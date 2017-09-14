Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 19 лис, 2025 19:18
pesikot написав:
Gambling він завжди суворий ...
це взагалі аморально, ставити гроші на людське життя (тим більше українців)
забаньте цього математика хоч на тиждень, нехай школу закінчить без трійок
2
Додано: Сер 19 лис, 2025 19:28
pesikot написав:
Варіанти є і їх багато, але тобі вони не подобаються, тому для тебе - варіантів немає
Щось це мені ЛАДа нагадало ... ))
які?
Додано: Сер 19 лис, 2025 19:28
Украина должна будет отказаться от части территории и некоторых видов вооружений в рамках разрабатываемого США и Россией , пишет Reuters. Кроме того, репортер Financial Times Кристофер Миллер утверждает, что план предусматривает сокращение армии Украины вдвое, а также конкретизирует, что отчуждаемой территорией является Донбасс. https://www.reuters.com/world/europe/us ... 025-11-19/
Додано: Сер 19 лис, 2025 19:29
Banderlog написав: pesikot написав:
Варіанти є і їх багато, але тобі вони не подобаються, тому для тебе - варіантів немає
Щось це мені ЛАДа нагадало ... ))
які?
Тобі назвали, не можешь прочитати і зрозуміти - це твої проблеми
Додано: Сер 19 лис, 2025 19:33
Xenon написав:
:roll:
Украина должна будет отказаться от части территории и некоторых видов вооружений в рамках разрабатываемого США и Россией , пишет Reuters. Кроме того, репортер Financial Times Кристофер Миллер утверждает, что план предусматривает сокращение армии Украины вдвое, а также конкретизирует, что отчуждаемой территорией является Донбасс. https://www.reuters.com/world/europe/us ... 025-11-19/
ну, допокращувався...
Додано: Сер 19 лис, 2025 19:33
Xenon написав:
:roll:
Украина должна будет отказаться от части территории и некоторых видов вооружений в рамках разрабатываемого США и Россией , пишет Reuters. Кроме того, репортер Financial Times Кристофер Миллер утверждает, что план предусматривает сокращение армии Украины вдвое, а также конкретизирует, что отчуждаемой территорией является Донбасс. https://www.reuters.com/world/europe/us ... 025-11-19/
Таке відчуття, що це Україна почала війну ... все як каже російська пропаганда
і це Україну потрібно примусити до миру ... все як каже російська пропаганда
Поки що, все це інформаційні бризки .... я б почекав
А то може виявиться, що це тупого та жадібного рієлтора знову нахлобучив рєшала, казками про ярдні прибутки
Додано: Сер 19 лис, 2025 19:43
мда, Тернополь тому яркий пример .... (((
❗️путін готовий закінчити війну в Україні: так вважає адміністрація Трампа. Саме через це в останні дні переговори прискорилися, — «CNN».
Додано: Сер 19 лис, 2025 19:48
Xenon написав:
мда, Тернополь тому яркий пример .... (((
❗️путін готовий закінчити війну в Україні: так вважає адміністрація Трампа. Саме через це в останні дні переговори прискорилися, — «CNN».
Злі язики кажуть, що всі ці "перемовні" потуги, тому що скоро почнуть діяти санкції США щодо нафтової галузі РФ
Путін дуже не хоче отих "корисних санкцій", тому і почалась імітація до "перемовного" процесу, щоб уникнути отих "корисних санкцій"
Додано: Сер 19 лис, 2025 19:55
andrijk777 написав:
Я не переймаюсь,
я хочу поставити і виграти.
Або закінчиться війна і я програю - теж варіант.
І 1-3-5% це в 20-60-100 разів більш ймовірно ніж 1 до 5000. Це гіганська різниця з математичної точки зору.
кто/что мешает
это
сделать?
Додано: Сер 19 лис, 2025 20:02
Прохожий написав: andrijk777 написав:
Я не переймаюсь,
я хочу поставити і виграти.
Або закінчиться війна і я програю - теж варіант.
І 1-3-5% це в 20-60-100 разів більш ймовірно ніж 1 до 5000. Це гіганська різниця з математичної точки зору.
кто/что мешает
это
сделать?
Я і кажу, що andrijk777 підсів на ставки, вже програв купу грошей ...
Але хоче відігратись
Тому, цього "мамкіного математика" потрібно забанити на тиждень
Бо не тому батько сина бив, що той в карти програв, а тому, що син хотів відігратись
