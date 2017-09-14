RSS
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 09:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  alex_dvornichenko написав:Одна из главных причина агрессии кремля - Краматорско - славянская агломерация с сланцем, литием и другими ништяками. По остальным пунктам они будут гибче гимнастки.


все одно жителям україни з цього шиш, хоча так само як і жителям росії.

я б зробив голосування народне:
за - одразу на ліво в автобус на передову.
проти - можна на диван додому.

Хоча те що ми тут пишемо до лампочки. Бубочка з ярмаком агентом кремля ставлять перед собою інші завдання, і вони в них дуже добре вдаються.


Доречі особливо потужні пунки типу такого

16. Росія закріпить у своєму законодавстві політику ненападу на Європу та Україну.

добре придумали, а нам це навіщо...
або викреслюємо, або повністю відкрита торгівля і на завжди
Востаннє редагувалось BeneFuckTor в П'ят 21 лис, 2025 10:00, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 09:59

  M-Audio написав:
  M-Audio написав:Конкретно эту историю я раньше не читал, были другие, но здесь история ещё более замечательная:

А вот ещё одна замечательная история, на этот раз свежая, но, наверное не оконченная.
...... Вроде дело в суде пока.

"Спасибо за службу! (наверное) Продолжайте наблюдение." (с)
В этой стране - все конечно же не так :wink:
По результатам проверки ООО, которая была завершена в феврале 2017 года, налоговики доначислили ему суммы НДС. ООО начало судебные гонки в отношении незаконности доначислений. После их завершения на остаток суммы НДС, которую ООО не удалось отсудить, ГНС была начислена миллионная сумма пени за все прошлые периоды: начиная от периода занижения налоговых обязательств и до завершения судебных обжалований. ООО обратилось в админсуд с иском к ГНС о признании неправомерным НУР о начислении ООО пени за прошлые периоды, которые предшествовали дате оформления налоговиками конечного НУР (на ту долю НДС, которую ООО не удалось отсудить). Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили иск ООО, а вот ВС их решения отменил, встав на сторону налоговиков.
2
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 10:01

  sashaqbl написав:
  alex_dvornichenko написав:Одна из главных причина агрессии кремля - Краматорско - славянская агломерация с сланцем, литием и другими ништяками. По остальным пунктам они будут гибче гимнастки.

А можна детальніше? Де тут літій копати? І наскільки доцільна комерційна розробка родовищ?


КОнечно выгодно, литий - новая нефть в мире электроники. А украинская власть пинала, там где можно было копать, причины мне неизвестны, только конспирология.

https://www.dw.com/ru/ukrainskij-litij- ... a-72104170
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 10:08

  sashaqbl написав:Поки тут кіпіш навколо капітулації - UK продовжує працювати над введенням миротворчого контингенту в Україну:
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-11-20/uk-steps-up-plan-to-send-troops-to-ukraine-as-us-revives-talks?srnd=homepage-europe

То, что они "продовжує працювати" - это потужно, конечно. Но, про эту новость напомните - как (если) "введуть миротворчого контингенту" :wink:
2
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 10:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Второе лицо в государстве - это Стефанчук, потом премьер-министр, потом, возможно но не точно, секретарь РНБО

це в казках про вінні-пуха так. а насправді второє ліцо це наприклад Єрмак або Міндіч якийсь. Ти ще не зрозумів де ти живеш? 99% з перших топ-500 чиновників можна сміло саджати довічно за корупцію з закритими очима. Питання не в тому що - крав / не крав, а хто скільки вкрав, та здадуть/ не здадуть
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 10:24

  ЛАД написав:Для Флер.
Графики отключений света для украинцев стали жестче из-за того, что ... с каждым обстрелом ситуация становится все сложнее.
https://www.unian.net/economics/energetics/otklyucheniya-sveta-gendirektor-yasno-obyasnil-pochemu-chasov-bez-elektrichestva-stalo-bolshe-13202880.html
"Через несколько недель будет намного лучше" (С) :)

