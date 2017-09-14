RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 15:23

  prodigy написав:
  Banderlog написав:мова не про волонтерів а про "собіратєлєй" в них закупівлі безконтрольні це факт а те що їм можно більше довіряти ніжукроборонпрому це не факт. Це ваше припущення, безпідставне.


якщо в тебе проросло зерно підозри до людини, якій донатять більше двох мільйонів,
то шукай проблему в середині себе
..........
Давайте выражаться аккуратнее.
Он не "донатять більше двох мільйонів", а только собирает донаты других людей.
Сколько донатит лично он, неизвестно.
Ваш пример с Укроборонпромом - они дают армии очень много, гораздо больше 2 млн. грн., но при этом некоторые люди там и себя не обделяют.
Не хочу и не буду обвинять Стерненко, Притулу или ещё кого-то, допускаю, что они кристально честные люди, но и убеждённости в этом нет.

serg1974
Что писал freeze о Стерненко, подробно не помню. В двух словах - бандит обыкновенный. Моё мнение о резком превращении его в "интеллигента" и появлении у него очков вполне укладывается в версию, что его кто-то подобрал и продвигает. Высказанное недавно мнение, что это Пинчук, меня удивило, но только тем, что это именно Пинчук.
ЛАД
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 16:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Щось кажуть про заміну короля.
Так, не припя'яти його і всіх інших на хрещатику, а заміну, щей право на виїзд дадуть.
Тим часом звільнень нема, чистки дбр/сбу/офісів нема.
Пам'яті про парламеньський устрій нема.
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 16:10

  ЛАД написав:Что писал freeze о Стерненко, подробно не помню. В двух словах - бандит обыкновенный. Моё мнение о резком превращении его в "интеллигента" и появлении у него очков вполне укладывается в версию, что его кто-то подобрал и продвигает. Высказанное недавно мнение, что это Пинчук, меня удивило, но только тем, что это именно Пинчук.

Пінчук це і є клуб Діти Кучми...
По зараз, партія Голос ініціювала... бла бла бла... Уряд бла бла черговий Уряд дітей Кучми замість минулого корупційного Уряду Дітей Кучми ...
Фіала підПінчучник :mrgreen:
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 16:16

  BeneFuckTor написав:Щось кажуть про заміну короля.
Так, не припя'яти його і всіх інших на хрещатику, а заміну, щей право на виїзд дадуть.
Тим часом звільнень нема, чистки дбр/сбу/офісів нема.
Пам'яті про парламеньський устрій нема.

Новий Портрет закінчив навчання в Лондоні.
а Дональду подобається Юля.
інтрига...
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 16:18

він же пам"яиник

  UA написав:
  BeneFuckTor написав:Щось кажуть про заміну короля.
Так, не припя'яти його і всіх інших на хрещатику, а заміну, щей право на виїзд дадуть.
Тим часом звільнень нема, чистки дбр/сбу/офісів нема.
Пам'яті про парламеньський устрій нема.

Новий Портрет закінчив навчання в Лондоні.
а Дональду подобається Юля.
інтрига...

він же пам"яиник (с)(тм)
мало кому Юля подобалась як була молодою
