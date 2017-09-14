RSS
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 18:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  АндрейМ написав:У Зеленского уже и не скрывают, что никто границы для мужчин открывать не будет. Они, наверное, жалеют, что открыли границы для молодых, не ожидая, что так много уедут.

Не відкриють вони - відкриють інші.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5708
З нами з: 29.07.22
Подякував: 905 раз.
Подякували: 641 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 18:44

  Дюрі-бачі написав:
  АндрейМ написав:У Зеленского уже и не скрывают, что никто границы для мужчин открывать не будет. Они, наверное, жалеют, что открыли границы для молодых, не ожидая, что так много уедут.

Не відкриють вони - відкриють інші.


Наприклад, хто ))
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12749
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 18:53

  pesikot написав:Ти ж так топишь за віддати росіянам

Де саме я за це «топлю»? Тобі усюди «вороги» ввижаються?

  pesikot написав: А якщо, на референдумі (до речі,ти знаешь про що це ?)
Скажуть:- ніт, не віддаємо

Що тоді ?

Тоді ти візьмеш кулемет і підеш забирати у росіян Крим.
АндрейМ
 
Повідомлень: 652
З нами з: 30.11.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 18:58

  pesikot написав:
  Дюрі-бачі написав:
  АндрейМ написав:У Зеленского уже и не скрывают, что никто границы для мужчин открывать не будет. Они, наверное, жалеют, что открыли границы для молодых, не ожидая, что так много уедут.

Не відкриють вони - відкриють інші.


Наприклад, хто ))

Буряты с Пушилиным
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5483
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
 