Всі, крім ЛАДа і Бетона розуміють, що кожний новий обстріл енергетики відтерміновує покращення ситуації зі світлом, над яким невпинно працюють фахівці галузі. Однак, ці двоє намагаються перекрутити моє цитування високопосадовця про полагодження на абсурд.
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 10:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  alex_dvornichenko написав:КОнечно выгодно, литий - новая нефть в мире электроники.
1 Літій один з багатьох металів який використовується в акамуляторах
2 Вагова концентрація літію в акамуляторі 6+/-%... тобто він становить мізерну частку+ в родовищах літію , залежі літію також становлять тих самих 5+/-%... саме тому поки що кульгає переробка акамуляторів.
3 Літій може бути замінений НАТРІЄМ, так на хвилинку-це складова солі...
А солі в нас як того гуталіну....
4 Оповідання про рідкоземи -це страшилка
Той самий Фольксваген вже виготовив серійні двигуни без використання рідкоземів...
На рахунок різниці в ККД (ефективності) то там різниця в 1-3% ( з рідкоземами 95+%, без 92+%
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 10:33

  fler написав:
  ЛАД написав:Для Флер.
Графики отключений света для украинцев стали жестче из-за того, что ... с каждым обстрелом ситуация становится все сложнее.
https://www.unian.net/economics/energetics/otklyucheniya-sveta-gendirektor-yasno-obyasnil-pochemu-chasov-bez-elektrichestva-stalo-bolshe-13202880.html
"Через несколько недель будет намного лучше" (С) :)

...... намагаються перекрутити моє цитування високопосадовця про полагодження на абсурд.

Ок, давайте я вам объясню :wink: -- на цитаты посадовця никто не покушается: Тут смеются над вашей трактовкой примерно (двух?)недельной давности. Там еще что-то про переносной трансформатор (для больницы, вроде) было...
2
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 10:41

  budivelnik написав:
  alex_dvornichenko написав:КОнечно выгодно, литий - новая нефть в мире электроники.
......
3 Літій може бути замінений НАТРІЄМ, так на хвилинку-це складова солі...
А солі в нас як того гуталіну....
4 Оповідання про рідкоземи -це страшилка
Той самий Фольксваген вже виготовив серійні двигуни без використання рідкоземів...
На рахунок різниці в ККД (ефективності) то там різниця в 1-3% ( з рідкоземами 95+%, без 92+%

Ну, может на натрий и перейдут к 35му году.
Разработка натрий-ионных аккумуляторов началась ещё в 1970-х годах, но литий-ионные аккумуляторы показались производителям более многообещающими[6].

В начале 2015 года был выпущен первый Na-Ion аккумулятор в формате элемента 18650)

НО, внезапно - гуталин после развала совка - не самое доступное вещество :lol:
Страна с самым большим запасом Натрия - США, 40 000 метрических тонн, на втором месте Индия с запасами 28 000, замыкает тройку Германия с запасом 16 000 метрических тонн.


>>> Той самий Фольксваген вже виготовив серійні двигуни без використання рідкоземів
Дизельные?

А еще одну Нексперию они тоже уже построили? :roll:
2
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 10:45

  budivelnik написав:
  alex_dvornichenko написав:КОнечно выгодно, литий - новая нефть в мире электроники.
1 Літій один з багатьох металів який використовується в акамуляторах
2 Вагова концентрація літію в акамуляторі 6+/-%... тобто він становить мізерну частку+ в родовищах літію , залежі літію також становлять тих самих 5+/-%... саме тому поки що кульгає переробка акамуляторів.
3 Літій може бути замінений НАТРІЄМ, так на хвилинку-це складова солі...
А солі в нас як того гуталіну....
4 Оповідання про рідкоземи -це страшилка
Той самий Фольксваген вже виготовив серійні двигуни без використання рідкоземів...
На рахунок різниці в ККД (ефективності) то там різниця в 1-3% ( з рідкоземами 95+%, без 92+%

Да - да - да. Литий не кому не нужен, но Китай лидер в литиево-аккмуляторных делах (Китай: Является безусловным лидером мирового рынка, контролируя около 70% производства), фактически монопольный, и прилагает максимум усилий что бы таковым и оставаться. На китайском гранте товарищ ? )
