Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 16:10

  stm написав:
  Schmit написав:Вангую, умови будуть набагато гірші, ніж відхилені у квітні цього року Trump's "final offer".

Так це було ж вже. Одразу відхилимо :lol:

Не впевнений. Ходять слухи що якийсь агент ФБР сидить в НАБУ.
І що неопубліковані записи відомі партнерам.
І що там деякі дуже високі посадовці згадуються.
Тому прям цікаво, наскільки наш клоун прогнеться...
sashaqbl
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 16:19

  andrijk777 написав:
  prodigy написав:
  andrijk777 написав:Умеров у Турції.

Докази є?


Ще раз:
Ходять слухи що Умєров в США дає покази американським правоохоронцям.

Докази є?
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 16:22

Вот что пишет Рейтерс в оригинале.
Краткое содержание
- Зеленский посещает Турцию в рамках новой миротворческой кампании
- В четверг он встретится с представителями армии США.
- Киев получил «сигналы» о плане США по прекращению военных действий
- Кремль заявил, что никаких новых событий анонсировать не будет
............
Усилия по возобновлению мирных переговоров, похоже, набирают обороты, хотя Москва не продемонстрировала никаких признаков изменения своих условий прекращения войны. Она преуменьшила значение сообщения СМИ о том, что США работают над мирным планом из 28 пунктов.
..........
Высокопоставленный украинский чиновник сообщил агентству Reuters, что Киев получил «сигналы» о пакете предложений США по прекращению войны, которые Вашингтон обсуждал с Россией. Украина не принимала никакого участия в подготовке этих предложений, добавил источник.
..........
Посольство США в Киеве сообщило, что делегация США во главе с министром армии США Дэном Дрисколлом находится в Киеве с «миссией по установлению фактов». В состав делегации также входит начальник штаба армии США генерал Рэнди Джордж, который и Дрисколл встретятся с Зеленским в четверг, сообщил агентству Reuters источник, знакомый с ситуацией.
Турецкий источник сообщил, что спецпредставитель США Стив Виткофф также может посетить Турцию, однако пока официальных лиц США о таком визите не было. Другой источник в МИД Турции сообщил, что турецкие официальные лица встретятся только с Зеленским, а участие Виткоффа во встречах в Анкаре не ожидается.
https://www.reuters.com/world/europe/ukraines-zelenskiy-set-talks-turkey-new-peace-drive-2025-11-19/
И я уже писал, не стоит верить шлюхам..., ой, слухам. Они иногда бвавют правдивыми, но гораздо чаще врут.
ЛАД
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 16:29

  alex_dvornichenko написав:
  andrijk777 написав:Ще раз:
Ходять слухи що Умєров в США дає покази американським правоохоронцям.

Докази є?

Написано ж чорним по білому - "Ходять слухи". Проблеми з розумінням української мови?
andrijk777
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 16:43

ЛАД
Те що Віткоф відмінив зустріч з Зеленським це не слухи, це факт.
А просто так такі зустрічі не відміняють.
andrijk777
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 16:43

  stm написав:
  andrijk777 написав:Ходять слухи що Умєров в США дає покази американським правоохоронцям.
Ну і Уінкоф не поїхав в Турцію на зустріч - це вже факт.
Коротше - якийсь двіж відбувається, який ще не зрозуміло.

Умеров у Турції.


Как будто в Турции он не может дать показания ФБР. Вопрос не где он - а почему он не тут- боится внезапного приступа эпилепсии? Это правильно, такой новостью сейчас народ не удивишь и массовых волнений не вызовешь
katso
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 16:46

  andrijk777 написав:
  alex_dvornichenko написав:
  andrijk777 написав:Ще раз:
Ходять слухи що Умєров в США дає покази американським правоохоронцям.

Докази є?

Написано ж чорним по білому - "Ходять слухи". Проблеми з розумінням української мови?

Так на слухи что Умеров в Турции вы требуете доказив , смешно )
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 16:55

І ще такий факт - коли відбувається якийсь двіж то путін часто екалірує - я це замічав разів 5 точно.
Ось сьогодні він по Тернополю бахнув по жилих будинках. По-моєму це прямий психологічний тиск на Зеленського. Путін вміє гарно грати в ці ігри.
andrijk777
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 17:02

  andrijk777 написав:ЛАД
Те що Віткоф відмінив зустріч з Зеленським це не слухи, це факт.
А просто так такі зустрічі не відміняють.
Было официальное сообщение о том, что такая встреча планировалась?
О том, что она отменена?

И вообще-то, это относилось не только к вашим словам.
ЛАД
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 17:12

  andrijk777 написав:І ще такий факт - коли відбувається якийсь двіж то путін часто екалірує - я це замічав разів 5 точно.
Ось сьогодні він по Тернополю бахнув по жилих будинках. По-моєму це прямий психологічний тиск на Зеленського. Путін вміє гарно грати в ці ігри.

Це також прямий тиск на Трампа. Пам'ятаєте "досить вбивати людей" )
Так як з математичною задачкою?
stm
