Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 19:17

  pesikot написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:Шаман, на ваши посты отвечать, уже писал, надоело.
Находить ваши цитаты, чтобы доказать, что ваши мысли это, действительно, ваши, тоже надоело.
С методами и аргументами инструктора райкома по идеологии бороться бесполезно. Вместо того, чтобы почитать о концлагерях времён англо-бурской войны, вы начинаете рассказывать непонятно что.
...

а навіщо мені концтабори десь там в ПАР? мене цікавлять ті, в які саджали НАШИХ громадян. й масштаби - сотні тисяч? за весь час? Єжов з Ягодою просто регочуть - вони за два роки мільйон просто розстріляли, а скільки посадили...

я так розумію, ви не читали ні "Один день...", ні Шаламова, ні інших. а якщо читали, то не розумію, які висновки зробили. в "Один день.." є один персонаж, який теж намагається вижити будь за що...

Можу сказати, що ЛАД все це читав і він все це ... підтримує ...

це хіба що він себе вертухаєм уявляє. й наївно вважає, що "чудовищная ошибка" саме з ним не станеться. Єжов свого часу довів, що більше 50% вертухаїв раптово змінили сторону знаходження в тюрмі...
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 19:20

  Shaman написав:
  ЛАД написав:Интересно, на мой вопрос так никто не решился ответить.
Я правильно понимаю, что ваше предложение - продолжать воевать до развала РФ?
Что в этом случае будет с Украиной по вашему мнению?

ЛАД, а може спочатку відповіш на запитання до тебе - які твої пропозиції? а то є такі "розумники" які все питають й критикують, а власної думки, як виявляється не мають, та й не дуже розумні ;) як там "один дурник задасть стільки питань, що й сто мудреців не зможуть відповісти"...

ми воюємо до того, поки Раша не буде змушена або сісти за стіл перемовин, або просто підтримувати подальшу агресію... й це недалека перспектива, не треба розповідати про десятиріччя. навіть якщо плешивий карлик налаштований повністю занепастити країну, то є засоби й досвід, як скорегувати це. інша еліта не збирається помирати за фантазії схибленого діда.

тепер чекаємо ваших пропозицій ЛАД. вистачить тут корчити з себе розумника, тепер треба це довести. 8)
Вам направление подсказать или сами догадаетесь?
То, что вы провокатор, давно известно.
Вы не забыли, за что забанили lapay 1.5 года назад?
То что он тогда писал, сегодня воспринимается как общее место. А тогда его забанили навечно. Я, в общем-то, не боюсь бана, ничего особо не потеряю, может, и сам скоро уйду. Но смысл? Спокойно обсудить не получится, не дадут. И я понимаю модераторов. Это не их личный ресурс и он не должны допустить обвинений в адрес ресурса.

Я ясно высказался о финском варианте. Любой мало-мальски думающий человек легко поймёт, что примерно это означает сегодня для нас и на что мы должны пойти. Но пока, как правильно сказала в каком-то интервью Лана Дзеркаль, общество к этому не готово и она не будет высказываться на эту тему. Модераторы просто вынуждены будут прекратить обсуждение и забанить инициатора. Вы этого добиваетесь?

В отличие от этой темы, вопрос, который я задал и чуть подробнее написал в https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5907754#p5907754, обсуждать вполне можно. А вот когда такие, как вы, придут к выводу, что всё это серьёзно, и задумаются о будущем, то, возможно, придёт время обсудить и "финский вариант". Точнее, не такие, как вы, а общественное мнение. Такие, как вы способны только проводить линию партии и колебаться вместе с ней.

Хотите обсудить тот вопрос, пожалуйста, не хотите, не надо.
Хотя я примерно представляю, что вы выскажетесь в духе флер: "С ээ всё нормально, а ещё через несколько недель вообще будет полный порядок". "После победы нас засыпят деньгами и инвестициями, кредиты простят, все беженцы вернутся (а кто не вернётся, так не очень и хотелось), женщины начнут рожать по 10 детей, у инвалидов вырастут новые конечности, Украина будет цвести и пахнуть". :)
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 19:21

  flyman написав:
  Бетон написав:Вместо того, чтобы нанимать наёмников на войну, они принимают закон об трудовой миграции без гражданства. Вместо того, чтобы стимулировать экономику, они мечтают блокировать счета

декомунізація клятого совка

Добрий вечір.
Завжди дивувався коли ви пишете ….
….і ніколи щось не пропонуєте… от запропонуйте щось
Бо всі ці фрази від Лукавого ….
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 19:28

  холява написав:
  flyman написав:
  Бетон написав:Вместо того, чтобы нанимать наёмников на войну, они принимают закон об трудовой миграции без гражданства. Вместо того, чтобы стимулировать экономику, они мечтают блокировать счета

декомунізація клятого совка

Добрий вечір.
Завжди дивувався коли ви пишете ….
….і ніколи щось не пропонуєте… от запропонуйте щось
Бо всі ці фрази від Лукавого ….

«Сидіти на березі і чекати труп ворога»
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 19:31

  Hotab написав:
  холява написав:
  flyman написав:декомунізація клятого совка

Добрий вечір.
Завжди дивувався коли ви пишете ….
….і ніколи щось не пропонуєте… от запропонуйте щось
Бо всі ці фрази від Лукавого ….

«Сидіти на березі і чекати труп ворога»

У підвалі ...
  Hotab написав:ЛАД
Ви не розглядаєте такий варіант, що після закінчення (чи в процесі перемовин) кацапи будуть просити захід про зняття санкцій і обмежень, які після припинення БД не будуть давати їм відбудовуватись . І умовою зняття цих санкцій якраз і можуть бути прямі (скоріше за все ні, зомбі -піпл кацапський таке не прийме) чи приховані виплати на відновлення знищеного в Україні??
Але ж це перемовини повинні бути не про мир для нас на будь яких умовах, як зараз звучить на форумі) . Бо умови будуть якраз такі, що кацапам все (території, включно з не захопленими, зняття санкцій) , а Україні розбита територія і борги. Без компенсацій.

Вариантов может быть много. Я же писал, при сильном давлении Трампа и хотя бы ослаблении поддержки Китая многое может измениться. Но пока такого не вижу. Снятия санкций они безусловно будут добиваться. Какие-то выплаты от них в виде "помощи братскому народу, освобождённому от нацистов" возможны, в сколько-нибудь полную компенсацию убытков не верю. Для них это будет означать сильный экономический кризис.
Это не Германия в 1945 после полной капитуляции.
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 19:36

ЛАД

Для них это будет означать сильный экономический кризис.


Я не економіст рівня Флаймана , але мені здається що втрати (або недоотримані прибутки) від санкцій лише за кілька років можуть бути навіть вищі від компенсацій Україні. І кацапи це також розуміють .
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 19:47

  Hotab написав:ЛАД

Для них это будет означать сильный экономический кризис.


Я не економіст рівня Флаймана , але мені здається що втрати (або недоотримані прибутки) від санкцій лише за кілька років можуть бути навіть вищі від компенсацій Україні. І кацапи це також розуміють .

Сравнивать недополученную прибыль (которая всеравно будет получена позднее) с чистыми убытками (отдавать свое)?.. :wink:
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 19:53

_hunter


которая всеравно будет получена позднее


Позднее будет ТА прибыль. Может быль. А недополученная ежегодно ДО этого тоже вернется?
Может и за непоставленный газ по северному потоку все вернется с лихвой?


отдавать свое)


Заработок на снятых санкций не свое?
