Він розповів, що від початку повномасштабного вторгнення і до липня поточного року Росія мобілізувала 46 327 громадян України. З них з Донецької області - 5368 людей, Луганської - 4650 людей, Запорізької - 560 людей, Херсонської – 478 людей. Найбільше ж росіяни мобілізували українських громадян з Криму - 35 271 особу.
_hunter написав:А можно какую-то ссылку -- уровня BBC/ABC (а не ОБС)?.. А то звучит как бред: адрес взяли из переписки - один, а дом продали - другой. При этом подпись федерального судьи умудрились непойми как получить...
BBC к сожалению не водится, но вполне какая-то омериканская медия нашлась https://reason.com/2019/11/06/a-michigan-man-underpaid-his-property-taxes-by-8-41-the-county-seized-his-property-sold-it-and-kept-the-profits/ Конкретно эту историю я раньше не читал, были другие, но здесь история ещё более замечательная: мужик таки получил уведомление на 400 баксов, и даже заплатил их, но где-то ошибся и недоплатил 8 (восемь) долларов. Чиновники не просто продали его дом с аукциона, но и забрали себе все вырученные от продажи деньги (200к баксов), а не только долг и накладные расходы. Подобных историй много читал. А то, что "переписывались" не по тому адресу, где собственность (случай не из этой истории), то это как раз самая разумно объяснимая часть этого бардака. В стране много недвижимости в собственности у людей, которые в ней не живут. Поэтому никто не смотрит где собственность, а пишут по адресу проживания, который знают.
budivelnik написав:Історія в стані зависання... Поки що висить переплата в 100 000+/- за три роки війни... Так як приміщення у Львові а не в Маріуполі - то чиновники не спішать виносити рішення згідно з яким Держава має ПОВЕРНУТИ....
Тобто ви не оскаржуєте, а сплачуєте, при цьому чиновники визнають помилку, але гроші не повертають?
_hunter написав:А можно какую-то ссылку -- уровня BBC/ABC (а не ОБС)?.. А то звучит как бред: адрес взяли из переписки - один, а дом продали - другой. При этом подпись федерального судьи умудрились непойми как получить...
Да, забавная (и в чем-то даже печальная) история. Но, все же, _история_.
He reintroduced the bill during the 2015 and 2017 sessions—Montana lawmakers meet for a formal session only once every two years, though they have an interim session in off years where much of the groundwork is laid, though no votes are taken. By the third time though the process, lawmakers agreed to add additional notification requirements before a property could be seized.
This year, the state legislature passed, and Gov. Steve Bullock signed, a bill giving property owners the right to the remainder of the equity in their homes after the tax debt is settled. The bill also requires that properties cannot be sold for less than 50 percent of their assessed value—an important caveat that should prevent some of what has occurred in Michigan.
The reforms also flip the counties' incentives. Instead of being able to profit off delinquent taxes, says Jacobson, officials will now have an incentive to make sure the taxes are paid up front and on time—or they'll have an incentive to help taxpayers find ways to meet their obligations.
Т.е. да - был одно время в одном штате небольшой "косяк" - всего за 5 лет "починили". Да и дом продать не успели...
Рязанський нафтопереробний завод Роснєфті, один із найбільших у Росії, повністю зупинив перероблювання сирої нафти після атаки українського дрона 15 листопада. Про це з посиланням на три джерела в галузі пише Reuters.
"Очікується, що завод простоїть до кінця місяця. Жодних відвантажень нафтопродуктів не планується до 1 грудня", – сказав один зі співрозмовників агентства.
Але цікаве інше, як про НАБУ, то ти проти, бо контролюють партнери А як про спікера, уряд, так "в шоколадного теж не важні відносини з трампом"
Як це в одній голові живе одночасно, мені не зрозуміло )
я конспірологію не читаю а пишу. З чим ти спориш? Що набу це засіб контролю трампа? Чи мож з тим що трамп до шоколадного ставиться без особливого пієтету? І при чому тут я за чи проти, до фактів? Це ти підганяєш світ під те, що хочеш бачити)