Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
  #<1 ... 1587715878158791588015881 ... 15883>
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 15:47

  Hotab написав:
  flyman написав:CL.F CRUDE OIL WTI 57.52 -2.51%

Так ти вже кілька місяців тому давав менше 55!! Коли вона виросла до 57? Ти прозівав ? Не повідомив? «Як так?»(с)

ти не тільки дивись на "шпілі" (-віллі), а підраховуй інтегральне значення
flyman
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 15:47

  Бетон написав:2022 - Вот сейчас будет мир
2023 - Вот сейчас будет мир
2024 - Вот сейчас будет мир
2025 - Вот сейчас будет мир


Если жить в реальном мире, а не выдуманном, то таких фраз просто не возникает
pesikot
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 15:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:А чому саме півроку/рік а не 2 роки?
Чому так питаю, бо умовних 10 місяців тому так само казали що фронт посипеться через півроку/рік і нічого не посипалось до сьогодні.
"Нічого не зміниться" - напевно ні, зміниться - посилиться мобілізація.

Мій прогноз - максимум 3 роки - більше опирається на тил. Я бачу скільки мобілізують, як мобілізують, скільки є "бажаючих" і т.д. Як там на фронті - я не сильно орієнтуюсь.

Я орієнтуюся на поточну ситуацію.
Якщо вдастся посилити мобілізацію - то цілком може бути й 3 роки, погоджуюся.
Якщо в рашки послабиться мобілізація - то теж може бути 3 роки.
sashaqbl
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 15:51

  Бетон написав:2022 - Вот сейчас будет мир
2023 - Вот сейчас будет мир
2024 - Вот сейчас будет мир
2025 - Вот сейчас будет мир

не зупиняйтесь, бо вийходе якийсь календар мая
flyman
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 15:52

  andrijk777 написав:.........
А чому саме півроку/рік а не 2 роки?
Чому так питаю, бо умовних 10 місяців тому так само казали що фронт посипеться через півроку/рік і нічого не посипалось до сьогодні.
"Нічого не зміниться" - напевно ні, зміниться - посилиться мобілізація. :D

Мій прогноз - максимум 3 роки - більше опирається на тил. Я бачу скільки мобілізують, як мобілізують, скільки є "бажаючих" і т.д. Як там на фронті - я не сильно орієнтуюсь.
А це важливіше.
ЛАД
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 15:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:2022 - Вот сейчас будет мир
2023 - Вот сейчас будет мир
2024 - Вот сейчас будет мир
2025 - Вот сейчас будет мир

На жаль єдиний шанс на мир був восени 2022 (поки х... не оголосив мобілізацію), але ми його про ... пустили.
Дюрі-бачі
1
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 15:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:3. Гроші не потрібні для війни.
Якраз саме гроші-рушійна сила війни.
Є гроші - купите ресурси (будь то люди-колумбійці з африканцями чи корейцями північної кореї) чи танки з літаками....
budivelnik
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 15:56

  Дюрі-бачі написав:
  Бетон написав:2022 - Вот сейчас будет мир
2023 - Вот сейчас будет мир
2024 - Вот сейчас будет мир
2025 - Вот сейчас будет мир

На жаль єдиний шанс на мир був восени 2022 (поки х... не оголосив мобілізацію), але ми його про ... пустили.

Не було тоді шансу на мир, не треба ілюзій
pesikot
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 15:57

  Shaman написав:
  andrijk777 написав:Якесь тупе питання, ну ок:
1.Україна віддає залишки Донецької області, тоді цього не було.
2.Обмеження армії 600000, тоді цього не було.
3.Закріпляє в Конституції не вступ в НАТО, тоді цього не було.
4.РФ повертається в G8, тоді цього не було.
5.Україна погоджується бути без’ядерною державою, тоді цього не було.
6.Проведення всеукраїнських виборів у 100 днів після укладення угоди, тоді цього не було, це 100% не буде прийнято Зеленським.

Це принципово гірший план, особливо пункти 1 2 і 3. П.2 може по суті і не поганий(бо у нас всерівно 600К не буде) але його присутність(+п.1 і п.3) робить цей план дійсно подібним на капітуляцію.

от коли дійшло до деталей, то виявляється що різниці немає. єдина відмінність - це віддати Донецьку область.
а інше
2) взагалі не розумію, про що це обмеження. в мирний час в нас й близько стільки немає. а у військовій - ці домовленості вже не діють
3) якщо ми відмовляємося від НАТО - то яка різниця, де ми це фіксуємо. хіба треба прибрати з Конституції вступ до НАТО
4) чи повернеться Раша до G8 - от мені точно фіолетово. й лише буде запрошено, чи вона повернеться - питання відкрите.
5) а зараз Україна ядерна держава? й зараз згідно нерозповсюдження ядерної зброї не передбачено збільшення ядерних держав.
6) вибори через 100 днів - це дійсно так погано? не певен...

висновок - ці пропозиції незначно відрізняються. тому оце треба підписувати зараз, бо потім буде гірше - чиста маніпуляція 8)


2) Наприклад, це не дозволяє Україні провести мобілізацію ДО війни, при бажанні. Наприклад РФ стягує до кордонів 2000000 солдат і стоїть(готується до нападу). Україна може мобілізувати тільки 600000, якщо більше то РФ ЗАКОННО нападає бо Україна порушила договір.
Крім того - цей пункт морально принизливий.
3)Закріплено в Конституції і в якомусь там договорі - це небо і земля. Тим більше внесення змін до Конституції - це та ще проблема для України і Путін це прекрасно розуміє.
Крім того - цей пункт морально принизливий.
4)Тобі фіолетово, іншим - ні. Це принципове питання. Виходить Рашка почала несправедливу агресію, відтяпала територію і її ще за це з обіймами запросили в G8. Тобто давай - нападай ще раз, ми тобі(путіну) ще премію Миру дамо за це. :D
5)Я за повернення ядерної зброї усіма можливими способами. Це точно 100% гарантія миру. Ти ні, ну ти і миру не хочеш.
6)Це погано для Зе, я ж написав. Зе не захоче це підписувати і через цей пункт. Для України цей пункт звичайно хороший, але Зе просто не погодиться на цей мир, а це для України погано.

Висновок - я навів тобі 6(шість) кардинальних(принципових) відмінностей, але для тебе все-рівно "не відрізняються". Тут тільки дохтор допоможе.
andrijk777
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 15:57

  flyman написав:
  Бетон написав:2022 - Вот сейчас будет мир
2023 - Вот сейчас будет мир
2024 - Вот сейчас будет мир
2025 - Вот сейчас будет мир

не зупиняйтесь, бо вийходе якийсь календар мая

2026 - Вот сейчас будет мир
Бетон
3
1
2
  #<1 ... 1587715878158791588015881 ... 15883>
