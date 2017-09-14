ЛАД написав:[quote="5909893:Faceless"] ............. Неправда. Історія українського (в сенсі локального) виноробства налічує понад тисячу років насправді
Спорить не буду. Но Украина большая. Крым, Одесса, Закарпатье - разные регионы с разными условиями.
Харківщина теж:)
Не слышал о винодельческих хозяйствах на Харьковщине. Дома для себя делают. И вино, и всякие настойки из терна, шиповника и пр. Из яблок, вишни и терна сам делал. Посмотрите предыдущий пост. Я там дописал.[/quote] Богодухівський район, село Городнє, сімейна винарня в процесі отримання ліцензії І взагалі можете почитати https://vivat.com.ua/blog/interview-ann ... yanchenko/
Почему-то сегодня никто не пишет,что света стало больше. Больше чем даже в прошлую субботу. Подремонтировали, вчера и в новостях об этом писали. Очень вовремя, а то народ духом падает. Сколько бы Трамп не угрожал холодной зимой- а как только света станет больше, тут же вырастет индекс потужности и незламности. Ну,как говорится, дай бог! Февраль главное народу пройти. Переживаю.
Сонячна генерація трохи сьогодні допомогла. У мене 2/2
Хотя бы для того, чтобы научиться решать возникшие проблемы в правовом поле, а не нахрапом. Именно это отличает цивилизованное общество от дикого.
Это ещё цветочки. Нас, в конце концов, заставят платить за софт, кино и музыку...
а за воздух їм не заплатити ?) От у вас і доводи. Ми викорчували виноградники заради прибутків європейців а ви кажете що це плата за цивілізацію) мож ну її? Ту цивілізацію? Є підозра що гра по цивілізованим правилам тільки до часу поки партнерам вигідно. Памятаєте скільки шуму було при вступі україни в вто? Ну і? Який результат? Які ринки в світі ми завоювали дякуючи вто?
"Заходжу в Твіттер, а там повна вакханалія. Уся стрічка в бравурних заявах американських конгресменів та членів палати лордів Великої Британії. Депутатів Європарламенту, кардиналів Римської курії, масонів 88 левелу та ще Бог знає кого.
Усі волають в один голос — Україні не можна підписувати угоду, бо це призведе до війни у Європі. Хочеться спитати: пацани, а що з ї балом? Це ж часом не ви не дали Україні далекобійної і технологічної зброї? Не ви ж ставили постійні заборони та купляли російську сировину? Ні?
Тепер хочете, щоб ми нічого не підписували? Окей. Тоді надсилайте свої війська в Україну прямо зараз. Усе дуже просто: або ви збираєте свою раму і боретесь з орками разом з нами на території України. Або залишаєтесь з ними сам на сам де-небудь в Балтії чи Скандинавії."