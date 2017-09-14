RSS
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 23:39

  UA написав:
  Бетон написав:Ещё пару закатованних и изнасилованных в тцк бедолаг и война может начаться и внутри страны

Ти думаешь?
На мою думку українське суспільство максимально егоїстичне.
Всім на всіх пох.

На майдане я думал иначе, но сейчас есть сомнение, что без денег гідність может и потерпеть
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 23:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Кстати один из сотрудников назк рассказывал с пеной у рта, какой он доброчестный, пока неделю назад ему не сказали закрыть проверку против судьи, потому что за неё позвонили и добазарились
Закрыл как паинька, как зайчик, молча, засунув свою доброчесність і гідність в задницу
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 23:49

  UA написав:
  Бетон написав:Ещё пару закатованних и изнасилованных в тцк бедолаг и война может начаться и внутри страны

Ти думаешь?
На мою думку українське суспільство максимально егоїстичне.
Всім на всіх пох.


Угу.
Ответ писал. Потер.
В целом вы правы но очень выбираете выражения.
И приукрашаете действительность.
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 23:51

  Бетон написав:На майдане я думал иначе, но сейчас есть сомнение, что без денег гідність может и потерпеть


Ты шо, на Майдан ходил?
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 23:57

  Господар Вельзевула написав:
  Бетон написав:На майдане я думал иначе, но сейчас есть сомнение, что без денег гідність может и потерпеть


Ты шо, на Майдан ходил?

Я делал вещи и похуже
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 00:03

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
Так само у злитому перекладі я не побачив чіткої вимоги російської як другої державної. Якщо маються на увазі права меншин, то у нас вже діє відповідний закон. Тобто потрібно провести цей закон як виконання даного пункту. І так далі.
Только не надо притворяться наивным ребёнком.
Закон есть.
А вот, например, русскоязычных школ в Харькове нет. По-моему, ни одной. Конечно, потому что родители не хотели отдавать детей в русскоязычные школы. :)
...

а скільки у Раші україномовних шкіл? скільки україномовних шкіл на ТОТ? так які питання? на Раші без знання російської мови до школи вже взагалі не беруть...

Вы сами пишете, что "Раша" страна-террорист, там почти фашистская диктатура (или не почти?) и далее по списку.
А теперь приводите их в пример? :shock:
Вы хорошо подумали прежде, чем писать?
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 00:04

  UA написав:
  Бетон написав:Ещё пару закатованних и изнасилованных в тцк бедолаг и война может начаться и внутри страны

Ти думаешь?
На мою думку українське суспільство максимально егоїстичне.
Всім на всіх пох.

Не всім і не на все. Якби ж то вороги були тільки з одного боку. Не все зразу. Спочатку із екзистенціальною загрозою порішати.
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 00:09

  Бетон написав:Ещё пару закатованних и изнасилованных в тцк бедолаг и война может начаться и внутри страны

Типовий 3,14*** який нажерся гівна кацапської пропаганди.
3,14***, давайте прізвища тих кого закатували та знасилували в тцк.
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 00:10

  _hunter написав:А, ну если "субьективно" - вопросов нет: ждем подписания под День благодарения - и забываем про историю...

в тебе русская щелепа?
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 00:16

  unicdima написав:
  _hunter написав:А, ну если "субьективно" - вопросов нет: ждем подписания под День благодарения - и забываем про историю...

в тебе русская щелепа?


та яка там щелепа, він просто ссикливий бігунець і за сумісництвом письменник демагогічного жанру. чекає він тут щось, чергову виплату 500 ойро він чекає :mrgreen:
