Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
  #<1 ... 15838158391584015841>
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 20:10

  Господар Вельзевула написав:
  Banderlog написав:Чому бют ? Це найбільш компромісне рішення, останнім часом ніхто в них не замазався ні в корупції ні в підтримці американських демократів.


Потому что их тупо никуда не пустили.

Так причина - не важна. -- пусть это и "то, что вы все еще не сидите - это наша недоработочка", но садить-то (пусть и пока) - не за что. :wink: В отличии от...
2
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 20:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Право власності на окупованих

https://www.facebook.com/share/r/1BAkxG ... tid=wwXIfr
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 20:32

  Господар Вельзевула написав:Надо нацарювать и втекти в нормальное.

Ну так цеж і є українська національна ідея.
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 20:35

  UA написав:
  Господар Вельзевула написав:Надо нацарювать и втекти в нормальное.

Ну так цеж і є українська національна ідея.

Ментопенс "нацарював", скільки зміг і втік в Хорватію ...

Ні, в це неможливо повірити )
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 20:37

  Hotab написав:Право власності на окупованих

https://www.facebook.com/share/r/1BAkxG ... tid=wwXIfr

Ти думаешь в Україні такого немає? Просто в медіа не попало.
То шо ти щось заплатив то твої проблеми.
в совку право власності може відібрати звичайний районний прокурор.
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 20:40

  UA написав:
  Hotab написав:Право власності на окупованих

https://www.facebook.com/share/r/1BAkxG ... tid=wwXIfr

Ти думаешь в Україні такого немає? Просто в медіа не попало.
То шо ти щось заплатив то твої проблеми.
в совку право власності може відібрати звичайний районний прокурор.

чіпувати з якої сторони поребрика почнуть першими?
UA

може відібрати звичайний районний прокурор.

З «ксівою»?
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 20:50

  anduzenko написав:
  Letusrock написав:
  ЛАД написав:stm

Не зовсім, донори донатять великі суми і контролюють, прості супердупермегасупер диванні патріоти поєднуються в мільйони маленьких донатів. Результат фсб цікавить і ніх.я незрозуміло... )))
Це приклад як не зовсім з голови йде движ. Допоки один, навіть якщо це Джордж Вашингтон з найголовнішим білєм століть, його легше прирізати у темному кутку, коли це велика (не подавляючи більшість, Зе обрали не 73%, а менше половини всіх хто може голосувати) то вже ім'я не має значення, ідея скоріш за все буде трендом на десятиліття і Міндічгейт тому доказ, внє поля зору найліпші друзі, це початок і товстий натяк що ЛіКуан роль настала, бо можуть і не лише про Карлсона, а далі про Алі Бабу видавати на загал )))

Ну вы и накрутили! Я восхищён.
Даже не буду пробовать разобраться.
Коли мій малий у віці 2 років "грав Бетховена" на клавіатурі при відкритому Word то в нього виходили більш осмислені тексти

Не мог бы кто-то из поклонников сей юзер-ши прокомментировать магна опус?
Faceleless, Хотаб, Флер?

що саме цікавить? чому народ не розуміє? хз, може вік, в закарпатського - просто тупість :lol:

чи вас зацікавило, хто такий Алі-Баба? не будемо засмучувати раніше часу, почекаємо відповідних плівок ;)

чи не можете зрозуміти, як система побудована на багатьох мережевих зв'язках стабільніша за адміністративну вертикаль? так й є, але щоб адекватно пояснити - треба знати ваш рівень розуміння цього питання.
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 21:03

  pesikot написав:Юленька і коррупція - це як ти і Онуфрій )

PS. Респи мають всі шанси злетіти з політичного Олімпу на найближчі роки
ти думай що з Україною буде в найближчі роки?..
а респи... скоріш за все залишаться, трамп тільки предтеча.
Важно не що думаю про юлю я чи ти. Нас забули спитати)
Компроміс буде між трампом і путіном.
і я не сказав, що це юля, я сказав хтось з бют.
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 21:12

  Господар Вельзевула написав:
  Banderlog написав: Я проти набу. Це засіб іноземного контролю. Краще б за нас домовляоись українці а не трамп.

Для этого нужно иметь во власти украинцев, а не евреев, татар и прочих москалей.

  Господар Вельзевула написав:
  Banderlog написав:Чому бют ? Це найбільш компромісне рішення, останнім часом ніхто в них не замазався ні в корупції ні в підтримці американських демократів.

Потому что их тупо никуда не пустили. Как и нас с вами. Пустили бы-крали бы как не в себя, один хрен место проклятое. Надо нацарювать и втекти в нормальное.
Воры все, но лучше тот вор, при котором нет войны.

достатньо, щоб цього провокатора прибрати звідси на деякий час? ;) краще б назавжди, але чекаємо свого часу 8)
  #<1 ... 15838158391584015841>
Зараз переглядають цей форум: flyman, Shaman і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

