Психологія та саморозвиток
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Нед 16 лис, 2025 20:04
Faceless написав:
rjkz написав:И огромная разница в готовности признать свои ошибки.
Это вообще капец.
Любую оплошность пытаются или утаить или приписать другому, если не удалось утаить.
Зато любое достижение распиаривают до слоновьих масштабов.
Даже если в этом заслуга кого-то другого, то пытаются приписать себе.
Мне сначал это было смешно, но когда понял, что это не единичные случаи, а повсеместная практика, то стало грустно.
Дуже на типових індійців схоже
Кстати, да.
Просто у индийцев (или индусов?) это в более концентрированной форме и ежесекундно.
Додано: Нед 16 лис, 2025 20:05
ЛАД написав:
Уже начали обсуждать продвижение наверх через постель?
Что, позавидовали, что у самих нет такой возможности?
Или что нет таких симпатичных подчинённых, которыми можно попользоваться?
"За неимением пипифакса используем наждачную" (с)
Додано: Нед 16 лис, 2025 20:12
rjkz написав: Сибарит написав: Wirująświatła написав:
Настоящая свобода не зависеть ни от одного ни от другого. Ошибочно таких людей считают маргиналами.
Как интересно!
Получается, что если я не считаю нужным прикладывать усилия для того, чтобы понравиться тем, чье мнение мне не интересно, меня, хоть и ошибочно, считают маргиналом?
Так если Вам пофиг мнение окружающих, не пофиг-ли Вам, что они считают Вас маргиналом?
Мне - пофиг.
Мой интерес чисто академический.
Также весьма интересно, почему слова, явно произошедшие от одного английского, произносятся по-разному? В зависимости от контекста либо маргинальный, либо маржинальный 😁
Почему никто не говорит "маргинальная торговля"?
Додано: Нед 16 лис, 2025 20:14
Faceless написав: rjkz написав: Faceless написав:
Є таке. Сам не можу сказати, що не є заздрісним, проте це скоріше мотивація.
Я ж вів мову про токсичні наслідки
Или я ошибаюсь или под завистью понимается несколько иное.
Когда ты видишь пример успеха кого-то и это тебя мотивирует - это не зависть.
Зависть - это "у соседа дом сгорел, мелочь, а приятно".
Зависть это "Позвольте можелать не столько творческих удач вам, сколько творческих неудач всем остальным".
Зависть это "А почему он должен получать больше чем я?"
Меня не интересует сколько "получает" кто-то, меня интересует сколько я зарабатываю.
З моєї точки зору заздрість це і захоплення досягненнями інших. Просто реагувати на це можна по-різному
Наверное, правильней считать, что успех других дает мотивацию, а не зависть.
В таком определении нет негативной составляющей.
Белой завистью обычно называют радость за успех окружающих, обычно подразумевающее желание достигнуть дого-же.
Все-таки ближе слово "мотивация", когда есть желание достичь бОльшего результата, на примере кого-то, но без негативных проявлений по отношению к личности примера.
Востаннє редагувалось rjkz
в Нед 16 лис, 2025 20:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 16 лис, 2025 20:19
Сибарит написав: rjkz написав: Сибарит написав:
Как интересно!
Получается, что если я не считаю нужным прикладывать усилия для того, чтобы понравиться тем, чье мнение мне не интересно, меня, хоть и ошибочно, считают маргиналом?
Так если Вам пофиг мнение окружающих, не пофиг-ли Вам, что они считают Вас маргиналом?
Мне - пофиг.
Мой интерес чисто академический.
Также весьма интересно, почему слова, явно произошедшие от одного английского, произносятся по-разному? В зависимости от контекста либо маргинальный, либо маржинальный 😁
Почему никто не говорит "маргинальная торговля"?
Гуляет парочка вечером в парке.
Она
-Ой, Коля, смотри сколько звездей на небе.
-Ох ты и село. Не звездей, а звездов.
-Давай у милиацинера спросим. Товарищ сержант, а как правильно "звездей" или "звездов"?
-Ну и лимита понаехала....Я и словей-то таких не знаю.
Додано: Нед 16 лис, 2025 20:26
rjkz написав:
Наверное, правильней считать, что успех других дает мотивацию, а не зависть.
В таком определении нет негативной составляющей.
Белой завистью обычно называют радость за успех окружающих, не всегда подразумевающее желание достигнуть дого-же.
Все-таки ближе слово "мотивация", когда есть желание достичь бОльшего результата, на примере кого-то, но без негативных проявлений по отношению к личности примера.
Эпиграф:
Наука описала мир как данность,
на всём теперь названия прибиты,
и прячется за словом «*г****»
....
Можно, конечно, разными терминами разделить разные варианты одного и того же явления, но сути это не изменит.
И самое мотивационное желание достичь того же, что и кто-то не гарантирует приемлемости методов достижения.
Додано: Нед 16 лис, 2025 20:29
Не ожидал такого уровня авто цензуры на форуме. Я пропустил неприличную строчку, но звёздочками был заменён вполне научный термин.
Додано: Нед 16 лис, 2025 21:31
Сибарит написав:
Не ожидал такого уровня авто цензуры на форуме. Я пропустил неприличную строчку, но звёздочками был заменён вполне научный термин.
Причем некоторые маты пропускает, я заметил у пользователя СТМ или как его там,фразу " куда там вхуярило" это про ночной прилет.
Пы.Сы.- дело в украинской раскладке. Маты на мове пропускает, а на свинособачьем-блокирует.
Додано: Нед 16 лис, 2025 22:01
Господар Вельзевула написав: Сибарит написав:
Не ожидал такого уровня авто цензуры на форуме. Я пропустил неприличную строчку, но звёздочками был заменён вполне научный термин.
Причем некоторые маты пропускает, я заметил у пользователя СТМ или как его там,фразу " куда там вхуярило" это про ночной прилет.
Пы.Сы.- дело в украинской раскладке. Маты на мове пропускает, а на свинособачьем-блокирует.
Проверяем версию.
*г****
Додано: Нед 16 лис, 2025 22:27
Попробуем более морально выдержанную версию: *г****
Опять неудача 😁
Придется довести до сведения админов, что то, что автоцензура пытается скрыть, пишется не так, а как правительственный домен Норвегии 😁
