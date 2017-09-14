|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 22 лис, 2025 23:17
budivelnik написав: _hunter написав: budivelnik написав:
СКІЛЬКИ у відсотках було УКРАЇНСЬКИХ шкіл в Криму в 1959 році...
Може тому що цифра точно не 22,28%..
Так сколько было-то?
Це до парторга
Вроде budivelnik какую-то левую цифру озвучивал. Показалось, наверное...
_hunter
Повідомлень: 10989
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
Додано: Суб 22 лис, 2025 23:19
це він шукає маковинку в чужому оці-в той час коли в нього колоди.
По крайней мере, если у меня нет цифр, то я их не придумываю.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Суб 22 лис, 2025 23:35, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
Повідомлень: 37599
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5376 раз.
Подякували: 4877 раз.
Додано: Суб 22 лис, 2025 23:19
_hunter
Це до парторга
це він шукає маковинку в чужому оці-в той час коли в нього колоди....https://zpu.kr.ua/suspilstvo/22357-rusyfikatsiia-krymu
У 1959/1960 навчальному році з 1089 загальноосвітніх шкіл українських було лише 3
3/1089=0,275%
Це все що треба знати про москалів і раССейський мІр[/quote]
budivelnik
Повідомлень: 27354
З нами з: 15.01.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 3000 раз.
Додано: Суб 22 лис, 2025 23:20
Такі невдобні для кацапа хунтера цифри
Hotab
Повідомлень: 17226
З нами з: 15.02.09
Подякував: 399 раз.
Подякували: 2541 раз.
Додано: Суб 22 лис, 2025 23:21
Я должен верить какому-то непонятному "кандидат історичних наук" наслово?
Востаннє редагувалось _hunter
в Суб 22 лис, 2025 23:23, всього редагувалось 1 раз.
_hunter
Повідомлень: 10989
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
Додано: Суб 22 лис, 2025 23:22
_hunter
Депутату України -віриш?7/592=1,18%
Згідно перепису 2001
Детальна інформація про населення Криму за 2001 рік:
Загальна кількість: 2 038 123 особи
Національний склад:
Росіяни: 58,3%
Українці: 24,3%
Кримські татари: 12,1%
Тобто на 24,3+12,1=36,4% населення... було 22/592=3,7% шкіл на мовах цього населення....
Востаннє редагувалось budivelnik
в Суб 22 лис, 2025 23:27, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Повідомлень: 27354
З нами з: 15.01.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 3000 раз.
Додано: Суб 22 лис, 2025 23:23
_hunter
Я должен
Чергу за 500-й не пролюбити..
Hotab
Повідомлень: 17226
З нами з: 15.02.09
Подякував: 399 раз.
Подякували: 2541 раз.
Додано: Суб 22 лис, 2025 23:24
budivelnik написав:_hunter
Депутату України -віриш?7/592=1,18%
А в 13м сколько было?
Особенно кримськотатарською - 590, наверное? 🤔
_hunter
Повідомлень: 10989
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
Додано: Суб 22 лис, 2025 23:26
виходе якийсь "дранг нах запор"
flyman
Повідомлень: 41538
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2869 раз.
Додано: Суб 22 лис, 2025 23:29
_hunter написав: budivelnik написав:_hunter
Депутату України -віриш?7/592=1,18%
А в 13м сколько было?
Особенно кримськотатарською - 590, наверное? 🤔
Дурню...
Це ДО 2014....Тобто в 2013 і РАНІШЕ..
А в 2022 - ЖОДНОЇ....на українській і кримськотатарській.
budivelnik
Повідомлень: 27354
З нами з: 15.01.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 3000 раз.
