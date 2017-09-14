1. так дешевше
2. Покупцям так більше подобається
В нас основна маса ринку була, це ізабельні сорти з додаванням цукру і зернового спирту. І тут мова не про захист прав споживача, а протзахист прав виробника а точніше тупо про гроші
Додано: Суб 22 лис, 2025 17:02
Додано: Суб 22 лис, 2025 17:04
Цитати будуть? бо коли ви брешете, казати про це - це не перехід на особистості, це констатація факту.
я НІКОЛИ не казав, що промисловість не потрібна. якщо у вас чомусь склалася така думка - це ваша помилка, я тут ні до чого. так, я неодноразово казав, що важка промиловість померла через неефективність/непотрібність, свідомо її ніхто не знищував. не займалися - так. а харчову промисловість я наводив як приклад, що в нас розвинулося - бо срср не міг чомусь її побудувати. ракети міг, а нормальну їжу - ні. а ви перекручуєте, що я кажу, що нам потрібна лише харчова.
тому зараз ви зрозуміли мою позицію, чи треба ще раз пояснити? чи будете й далі перекручувати? гадаю друге - але ще раз, тоді брехун - це просто констатація факту.
в різних працював - більше металургія та машинобудування (й тут в нас дупа згоден, але спробували б це міняти - вам би радянські кадри розповіли, що ви нічого не розумієте )
наші вже через 5 років стануть німцями на відміну від турок, які й в другому поколінні не завжди... тому так, стратегічно в них найдалекоглядніше бачення - але місцеві популісти й це ставлять під сумнів. як й у Польщі...
Додано: Суб 22 лис, 2025 17:05
й ми тепер не маємо права всередині країни це продавати? й яким покупцям - які ще пам'ятають 777?
Додано: Суб 22 лис, 2025 17:11
Re: Напад росії і білорусі на Україну
це саме розслідування, хоч воно вам може і не подобатись.
треба Туреччині це сказати! А то вона не знає, що Чорне море теж спільне, тому одноосібно контролює та збирає плату за прохід через Босфор і Дарданелли.
до речі, після анексії Криму, коли обидві сторони каналу опинились у фактичному володінні рф, цей договір як виконувався, так само "спільно" і без проблем? Чи "Если оно спільне, то вполне логично, что и канал к нему должен быть спільним" працює лише для України, а рф може не пускати українські кораблі, будувати міст, що обмежує висоту проходу і т.д.?
та ні, принцип той самий. Чи ви не бачите? Просто Кучма тоді підписав офіційну "капітуляцію", а зараз влада на це не йде. Сподіваюсь, не "поки що".
а може і не закрились би, або їх би просто замінили на російськомовні класи. Звідки ви знаєте?
Чесно кажучи, я взагалі не розумію, навіщо в наш час віддавати дітей у російськомовні школи. За срср в таких школах в основному вчилися або діти військових/номенклатури, а бо ті діти, чиї батьки планували карʼєру дітей у москві. А зараз, при незалежній Україні, це для чого треба? Риторичне запитання.
це одна із причин, 100%. Наскільки вагомий вплив саме цієї причини, я оцінювати не візьмусь. Але для роспропаганди на зовнішній світ цей фактор вагомий, що і доводять слова Віткоффа.
я ознайомлювався, якраз щоб відповідати на роспропаганду про те, що "запрещают слово на русском сказать".
не вірю. Покажіть протокол про штраф. Це більше схоже на байку із соцмереж.
Всі оці "звільнення таксистів", що вірусилися останніми роками, це історії про те, що пасажир не хотів слухати або російську музику/радіо, або хотів, щоб таксист до нього говорив українською, а той відмовлявся. Якраз це і є порушенням закону і абсолютно логічно, бо в Україні громадянин не зобовʼязаний знати будь-яку мову, крім української, відповідно, у сфері обслуговування повинні працювати люди, що знають і говорять українською. Інші мови не заборонені, якщо і клієнт і продавець/таксист російськомовні, вони можуть між собою спілкуватися російською.
Це в тому числі відповідь на репліку хантера.
Додано: Суб 22 лис, 2025 17:11
Мои в Ирландии живут. Вам их не достать.
Додано: Суб 22 лис, 2025 17:13
Додано: Суб 22 лис, 2025 17:14
правильно. + ізабельні сорта стійкіші до захворювань та урожайніші.
І останнє. Зберігання. Спирт це консервант, дешевий.
Понятно шо пансьтво зара опять почне про недопустимість коктелів поза барами та священність авторського права.
і уведе розмову в дебрі.
Тому обмежимось фактом український виноробний ринок від євроасоціації обвалився і причина законодавча.
Додано: Суб 22 лис, 2025 17:16
Какая вообще проблема?
Регистрируем торговую марку "Шмурдяк" и не только производим любимые напитки, но и всему миру диктуем, как их производить 😁
