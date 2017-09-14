RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15890158911589215893
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 00:24

  unicdima написав:
  Бетон написав:Ещё пару закатованних и изнасилованных в тцк бедолаг и война может начаться и внутри страны

Типовий 3,14*** який нажерся гівна кацапської пропаганди.
3,14***, давайте прізвища тих кого закатували та знасилували в тцк.


Исключительно ради справеделивости-в жизни не слышал об изнасилованиях в ТЦК.
Думаю, брезгуют.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1024
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 00:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Если бы закон диял - за такое месяц отдыха давать стоило бы
за що конкретно? Якби закарпатський угорець написав тут пост угорською, вас би це влаштувало? Цікаво, яку мову ви б рекомендували йому використовувати, українську чи "общепанятний"? Українська мова має бути мовою міжетнічого спілкування в Україні, часи російської імперії минули. А якщо напишете "треба знати обидві", то на практиці ні в Канаді, ні в Бельгії, ні в Швейцарії (саме ці країни люблять наводити прихильники "второго государствєнного") далеко не 100% населення знає усі державні мови навіть на середньому рівні. Завжди є або "слабша" мова, яка по факту не обовʼязкова до вивчення, або в регіонах меншість розмовляє (і навіть розуміє) мову, яка не є основною в цьому регіоні. Противники другої державної (до яких я відношу і себе) не хочуть:
а) щоб українська, яка є мовою титульного народу, була необовʼязковою і непотрібною в Україні
б) щоб в якихось регіонах треба було переходити на мову меншини, або шукати перекладача, бо інакше тебе не зрозуміють.

При цьому ідея "мовної поліції" - погана. Жодні заборони недопустимі, в особистому спілкуванні вибір мови нехай залишається на совісті того, хто розмовляє.
  ЛАД написав:В данном случае "адекватні оцінки" = ваше личное мнение?
Данные разведки неадекватны?
так, конкретно ці дані неадекватні, бо суперечать багатьом іншим даним (за умови відсутності вартої довіри інформації доводиться вибирати ту, що має найменше протиріч).
  ЛАД написав:Постройка дамбы не сделала бы остров Тузла российским
навіщо Кучма підписав договір про протоку? Хай би росіяни добудували собі дамбу. Нічого поганого б не сталося, так?
  ЛАД написав:Закон есть.
А вот, например, русскоязычных школ в Харькове нет. По-моему, ни одной. Конечно, потому что родители не хотели отдавать детей в русскоязычные школы
ну, як бачимо, в 2021/2022 році ще були. Якщо були, значить державної заборони не було? А чому зникли після 22 року, сподіваюсь, пояснювати не треба?
А що там у вас у Харкові, після всього, що сталося, люди у основній масі знову будуть в церквах продовжувати бажати здоровʼя московсьому патріарху, голосувати за проросійські партії, віддавати дітей у російськомовні школи? Життя нічому не вчить?
thenewepic
 
Повідомлень: 356
З нами з: 03.09.22
Подякував: 11 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 00:44

21 pro RF vs 6 pro UA

21 pro RF vs 6 pro UA
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41531
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2869 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 01:29

  thenewepic написав:.........
  ЛАД написав:В данном случае "адекватні оцінки" = ваше личное мнение?
Данные разведки неадекватны?
так, конкретно ці дані неадекватні, бо суперечать багатьом іншим даним (за умови відсутності вартої довіри інформації доводиться вибирати ту, що має найменше протиріч).
Повторю, "другие данные" это ваше личное мнение.
Или приведите ссылку на "другие данные"

  ЛАД написав:Постройка дамбы не сделала бы остров Тузла российским
навіщо Кучма підписав договір про протоку? Хай би росіяни добудували собі дамбу. Нічого поганого б не сталося, так?
То, что Азовское море общее, вы уже признали?
Кучма подписал договор о канале, а не проливе (протоке). Выражайтесь точнее. Почему, подумайте сами. Напомню, что "Облаштування каналу тривало з 1874 до 1877 року", а последние серьёзные работы проводились в 1969-1970. И канал проходит не только между Керченским полуостровом и о. Тузла. А границы между бывшими республиками уточнялись ещё долго после развала Союза. Может, ещё и до сих пор есть неуточнённые участки.

  ЛАД написав:Закон есть.
А вот, например, русскоязычных школ в Харькове нет. По-моему, ни одной. Конечно, потому что родители не хотели отдавать детей в русскоязычные школы
ну, як бачимо, в 2021/2022 році ще були. Якщо були, значить державної заборони не було? А чому зникли після 22 року, сподіваюсь, пояснювати не треба?
Вы издеваетесь или притворяетесь?
Динамику вы не увидели?
Могу добавить:
у 2016/2017 навчальному році в місті функціонувало 54 російськомовні школи.
Кроме того,
в 2016/2017 навчальному році в місті функционировало 38 двомовних шкіл (школи з навчанням і українською, і російською в окремих классах)
Так что зникли, не після 22 року.

А що там у вас у Харкові, після всього, що сталося, люди у основній масі знову будуть в церквах продовжувати бажати здоровʼя московсьому патріарху, голосувати за проросійські партії, віддавати дітей у російськомовні школи? Життя нічому не вчить?
Насчёт церкви ничего сказать не могу.
Никогда не ходил.
"російськомовних школ" нет. И исчезли до войны. Конечно, "по горячему желанию родителей".
Люди голосовали не за "проросійські партії", а за партии, которые выражали их интересы, а не считали их неполноценными.
Вы тоже будете рассказывать, что война началась из-за того, что юго-восток говорил по-русски?
Державну мову обязаны знать все. Но как вы считаете, это нормально, когда продавцы между собой говорят по-русски, но боятся ответить по-русски даже хорошо знакомому русскоговорящему покупателю? Боятся штрафа.
Вы писали, что вы, вроде, против мовних патрулей.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 22 лис, 2025 02:01, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37581
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5376 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 01:47

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:Только не надо притворяться наивным ребёнком.
Закон есть.
А вот, например, русскоязычных школ в Харькове нет. По-моему, ни одной. Конечно, потому что родители не хотели отдавать детей в русскоязычные школы. :)
...

а скільки у Раші україномовних шкіл? скільки україномовних шкіл на ТОТ? так які питання? на Раші без знання російської мови до школи вже взагалі не беруть...

Вы сами пишете, что "Раша" страна-террорист, там почти фашистская диктатура (или не почти?) и далее по списку.
А теперь приводите их в пример? :shock:
Вы хорошо подумали прежде, чем писать?


Да, аргумент из серии "им можно а нам почему нельзя?". Им - пока - можно делать подобную пургу потому что у них нет выборов. А будем такое делать мы - не удивляйтесь потом результату, ну вот же пример недавний перед глазами когда один кандидат вознес мову-виру на плакаты и народ четко - в процентах - показал как он любит эту тему.
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1459
З нами з: 16.05.12
Подякував: 117 раз.
Подякували: 246 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 01:56

  flyman написав:21 pro RF vs 6 pro UA

Не считал, но где-то так и есть.
Перекос у Трампа явно в сторону РФ. Но много плохо определённых пунктов.
Будем надеяться, что европейцам вместе с Зеленским удастся подкорректировать эти "28 пунктов" в нашу пользу. И убедить в этом хотя бы Трампа.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37581
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5376 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 15890158911589215893
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 156880
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 352919
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1044385
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.