Letusrock написав:---=== pesikot ===---- Твій "цинізм" - це віддати мільйони людей рашистам ---=== ===--- ти записався в ППО Чернігова чи ні, хоробрий? Чи довідка в кишені заважає. А без е/е можна й обійтись, "скільки там тої зими" ?
А чому ти істеришь ? ) Правда почала очі колоти ? )
конструктивно зїхав, молодець
Letusrock, я повторю ще раз і більше не буду.
Всі твої висери, прийоми, мені знайомі. Я пройшов це від іншої русні в 2014-2015 роках Якщо ти вважаєшь, що ти офігенно унікальний, то ніт
Тому, коли ти сюди тягнешь російське інформаційне лайно, то я не буде там шукати картопельку
Навіть, коли ти пишешь - ти шукай, там точно є картопелька )
PS. До речі, коли я писав в минулу суботу, що поліцейський та ТЦК перевіряли пересічних і нікого не схопили, то ти це проігнорував.
Бо у тебе, в твої зляканих поплавлених мізках сидить лише - всіх хапають прям на вулиці )
Востаннє редагувалось pesikot в Пон 17 лис, 2025 19:59, всього редагувалось 1 раз.
я не любитель юмору сценарістів з телесеріалу свати. Краску вони перепутали... на ракетному виробництві, я б подивився на вас якби вам машину перекрасив чоловік флер в гаражі замість чорного в рожевий. Я вам кращу хохму покажу
Запуск автоматизованої системи вже дозволив стягнути понад 100 млн грн податкового боргу з юросіб. Про це розповіла в. о. Голови ДПС Леся Карнаух в інтерв’ю виданню LIGA.net.
Ця сума податкового боргу стягнута більше, ніж з 2 тис. підприємств. Леся Карнаух розповіла, що йдеться про автоматичне стягнення податкового боргу з юридичних осіб з використанням електронних платіжних інструкцій. Цей інструмент передбачений Національною стратегією доходів і працює всього два місяці, але вже демонструє стабільну позитивну динаміку.
«До запуску цієї системи, наприклад, податковий борг обліковувався за підприємством. Ми направляли паперову платіжну інструкцію до банку, де відкритий рахунок у боржника, щоб стягнути. І починалася історія: то коштів немає, то інші складнощі», – зазначила Леся Карнаух.
Нова система повністю змінює підхід – тепер усе відбувається автоматично та прозоро.
«Все згенеровано, сформовано, пов'язано між собою. Кнопочку натиснули, через казну полетіло до фінансової установи. На рахунку є – стягнули», – акцентувала в. о. Голови ДПС.
Нова система мінімізує людський фактор, пришвидшує процес і посилює ефективність боротьби з податковою заборгованістю.
Banderlog написав:Запуск автоматизованої системи вже дозволив стягнути понад 100 млн грн податкового боргу з юросіб. Про це розповіла в. о. Голови ДПС Леся Карнаух в інтерв’ю виданню LIGA.net.
Ця сума податкового боргу стягнута більше, ніж з 2 тис. підприємств.
Автоматизована система це добре Погано що нею керують люди.... Два маленьких кейси.. 1 Дружина років 5 тому перевела житлову нерухомість з долей в квартиру.. (Було 20% долі в будинку 700м2 що становило 140м2, стало квартира № розміром в 140м3 Третій рік податок на житло нараховується виходячи з того що є дві нерухомості(одна в долях, друга квартира) а це так на хвильку 30000 грн/рік. Писала листи , звонила - без толку 2 Гетьманцев вирішив підняти оподаткування продавців підакцизних товарів.. Було в мене 150 000 брудного з яких 50 000 - податки 50 000 - донати 50 000 - собі Якщо 25000 піде в Бюджет додатково то виключно за рахунок донатів( а за жовтень вже так буде) , але коли я купую щось для фронту то по ціні 0,5 від ціни по якійДержава віддає на фронт.. От і виходить В мене (читай у фронту)відберуть 50 000... і навітьяк якщо всі віддадуть назад на фронт то хлопці отримають в кращому разі 25000
Немного истории. Утянул у пользователя US7IGN с соседнего форума.
"В те бурные времена, когда каждый страстно искал основания для надежды, слухи падали на плодородную почву. С другой стороны, население давно перестало верить пропаганде. Правда, было одно исключение: в последние месяцы войны все большее число отчаявшихся людей искало утешения в астрологических прогнозах, печатавшихся в газетах. Как я узнал в Нюрнберге от того же Фриче, министерство пропаганды использовало их как инструмент манипулирования общественным мнением. Фальшивые гороскопы вещали о мрачных долинах, которые следует пройти, о неминуемых сюрпризах и счастливом избавлении от несчастий. Только в астрологических прогнозах у режима еще было будущее.
В феврале и марте 1945 года Гитлер иногда намекал, что различными способами устанавливает контакты с противником, но в детали не вдавался. Мне же стало казаться, что он пытается отрезать все пути к каким-либо переговорам. Во время Ялтинской конференции я слышал, как он инструктирует своего пресс-секретаря Лоренца. Неудовлетворенный освещением конференции в немецкой прессе, Гитлер требовал более резкого, более агрессивного тона: «Собравшихся в Ялте милитаристов необходимо разоблачить и так оскорбить, чтобы у них не осталось и шанса навязать мирные предложения немецкому народу. Эта банда только и ждет случая, чтобы вбить клин между немецким народом и его лидерами. (с)"
Пару сторінок назад ЛАД дуже плакав що в нас пуйло знищило 10% житлового фонду Пару десятків сторінок назад ЛАД ще сильніше лив сльози по питанню демографії(зменшення населення України після війни на 20%)
ЛАД ти хоч розумієш що тут Труси-Хрестик? Бо зменшення розміру житлового фонду на 10% з одночасним зменшенням населення на 20% =покращенню житлових умов населення.