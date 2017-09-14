Додано: Суб 15 лис, 2025 18:39

А про Піночета теж не чули? Що при ньому розвиток Чілі прискорився? Хоча він був "кривавим диктатором". Скільки ще "виключень" треба згадати? При цьому з тих "виключень" зовсім не випливає, що диктатура краще за демократію. Просто не можна робити однозначні висновки, спираючись тільки на демократичність чи недемократичність політичного устрою.

Проблема в тому, що ці виключення рано чи пізно закінчуються. І країна котиться в бідність, криваву диктатуру і ще більш криваву революцію. Якщо не піде шляхом демократичних перетворень, так чи інакше.

Можливо, і демократія колись закінчиться.

Рано чи пізно все закінчується.

Можливо, і демократія колись закінчиться.

А ще скоріше закінчується життя людини.

дурника не корчить. я вже вам розповідав, теперрозжував - а ви все не бачите. ви кажете на білий лист паперу чорне, й щасливе обличчя...що сталося з диктатурами, ми всі бачили самі - починаючи з срср й закінчуючи Сирією. Румунія, Ірак, Лівія - й багато інших. диктатури рано чи пізно стають поперек горла народові, й починається двіж. в когось успішний, в когось не дуже. Сирія приклад невдалого варіанту, диктатор ще багато років чіплявся за владу, зануривши країну в громадянську війни.приклади існуючих диктатур - КНДР, Іран, Куба, Венесуела. що для вас зразок, на що рівняємось? легкі приклади - та ж Угорщина - Орбан скільки про владі - економіка в дупі. схильність до популізму зараз взагалі тренд. тому як результат Трамп, й спроби Ердогана теж продовжити свою владу. Китай повністю змінив свою систему виборів, й Сі тепер черговий пожиттєвий імператор. подивимось, чим закінчиться.назву вам дві диктатури, які поки розвиваються успішно - ви навіть це не називаєте. Азербайджан та Узбекистан. я бачу два варіанти розвитку - або диктатори потроху відпустять владу, й буде як Чілі чи Корея. або чіплятимуся за неї - й буде... хоча там де є енергоносії можна собі трохи дозволити диктатури - забув про нафтові монархії Близького Сходу.тому диктатури ще можуть бути зовнішньо успішними, але якщо є енергоносії - й все одно слабшими порівняно з демократичними країнами. або праві диктатури - Чілі та Корея. лівацькі диктатури - це просто треш - Венесуела як приклад - найбільші запаси нафти, бензин по талонах й туалетний папір дефіцит...