується. Проценти з депозитів мені теж виплачуються після утримання податку та військового збору. Дивно, що на фінансовому форумі ти цього не знаєш.
Додано: Суб 15 лис, 2025 16:59
BIGor написав:
Це утопія, на самому ділі Ви описали систему яка самознищується:
1. Дефіцитний ресурс перестає бути платником податків (робітники) і переходить в частину суспільства на яку платяться податки (вязні).
2. Цей самий ресурс уникає мобілізації (вязні).
Переважна більшість патріотів вже в ЗСУ. Залишились звичайні люди які щодня роблять вибір:
1. Йти воювати
2. Далі жити звичним життям.
3. Покинути країну
4. ...
От в 2025 перший варіант має дуже багато негативних наслідків і жодного позитивного.
Покращувати його наче хотіли (удосконаленими контрактами), але поки нічого не ясно.
Другий варіант має мінімум негативних наслідків.
Не треба садити всіх, достатньо посадити десятки тисяч, щоб створити ефект "невідворотності покарання" і сотні тисяч прийняли перший варіант
Додано: Суб 15 лис, 2025 17:01
Вместо того, чтобы нанимать наёмников на войну, они принимают закон об трудовой миграции без гражданства. Вместо того, чтобы стимулировать экономику, они мечтают блокировать счета
Додано: Суб 15 лис, 2025 17:01
pesikot написав:
То руські згодні, так ? То чому ж не відбулась зустріч в Будапешті, якщо вони були згодні ?
Вже давно пишуть, що зустріч не відбулась через позицію русських не йти на будь-які поступки
А у тебе методичка протухла ))
До чого тут Будапешт? мова про квітневі події.
Ти хоть статтю почитай за посиланням, перед тим як бовкнути щось нерозумне.
Додано: Суб 15 лис, 2025 17:03
Дюрі-бачі
Дюрі-бачі
достатньо посадити десятки тисяч щоб сотні тисяч прийняли перший варіант
А може навіть і просто «тисяч». Легкість прийняття рішень стати на лижі (або ухилитись) і пояснюється саме відсутністю покарань. Це демотивує і інших терпіти тяготи і лішєнія.
В окупованому Херсоні щоб подавити проукраїнський спротив достатньо було кількох гучних викрадень (вони швидко стають відомі всьому місту) з катуванням в підвалах. Інші не схотіли такої участі і затихли.
Кримінальні справи за СЗЧ з конкретними термінами, з розголосом в ЗМІ - і вже долярчики не розповсюджують шкідливу тезу «у мене кілка олнопалчан вже 2 роки в СЗЧ живуть звичним життям , ніхто не чіпає».
Додано: Суб 15 лис, 2025 17:03
АндрейМ написав: pesikot написав:
Про податкового резидента ти щось чув ? ...
Поцікався
Дякую, але ти поцікався тим, що ЗП в Україні не виплачують без утримання податків. Це, в принципі, усіх доходів стосується. Проценти з депозитів мені теж виплачуються після утримання податку та військового збору. Дивно, що на фінансовому форумі ти цього не знаєш.
Ти зараз мені прочитав лекцію, що небо голубе, трава зелена, вода мокра, 2+2=4
Дякую, але не потрібно )
То що про податкового резидента ? Не знаешь ?
Дивно, ну чекай податкову країни, де ти проживаешь. Буде боляче, не дивуйся )
Додано: Суб 15 лис, 2025 17:09
Schmit написав: pesikot написав:
То руські згодні, так ? То чому ж не відбулась зустріч в Будапешті, якщо вони були згодні ?
Вже давно пишуть, що зустріч не відбулась через позицію русських не йти на будь-які поступки
А у тебе методичка протухла ))
До чого тут Будапешт? мова про квітневі події.
Ти хоть статтю почитай за посиланням, перед тим як бовкнути щось нерозумне.
Все значно гірше, у тебе на календарі квітень ...
Будапешт мав відбутись вже після квітня, зараз вже листопад
Мое питання таке ж саме, якщо у квітні руські на все були згодні, як ти писав, то чому зустріч у Будапешті не відбулась ?
Вони ж були згодні
А зустрічі не було, якось дивно
Додано: Суб 15 лис, 2025 17:11
Бетон написав:
Вместо того, чтобы нанимать наёмников на войну, они принимают закон об трудовой миграции без гражданства. Вместо того, чтобы стимулировать экономику, они мечтают блокировать счета
Ты оплатишь налогами наём на войну ?
Или ты советы только даёшь
PS. То как там твой знакомый ай-тишник ?
Додано: Суб 15 лис, 2025 17:13
Закінчується 2025, а тут досі спорять про те, "як домовлятись з москалями"...
Невже історія нічого не учить: про що б ми з москалями не домовились якщо не буде гаранта виконання договору і строгого покарання за його порушення то москалі його порушать. Домовлятись треба з Вашингтоном/Пекіном/...
