Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 10:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  alex_dvornichenko написав:Да - да - да. Литий не кому не нужен,
Я десь писав
НІКОМУ НЕ ПОТРІБЕН ?
Я писав що Захід просто робить кроки у відповідь....
І якщо для зменшення домінування Китаю - треба знайти технології як цей китай вставити - то грошей не пошкодують..
Тому ВЖЕ є кілька рішень
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 10:58

  budivelnik написав:І якщо для зменшення домінування Китаю - треба знайти технології як цей китай вставити - то грошей не пошкодують..

Ну вот хотели избавиться от ряда монополий, SHELL хотела добывать сланцевый газ для ЕС, литий хотели копать туда же. Сразу начали ущемлять рускоязычных мальчиков, таковы дела.
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 10:59

  alex_dvornichenko написав:
  budivelnik написав:
  alex_dvornichenko написав:КОнечно выгодно, литий - новая нефть в мире электроники.
1 Літій один з багатьох металів який використовується в акамуляторах
2 Вагова концентрація літію в акамуляторі 6+/-%... тобто він становить мізерну частку+ в родовищах літію , залежі літію також становлять тих самих 5+/-%... саме тому поки що кульгає переробка акамуляторів.
3 Літій може бути замінений НАТРІЄМ, так на хвилинку-це складова солі...
А солі в нас як того гуталіну....
4 Оповідання про рідкоземи -це страшилка
Той самий Фольксваген вже виготовив серійні двигуни без використання рідкоземів...
На рахунок різниці в ККД (ефективності) то там різниця в 1-3% ( з рідкоземами 95+%, без 92+%

Да - да - да. Литий не кому не нужен, но Китай лидер в литиево-аккмуляторных делах (Китай: Является безусловным лидером мирового рынка, контролируя около 70% производства), фактически монопольный, и прилагает максимум усилий что бы таковым и оставаться. На китайском гранте товарищ ? )

Проблема не в тому, де взяти літій, а як його вилучити, а для цього потрібно побудувати не тільки ГОК, а ще купу допоміжних підприємств, забезпечити енергоносії та різну інфраструктуру.
Таке враження, що в рожевих поні: копнув лопатаю землю, накинув на сито, намив пару грам з лопати ... профіт
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 11:00

  budivelnik написав:
  alex_dvornichenko написав:Да - да - да. Литий не кому не нужен,
.....
І якщо для зменшення домінування Китаю - треба знайти технології як цей китай вставити - то грошей не пошкодують..
Тому ВЖЕ є кілька рішень...
......

Жаль, что все те "кілька рішень" где-то на стадии тестового запуска находятся...
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 11:02

  _hunter написав:
  budivelnik написав:
  alex_dvornichenko написав:Да - да - да. Литий не кому не нужен,
.....
І якщо для зменшення домінування Китаю - треба знайти технології як цей китай вставити - то грошей не пошкодують..
Тому ВЖЕ є кілька рішень...
......

Жаль, что все те "кілька рішень" где-то на стадии тестового запуска находятся...

там ми що ще проти Китаю маєм воювати і брати Пекін?
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 11:02

  flyman написав:Проблема не в тому, де взяти літій, а як його вилучити, а для цього потрібно побудувати не тільки ГОК, а ще купу допоміжних підприємств, забезпечити енергоносії та різну інфраструктуру.

Єто не проблема - это инвестиции. Ничего в мире просто так ведром не черпается и ничего так, человечество справляется.
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 11:04

  Shaman написав:
  andrijk777 написав:
  olmyb написав:Я виріс в СРСР, який здавалося був сильним і самодостатнім, але ілюзія стала дійсністю.

Якщо здається то треба хреститись. То дійсно вам так здавалось, тому що я впевнений що ви фінансових показників СРСР не знали. Не знали дефіциту бюджету СРСР, сальдо торгового балансу СРСР, розміру зовнішнього боргу СРСР і т.д. Саме тому вам щось там здавалось.
Фінансові показники РФ відомі і я на відміну від вас(вирослого у СРСР) оперую цифрами.

надайте цифри з джерелом, щоб ми порівняли. запас міцності срср був на порядок більший, ніж в сучасної Раші. власне переважна більшість озброєння, яке Раша вже втратила - це теж срср...

й срср воював в ті роки, але зовсім не так інтенсивно, як Раша - тому показники стрімко погіршуються з кожним роком

1. Витрати на оборону СРСР 1989 рік:
Частка у реальному ВВП за ПКС: 15–17 %
РФ за 2024 рік:
6,7 % за даними IISS

2. Продаж нафтопродуктів СРСР за 1989 рік:
≈ 23–25 млрд доларів США
РФ за 2024 рік:
$192 млрд, а з врахуванням інфляції долара(2,62) виходить 72 млрд на 1989 що в 3 рази більше ніж СРСР.

3. СРСР імпортував зерно в великих кількостях, РФ є великим експортером зерна.

І т.д. Десятки фактів. Але толку з того нуль. Тебе факти все-рівно не переконають. Зомбованого переконати неможливо.
andrijk777
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 11:04

  alex_dvornichenko написав:
  flyman написав:Проблема не в тому, де взяти літій, а як його вилучити, а для цього потрібно побудувати не тільки ГОК, а ще купу допоміжних підприємств, забезпечити енергоносії та різну інфраструктуру.

Єто не проблема - это инвестиции. Ничего в мире просто так ведром не черпается и ничего так, человечество справляется.

тільки в нас деінстуалізація і декомунізація для побудови аграрної супердержави
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 11:04

  flyman написав:
  alex_dvornichenko написав:
  budivelnik написав:1 Літій один з ......

Да - да - да. Литий не кому не нужен, но Китай лидер в литиево-аккмуляторных делах (Китай: Является безусловным лидером мирового рынка, контролируя около 70% производства), фактически монопольный, и прилагает максимум усилий что бы таковым и оставаться. На китайском гранте товарищ ? )

Проблема не в тому, де взяти літій, а як його вилучити, а для цього потрібно побудувати не тільки ГОК, а ще купу допоміжних підприємств, забезпечити енергоносії та різну інфраструктуру.
Таке враження, що в рожевих поні: копнув лопатаю землю, накинув на сито, намив пару грам з лопати ... профіт

Не сыпьте соль на рану - там человек до последнего искренне верил "не может у Китая 90+ мировых мощностей по переработке быть" :lol:
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 11:05

❗️Європа проти капітуляції: лідери працюють над власним планом закінчення війни на умовах, які будуть вигіднішими для України порівняно з пропозиціями США, – WSJ.

В ЄС сподіваються підготувати документ за кілька днів.

https://www.wsj.com/world/u-s-peace-pla ... v-0f2bb501
