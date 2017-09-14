|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 21 лис, 2025 22:59
_hunter написав: Господар Вельзевула написав: _hunter написав:
Что-что у вас діє?
-- даже тут на форуме один "оригинал" пытался качать "чому нэ дэржавною". Если бы закон диял - за такое месяц отдыха давать стоило бы...
Скажите спасибо что вам месяц отдыха не дали за то, что разговариваете на языке убийц.
Это уже офигительная толерантность.
Так шо в принципе- діє.
Ну вот, собственно об этом - среди тех 28ми пунктов и пишут...
А так-то - любой язык (кроме, эсперанто, наверное) - язык убийц.
Кроме рускоговорящих ракет и щахедов у меня над головой ничего не летало, так что для меня субьективно язык убийц один.
Додано: П'ят 21 лис, 2025 23:07
alex_dvornichenko написав: _hunter написав: Господар Вельзевула написав:
Скажите спасибо что вам месяц отдыха не дали за то, что разговариваете на языке убийц.
Это уже офигительная толерантность.
Так шо в принципе- діє.
Ну вот, собственно об этом - среди тех 28ми пунктов и пишут...
А так-то - любой язык (кроме, эсперанто, наверное) - язык убийц.
Кроме рускоговорящих ракет и щахедов у меня над головой ничего не летало, так что для меня субьективно язык убийц один.
А, ну если "субьективно" - вопросов нет: ждем подписания под День благодарения - и забываем про историю...
2
Додано: П'ят 21 лис, 2025 23:11
thenewepic написав: ЛАД написав:
Ещё раз, это не "адекватний підхід", а ваше личное мнение
побудоване на адекватних оцінках.
...........
В данном случае "адекватні оцінки" = ваше личное мнение?
Данные разведки неадекватны?
Постройка дамбы не сделала бы остров Тузла российским.
Так само у злитому перекладі я не побачив чіткої вимоги російської як другої державної. Якщо маються на увазі права меншин, то у нас вже діє відповідний закон. Тобто потрібно провести цей закон як виконання даного пункту. І так далі.
Только не надо притворяться наивным ребёнком.
Закон есть.
А вот, например, русскоязычных школ в Харькове нет. По-моему, ни одной. Конечно, потому что родители не хотели отдавать детей в русскоязычные школы.
Чатжпт говорит такое:
В отчёте IEA указано, что в Харьковской области (не обязательно в городе) на начало 2020/2021 было 16 учреждений общего среднего образования с русским языком обучения — 2,2%.
На начало 2021/2022 учебного года таких учреждений стало 8 (1,1%) — опять же, данные по области.
Согласно тому же источнику, в 2022/2023 году все государственные и коммунальные школы Харьковской области (всего 673) перешли на украинский язык обучения.
Всё по данным Міністерства культури України.
Как видите, это произошло ещё до войны.
Всё остальное, простите, в том же духе. Не интересно.
а що коментарі? Поки мало що зрозуміло з цими пунктами. Потрібно побачити оригінал, точні формулювання.
.......
Загалом, з цим списком пунктів можна працювати, але звісно, треба виборювати формулювання, що будуть на нашу користь.
Тем не менее, ещё ночью вы это обсуждали - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5909249#p5909249
.
То, что "треба виборювати", согласен. Но не по принципу: "усруся, но не покорюся".
2
2
6
Додано: П'ят 21 лис, 2025 23:18
buratinyo написав: Бетон написав: buratinyo написав:
На план, который никто не видел и если он существует, по отжатию ради мира украинских территорий кремлевским агрессором не соглашается именно украинская Конституция, в которую во время войны нельзя вносить изменения.
Если тебе нужны территории, иди забери.
Ты Конституцию вообще читал? Ты вообще знаешь что есть высшей ценностью, буратино?
И не унижай юристов
2. У меня нет даже дальних знакомых военнослужащих, кто готов отдавать территории Украины. Следовательно ты не из них, а дезертир в лучшем случае.
3. В какой Конституции ты, позор Украины, нашел ценность, которая позволяет агрессору убивать жителей Украины?
Почему ты не защищаешь жителей Украины?
3
1
2
Додано: П'ят 21 лис, 2025 23:19
M-Audio написав:
А я давно про це казав.
