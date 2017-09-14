RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15908159091591015911>
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 23:17

  budivelnik написав:
  _hunter написав:
  budivelnik написав:СКІЛЬКИ у відсотках було УКРАЇНСЬКИХ шкіл в Криму в 1959 році...
Може тому що цифра точно не 22,28%..
Так сколько было-то?
Це до парторга

Вроде budivelnik какую-то левую цифру озвучивал. Показалось, наверное...
_hunter
 
Повідомлень: 10989
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 23:19

це він шукає маковинку в чужому оці-в той час коли в нього колоди.

По крайней мере, если у меня нет цифр, то я их не придумываю.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 22 лис, 2025 23:35, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37599
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5376 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 23:19

_hunter
Це до парторга
це він шукає маковинку в чужому оці-в той час коли в нього колоди....
https://zpu.kr.ua/suspilstvo/22357-rusyfikatsiia-krymu
У 1959/1960 навчальному році з 1089 загальноосвітніх шкіл українських було лише 3

3/1089=0,275%
Це все що треба знати про москалів і раССейський мІр[/quote]
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27354
З нами з: 15.01.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 3000 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 23:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Такі невдобні для кацапа хунтера цифри
Hotab
 
Повідомлень: 17226
З нами з: 15.02.09
Подякував: 399 раз.
Подякували: 2541 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 23:21

  budivelnik написав:https://zpu.kr.ua/suspilstvo/22357-rusyfikatsiia-krymu
У 1959/1960 навчальному році з 1089 загальноосвітніх шкіл українських було лише 3

3/1089=0,275%
Це все що треба знати про москалів і раССейський мІр

Я должен верить какому-то непонятному "кандидат історичних наук" наслово? :lol:
Востаннє редагувалось _hunter в Суб 22 лис, 2025 23:23, всього редагувалось 1 раз.
_hunter
 
Повідомлень: 10989
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 23:22

_hunter
Депутату України -віриш?
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=854501872737365&id=100045326811793&set=a.482050033315886
о 2014 року з 592 шкіл на території Криму лише 15 вели навчання кримськотатарською мовою та 7 — українською — Джемілєв

7/592=1,18%

Згідно перепису 2001
Детальна інформація про населення Криму за 2001 рік:

Загальна кількість: 2 038 123 особи
Національний склад:
Росіяни: 58,3%
Українці: 24,3%
Кримські татари: 12,1%
Тобто на 24,3+12,1=36,4% населення... було 22/592=3,7% шкіл на мовах цього населення....
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 22 лис, 2025 23:27, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27354
З нами з: 15.01.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 3000 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 23:23

_hunter

Я должен


Чергу за 500-й не пролюбити..
Hotab
 
Повідомлень: 17226
З нами з: 15.02.09
Подякував: 399 раз.
Подякували: 2541 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 23:24

  budivelnik написав:_hunter
Депутату України -віриш?
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=854501872737365&id=100045326811793&set=a.482050033315886
о 2014 року з 592 шкіл на території Криму лише 15 вели навчання кримськотатарською мовою та 7 — українською — Джемілєв

7/592=1,18%

А в 13м сколько было? ;) Особенно кримськотатарською - 590, наверное? 🤔
_hunter
 
Повідомлень: 10989
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 23:26

дранг нах запор

виходе якийсь "дранг нах запор"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41538
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2869 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 23:29

  _hunter написав:
  budivelnik написав:_hunter
Депутату України -віриш?
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=854501872737365&id=100045326811793&set=a.482050033315886
о 2014 року з 592 шкіл на території Криму лише 15 вели навчання кримськотатарською мовою та 7 — українською — Джемілєв

7/592=1,18%

А в 13м сколько было? ;) Особенно кримськотатарською - 590, наверное? 🤔
Дурню...
Це ДО 2014....Тобто в 2013 і РАНІШЕ..
А в 2022 - ЖОДНОЇ....на українській і кримськотатарській.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27354
З нами з: 15.01.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 3000 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 15908159091591015911>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 157606
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 353622
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1045124
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.