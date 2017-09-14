RSS
  #<1 ... 15847158481584915850
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 20:02

  _hunter написав:
  Xenon написав::roll:

Украина должна будет отказаться от части территории и некоторых видов вооружений в рамках разрабатываемого США и Россией , пишет Reuters.

Кроме того, репортер Financial Times Кристофер Миллер утверждает, что план предусматривает сокращение армии Украины вдвое, а также конкретизирует, что отчуждаемой территорией является Донбасс.

https://www.reuters.com/world/europe/us ... 025-11-19/

ну, допокращувався...



…..коли вже тебе афганьці вбьють у черзі за допомогою ….
холява
2
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5315
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4144 раз.
Подякували: 4538 раз.
 
Профіль
 
5
22
1
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 20:23

  pesikot написав:
  andrijk777 написав:Не знаю що точно сталось, але ставка що війна закінчиться цього місяця різко зросла з 1% до 3%. :D
Ставка що війна закінчиться до кінця 2025 зросла з 5% до 9-10%.


Тепер зрозуміло, чому ти істериш ... ти на ставки підсів і явно програєш багато грошей

Gambling він завжди суворий ...

Де я істерю? Ні, я нічого не ставив. Але думаю поставити.
Ти як завжди плетеш фігню. Ні разу від тебе нічого корисного на цій гілці не бачив.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6938
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 20:28

  andrijk777 написав:
  pesikot написав:
  andrijk777 написав:Не знаю що точно сталось, але ставка що війна закінчиться цього місяця різко зросла з 1% до 3%. :D
Ставка що війна закінчиться до кінця 2025 зросла з 5% до 9-10%.


Тепер зрозуміло, чому ти істериш ... ти на ставки підсів і явно програєш багато грошей

Gambling він завжди суворий ...

Де я істерю? Ні, я нічого не ставив. Але думаю поставити.
Ти як завжди плетеш фігню. Ні разу від тебе нічого корисного на цій гілці не бачив.

Вот консерва и вскрылась, в очередной раз, все па-российски написано ...

А ты заигрался на ставках и много проиграл ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12689
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 20:32

А вот что, действительно, написано по ссылке https://www.reuters.com/world/europe/us-proposals-end-russias-war-involve-ukraine-giving-up-land-some-weapons-sources-2025-11-19/:
ЛОНДОН (Рейтер) - США дали понять президенту Владимиру Зеленскому, что Украина должна принять разработанный США рамочный документ по прекращению войны с Россией, который предполагает отказ Киева от территорий и части вооружения, сообщили в среду два источника, знакомых с ситуацией.
Источники, пожелавшие остаться анонимными ввиду деликатности вопроса, сообщили, что предложения включают, среди прочего, сокращение численности Вооружённых сил Украины. Вашингтон хочет, чтобы Киев принял основные положения, сообщили источники.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37510
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5374 раз.
Подякували: 4873 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 20:36

ЛОНДОН, 19 ноября (Рейтер) - Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил в среду, что «военные варианты» готовы к применению, если российский разведывательный корабль «Янтарь» станет угрозой после того, как он направил лазеры на британских пилотов, отправленных для наблюдения за ним.
Королевские военно-морские силы и военно-воздушные силы Великобритании регулярно отслеживают потенциальные угрозы национальной безопасности, а такие миссии по наблюдению за российскими судами и подводными лодками стали более частыми после вторжения России на Украину в 2022 году.
https://www.reuters.com/world/uk-says-military-options-ready-russian-ship-uses-lasers-against-raf-pilots-2025-11-19/
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37510
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5374 раз.
Подякували: 4873 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 15847158481584915850
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

