ЛОНДОН (Рейтер) - США дали понять президенту Владимиру Зеленскому, что Украина должна принять разработанный США рамочный документ по прекращению войны с Россией, который предполагает отказ Киева от территорий и части вооружения, сообщили в среду два источника, знакомых с ситуацией. Источники, пожелавшие остаться анонимными ввиду деликатности вопроса, сообщили, что предложения включают, среди прочего, сокращение численности Вооружённых сил Украины. Вашингтон хочет, чтобы Киев принял основные положения, сообщили источники.
ЛОНДОН, 19 ноября (Рейтер) - Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил в среду, что «военные варианты» готовы к применению, если российский разведывательный корабль «Янтарь» станет угрозой после того, как он направил лазеры на британских пилотов, отправленных для наблюдения за ним. Королевские военно-морские силы и военно-воздушные силы Великобритании регулярно отслеживают потенциальные угрозы национальной безопасности, а такие миссии по наблюдению за российскими судами и подводными лодками стали более частыми после вторжения России на Украину в 2022 году.