Просто раніше Трамп думав закінчити війну на більш-менш хороших умовах для України. Зараз він вник в ситуацію глибше і зрозумів що Москва хоче більшого, а засобів впливу на Москву немає. Значить треба тиснути на Україну. А які у нього варіанти? 1. Хоче Україна продовжувати війну - то хай продовжує 2. Хоче Україна миритись - то хай мириться, але ігнорувати вимоги Москви не вийде. Якщо ігноруєш вимоги Москви то дивись п1. Дуже проста схема.
А де в цій простій схемі вимоги України ? Хіба Москва має офігенні успіхі, щоб ставити вимоги ?
olmyb написав:Насправді окрім подальшої оборони, вибору для України зараз просто нема. Ті умови, що пропонуються і обговорюються, лише значно покращують позиції росії для подальшого завоювання України, чим вона неодмінно скористається. Зокрема росії дуже вигідно безболісне захоплення міської агломерації Донецької області, що контролює Україна, наступна перешкода такої ж важкості - річка Дніпро, і мене дивує що росіяни не пропонують обміняти її на окуповані території інших областей, які легко заново захопити.
Можно вопрос? Вы уже в армии? Под Покровском?
Очень конструктивный и вежливый диалог ... с ходу переход на личность
Banderlog написав:чому рф не продовжила захоплення грузії? Чи тої ж фінляндії до вступу в нато? Хіба вони були важчими цілями ніж Україна? Проблема України що вона стала форпостом демократії, замість того щоб бути мостом між заходом і сходом. якщо після війни ми знову лишимся на таких позиціях, нова війна неминуча. Тут Ви праві.
Ілюзія вважати, що нинішню росію влаштує існування незалежної України, у т. ч. у вигляді "моста", хіба у "лукашенківсько-білоруському" варіанті, і то тимчасово, до повної росіянізації. Росіяни, які не полінились покопатись в історії, знають, усі стовпи ідентичності сучасної росії прийшли з України, православ'я, мова, і головне, сама назва "росія", яка є старою грецькою назвою України. Московія перейменувалась в росію у 1721 році лише після остаточного захоплення частини Русі-України, зокрема Києва. Тому захоплення України для росіян має сакральне значення. Игорь Гиркин (Стрелков): "Россия без Украины - это Московия!" "Россия без Украины - это как инвалид без правой руки или ноги!" "На Украине находится наше этническое ядро!" В України окрім подальшої оборони зараз вибору нема, бо зі сторони росії пропонуються варіанти перемир'я лише зі зменшенням її обороноздатності перед наступним російським нападом.
і? ваша пропозиція до останнього українця? от дожилися до "великої України від Чопа до майже до Дону" а потім чомусь це стало невигідно "дружити"