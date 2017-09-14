Додано: Суб 22 лис, 2025 22:53

Мне нравится, что люди, которые больше всего ненавидят коммунизм, больше всех ратуют за методы коммунистов.

Причём, не 60-х-80-х годов, а 33-37.

Главное - результат.

Зачем ждать, пока родители захотят отдать детей не в украино-, а в русскоязычные школы?

Можно сделать легко и просто - ликвидировать эти самые русскоязычные школы.

Ющенко был всё-таки умнее. Помню, он предлагал в Крыму, где было совсем плохо с украинскими школами, создавать лицеи, хорошо их оборудовать, найти для них хороших преподавателей, чтобы родители стремились отдавать детей именно в эти школы. Но на это денег или желания не нашлось, проще заставить.

Ну и как же обойтись без лжи.

В Крыму в 1959 население было 1.201.517 человек, из них русских - 858.273 или 71,43 %, украинцев - 267.659 или 22,28 %, а не 30+%. Причём % украинцев рос и в 1979 составил 25,63 %,после этого оставался примерно стабильным - а 1989 25,75 %. Хотя в 1939 было всего 13,68 % (154.123 из 1.126.429). Давайте тыкать РФ отсутствием украинских школ и требовать их открытия, не спрашивая украинцев, которые там живут, нужны ли им эти школы, отдадут ли в них своих детей.