Посилання немає, потягнув з фейсбуку.
WSJ: Путин видит в конце войны риск для своей власти
По данным американской разведки, Кремль не может объяснить россиянам огромные потери и расходы, поэтому старается тянуть войну как можно дольше. Любые переговоры для Путина — риск.
Экономист Андерс Аслунд утверждает, что Россия уже не стремится побеждать. Ей выгодна затяжная война.
Если она закончится, домой вернутся два миллиона ветеранов, включая зеков, мобилизованных ради свободы. И все они спросят одно: ради чего это было? Вразумительного ответа у Кремля нет.
Историк Марк Галеотти добавляет, что Путин застрял между страхом и неопределённостью, а мирные предложения Трампа только сильнее давят на него.
Путин пренебрёг известной мудростью: не начинай войны, если не можешь в ней победить. Кремль может заявить о своей победе, оккупировав тот или иной украинский регион, но этого будет недостаточно.
Так называемые цели «СВО» — «денацификация», демилитаризация и неприсоединение Украины к НАТО попросту невыполнимы. В Кремле не могут этого не понимать.
це хрестоматійний приклад, як при автократії починається маленька війна, й як це зазвичай закінчується - саме так.
1
4
5
Додано: П'ят 21 лис, 2025 23:23
ЛАД написав:
Так само у злитому перекладі я не побачив чіткої вимоги російської як другої державної. Якщо маються на увазі права меншин, то у нас вже діє відповідний закон. Тобто потрібно провести цей закон як виконання даного пункту. І так далі.
Только не надо притворяться наивным ребёнком.
Закон есть.
А вот, например, русскоязычных школ в Харькове нет
. По-моему, ни одной. Конечно, потому что родители не хотели отдавать детей в русскоязычные школы.
...
а скільки у Раші україномовних шкіл? скільки україномовних шкіл на ТОТ? так які питання? на Раші без знання російської мови до школи вже взагалі не беруть...
Додано: П'ят 21 лис, 2025 23:26
Дюрі-бачі написав: unicdima написав:
На жаль такі випадки поодинокі, а саме ці блогери і журнашлюхи призвели до зриву мобілізації і дискредитації ЗСУ.
Тобто не влада зірвала мобілізацію яка тільки в 2024 році прийняла мобілізаційні закони, які досі не виконуються? А замість того, щоб саджати працівників ТЦК за бусифікацію розповідали казки про ІПСО.
Ещё пару закатованних и изнасилованных в тцк бедолаг и война может начаться и внутри страны
Додано: П'ят 21 лис, 2025 23:30
Бетон написав: Дюрі-бачі написав: unicdima написав:
На жаль такі випадки поодинокі, а саме ці блогери і журнашлюхи призвели до зриву мобілізації і дискредитації ЗСУ.
Тобто не влада зірвала мобілізацію яка тільки в 2024 році прийняла мобілізаційні закони, які досі не виконуються? А замість того, щоб саджати працівників ТЦК за бусифікацію розповідали казки про ІПСО.
Ещё пару закатованних и изнасилованных в тцк бедолаг и война может начаться и внутри страны
Тебе розстріляли?
Додано: П'ят 21 лис, 2025 23:35
Бетон написав:
Ещё пару закатованних и изнасилованных в тцк бедолаг и война может начаться и внутри страны
Ти думаешь?
На мою думку українське суспільство максимально егоїстичне.
Всім на всіх пох.
Додано: П'ят 21 лис, 2025 23:38
Shaman написав: ЛАД написав:
Так само у злитому перекладі я не побачив чіткої вимоги російської як другої державної. Якщо маються на увазі права меншин, то у нас вже діє відповідний закон. Тобто потрібно провести цей закон як виконання даного пункту. І так далі.
Только не надо притворяться наивным ребёнком.
Закон есть.
А вот, например, русскоязычных школ в Харькове нет
. По-моему, ни одной. Конечно, потому что родители не хотели отдавать детей в русскоязычные школы.
...
на Раші без знання російської мови до школи вже взагалі не беруть...
Интересно, почему это? 🤔
Национальный состав России отличается большим разнообразием. Русские составляют 81%, татары 3,6%, чеченцы 1,3%, башкиры 1,2%, ...
