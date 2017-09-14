|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 19 лис, 2025 18:56
Shaman написав:
воно легко прощати, коли не зачепило тебе особисто...
Естественно. Как и с тцк: пока у самого есть бронь - и у друзей/родственников - можно юморить "ха-ха - идиоты сами на ходу из автомобиля выпрыгивают и сами себя в бусиках избивают"...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10952
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Сер 19 лис, 2025 18:58
sashaqbl написав:
Цього разу в рижого може бути компромат на Зелю особисто. Не дарма ж ходять слухи про агента ФБР в НАБУ.
які слухі-це approved argeement проміж Україною і США, агент ФБР має свій кабінет в будівлі НАБУ, ротація агентів кожні 4-6 місяців
так співпало, що нещодавно прибув новий агент і 10 листопада були опубліковані плівки НАБУ і "раптова" втеча Міндіча
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 12903
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3370 раз.
- Подякували: 3355 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
Додано: Сер 19 лис, 2025 19:01
_hunter написав: Shaman написав:
воно легко прощати, коли не зачепило тебе особисто...
Естественно. Как и с тцк: пока у самого есть бронь - и у друзей/родственников - можно юморить "ха-ха - идиоты сами на ходу из автомобиля выпрыгивают и сами себя в бусиках избивают"...
Как ты россиян защишаешь ... панять и прастить их ...
и whataboutism
Востаннє редагувалось pesikot
в Сер 19 лис, 2025 19:03, всього редагувалось 1 раз.
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12689
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Сер 19 лис, 2025 19:01
Banderlog написав:
путін помре, і тоді зявиться демократична росія.
Цього не буде. Що за фантазії? Яка нафіг демократія в РФ?
Вже навіть не факт що якщо путін помре - то зупиниться війна. Наступник може продовжувати війну, чому ні?
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 6938
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 19 лис, 2025 19:02
Восстановление Мариуполя ...
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12689
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Сер 19 лис, 2025 19:05
Shaman написав: Banderlog написав: pesikot написав:
ЛАД вже казав - панять і прастіть, тобто це українці повинні потім відновлювати відносини з росіянами
А ти шо пропонуєш? Вічну війну? Тоді щодня будуть вмирати і калічитись люди.
Для чого?
Вся ж твоя стратегія зводиться до того що путін помре, і тоді зявиться демократична росія. То чим довше буде перемирря тим шанс що помре. Він ж вже не молодий.
війну треба закінчувати - а злочини документувати та намагатися ідентифікувати відповідальних. терміну давності на військові злочини немає. далі буде. варіанти різні є...
Варіантів нема, забудь. Закон бумеранга не працює. Післч 2ї світової судили тільки нацистів, ні комуністичних військових злочинів не було ні в сша ніхто не сів за бомбардування цивільних. Судять тільки тих хто програв.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 3975
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 120 раз.
- Подякували: 103 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Сер 19 лис, 2025 19:10
Banderlog написав: Shaman написав: Banderlog написав:
---=== pesikot ===---
ЛАД вже казав - панять і прастіть, тобто це українці повинні потім відновлювати відносини з росіянами
---=== ===---
А ти шо пропонуєш? Вічну війну? Тоді щодня будуть вмирати і калічитись люди.
Для чого?
Вся ж твоя стратегія зводиться до того що путін помре, і тоді зявиться демократична росія. То чим довше буде перемирря тим шанс що помре. Він ж вже не молодий.
війну треба закінчувати - а злочини документувати та намагатися ідентифікувати відповідальних. терміну давності на військові злочини немає. далі буде. варіанти різні є...
Варіантів нема, забудь. Закон бумеранга не працює
Варіанти є і їх багато, але тобі вони не подобаються, тому для тебе - варіантів немає
Щось це мені ЛАДа нагадало ... ))
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12689
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Сер 19 лис, 2025 19:12
andrijk777 написав: Xenon написав:
Генерали США котрі сьогодні приїхали до Києва - привезли ультиматум?
Не знаю що точно сталось, але ставка що війна закінчиться цього місяця різко зросла з 1% до 3%.
Ставка що війна закінчиться до кінця 2025 зросла з 5% до 9-10%.
Тепер зрозуміло, чому ти істериш ... ти на ставки підсів і явно програєш багато грошей
Gambling він завжди суворий ...
Востаннє редагувалось pesikot
в Сер 19 лис, 2025 19:20, всього редагувалось 1 раз.
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12689
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Сер 19 лис, 2025 19:16
ЛАД
pesikot написав:У Тернополі збільшилася кількість загиблих унаслідок російської атаки 19 листопада – відомо про 25 жертв
. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
За даними рятувальників, серед 25 загиблих – троє дітей
. Ще 73 людини, з них 15 дітей, постраждали.
вже казав - панять і прастіть, тобто це українці повинні потім відновлювати відносини з росіянами[/quote]
у Харкові 32 поранених, кадри наслідків атаки на відео, дуже важка ніч для харків'ян
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 12903
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3370 раз.
- Подякували: 3355 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
Додано: Сер 19 лис, 2025 19:18
pesikot написав:
Gambling він завжди суворий ...
це взагалі аморально, ставити гроші на людське життя (тим більше українців)
забаньте цього математика хоч на тиждень, нехай школу закінчить без трійок
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 12903
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3370 раз.
- Подякували: 3355 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|33
|155181
|
|
|1493
|351105
|
|
|6076
|1042436
|
|