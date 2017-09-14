RSS
  #<1 ... 1582615827158281582915830>
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 17:42

  Shaman написав:що ти робиш - не даєш. добре, інші дають.

Коли вже минулі й кризи, й пандемія, йде війна, а гроші на "чорний день" ще навіть не тронуті... Боже, що то буде за день :lol: :lol: :lol:
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6078
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 17:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Тут некоторые уже считали деньги в кармане Украины от российских активов. замороженных в Европе. И нападали на меня за скептицизм.


знов брешеш, адекватні розуміли що стільки грошей цій владі давати нерозумно

prodigy
 
Повідомлень: 12875
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3367 раз.
Подякували: 3355 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 17:48

  Shaman написав:
але вибрав час дуже невдалий - тільки зараз вся країна почула, як контролюються державні закупівлі. й 10-15% це насправді дуже низька ставка.

а коли донатори збирають кошти, то якщо виникнуть сумніви, то збір миттєво закінчиться. відповідальність за нецільове використання теж є. та й звіти вони друкують.

в ммм теж все було на партнерській довірі.)
Не надо нам рожевих поні в фігвамах малювати, дядя фьодор, я в дєтсвє буратіну дивився і незнайку на лунє...)
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3944
З нами з: 24.06.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 17:52

Banderlog

головне в цьому процесі це те що витрата коштів не контролюється на відміну від державних закупівель)


рівень корупції державних закупівель це космос



про корупцію з дронами і ракета фламінго (FirePoint)
prodigy
 
Повідомлень: 12875
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3367 раз.
Подякували: 3355 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 17:52

  stm написав:
  Shaman написав:що ти робиш - не даєш. добре, інші дають.

Коли вже минулі й кризи, й пандемія, йде війна, а гроші на "чорний день" ще навіть не тронуті... Боже, що то буде за день :lol: :lol: :lol:
тю, з цим пані stm, ніц не зробиш ) я і в чорний день вийду в плюс і з купою ніштяків та хламу)
єслі шо могу сосісок і банку тушонки вислати)
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3944
З нами з: 24.06.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 17:54

  stm написав:
  ЛАД написав:Поэтому ему и удаётся так быстро собирать
приличные суммы?
Да и вообще собирать.
Как и Притуле?

Не зовсім, донори донатять великі суми і контролюють, прості супердупермегасупер диванні патріоти поєднуються в мільйони маленьких донатів. Результат фсб цікавить і ніх.я незрозуміло... )))
Це приклад як не зовсім з голови йде движ. Допоки один, навіть якщо це Джордж Вашингтон з найголовнішим білєм століть, його легше прирізати у темному кутку, коли це велика (не подавляючи більшість, Зе обрали не 73%, а менше половини всіх хто може голосувати) то вже ім'я не має значення, ідея скоріш за все буде трендом на десятиліття і Міндічгейт тому доказ, внє поля зору найліпші друзі, це початок і товстий натяк що ЛіКуан роль настала, бо можуть і не лише про Карлсона, а далі про Алі Бабу видавати на загал )))

Ну вы и накрутили! Я восхищён.
Даже не буду пробовать разобраться.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37501
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5373 раз.
Подякували: 4873 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 17:54

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
але вибрав час дуже невдалий - тільки зараз вся країна почула, як контролюються державні закупівлі. й 10-15% це насправді дуже низька ставка.

а коли донатори збирають кошти, то якщо виникнуть сумніви, то збір миттєво закінчиться. відповідальність за нецільове використання теж є. та й звіти вони друкують.

в ммм теж все було на партнерській довірі.)
Не надо нам рожевих поні в фігвамах малювати, дядя фьодор, я в дєтсвє буратіну дивився і незнайку на лунє...)

Дарек про Україну від Чехів. Рожевий, то нині тренд :lol:
https://ibb.co/993ZjgS1
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6078
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 17:57

  Прохожий написав:
  Господар Вельзевула написав:
  ЛАД написав:Це хто таке видав?
Посилання можна?
Чи це було у прямому етері?


" Киев наживо ", прямой эфир. Но мы узнаем об этом из киндзазы. Чатик есть такой в телеграме. Рекомендую, очень веселый чат.

хоспади...
вот они, столующиеся на помойках...


не звертайте уваги, це господар помойки
prodigy
 
Повідомлень: 12875
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3367 раз.
Подякували: 3355 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 18:01

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав:Стерненко організував цей процес збору коштів та закупівлю дронів. якщо ти стикався в житті.

головне в цьому процесі це те що витрата коштів не контролюється на відміну від державних закупівель)

Бандерлог, я бачу ти теж вмієш перекручувати? це вміють всі руськофіли? :lol:

але вибрав час дуже невдалий - тільки зараз вся країна почула, як контролюються державні закупівлі. й 10-15% це насправді дуже низька ставка.

а коли донатори збирають кошти, то якщо виникнуть сумніви, то збір миттєво закінчиться. відповідальність за нецільове використання теж є. та й звіти вони друкують.

Після 24.02.2022, коли у різних ТРО була багато в чому потреба і дійсно допомагали, прийшов черговий запит на допомогу на екіп для ТРО.
Потім з"ясувалось, для ТРО у франківській області для інстаграмних фоточек у гарному екіпі на блок-постах

Більше тій людині, яка кинула той запит, не дали ні копійки

І це в колі знайомі-знайомих
Востаннє редагувалось pesikot в Пон 17 лис, 2025 18:03, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12652
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 18:03

  Прохожий написав:
  Господар Вельзевула написав:
  ЛАД написав:Це хто таке видав?
Посилання можна?
Чи це було у прямому етері?

" Киев наживо ", прямой эфир. Но мы узнаем об этом из киндзазы. Чатик есть такой в телеграме. Рекомендую, очень веселый чат.

хоспади...
вот они, столующиеся на помойках...

"Киев наживо", прямой эфир
- чим тебе не влаштовує?
такі зашквари наших "тупогандистів" в районній газеті "Правда" не публікують, можеш там не шукати.
Letusrock
 
Повідомлень: 2828
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
