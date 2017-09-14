RSS
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 19:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Ну т.е. дискриминацией попахивает? -- примерно 50% населения не имеет возможности устроиться работать в сферу услуг?
ви якось погано думаєте про населення України. Щелепу, що вміє лише в одну-єдину мову мають далеко не 50% громадян України. Більшість російськомовних добре розмовляють українською.
  _hunter написав:Судя по тому, что я таких порядочную долю встречал уже - лицензии не забирают
якщо б ви сказали про яку країну йдеться, можна було б пошукати, що у них там у законодавстві написано.
  ЛАД написав:Я привёл вам несколько примеров
з усього переліченого на те, що робить рф, схожа лише історія з Фолклендами, з цим погоджусь. Всі інші історії або про боротьбу між комуністичними і капіталістичними версіями однієї країни (це не наш випадок) або про боротьбу за незалежність. Це теж не про Україну і Крим. Історія Ізраїлю та сусідніх країн теж занадто специфічна, щоб порівнювати з нашою.
  ЛАД написав:А ничего, что армяне на момент развала Союза составляли 3/4 населения НКАО?
яке це має значення, якщо міжнародно визнані кордони країн, що раніше були в срср, співпадали з кордонами союзних республік за часів срср? Так, це може комусь видатися несправедливим, проте не було б цього правила, то збройні конфлікти розгорілися б не у кількох точках екс-срср, а чи не в кожній республіці.
  ЛАД написав:А аргументация у вас похожа на российскую - они тоже аннексировали Крым, объясняя, что "это исконно наша территория, незаконно отчуждённая в пользу Украины"
тільки чомусь їх точку зору на закони підтримують лише вони плюс парочка країн з їхньої орбіти впливу. А 190 країн ООН підтримують нас.
  ЛАД написав:Говорю как раз о том, что это надо делать "тоншими" методами
а що, зараз "товсті" методи? Комусь забороняють розмовляти російською на вулицях? Чи вдома? Чи в публічних закладах за умови, що обидві сторони згодні на це? В чому проблема взагалі? А державні послуги надаються державною мовою, як і в практично будь-якій іншій країні.
Тобто сформулюйте свою позицію - ви за те, щоб в Україні громадянин мав вчити іншу мову, крім своєї рідної української, для того, щоб його на 100% розуміли в будь-якому регіоні?
  ЛАД написав:А если попадётся сильно "озабоченный", или просто желающий поскандалить, или даже принципиальный "мовний інспектор"
ви часто "в природі" зустрічаєте мовних інспекторів? Чи тільки чули про них з роспропаганди?
  ЛАД написав:Я даже не говорю о современной формулировке закона, по которому в сфере обслуживания должна использоваться исключительно державна мова
можете процитувати відповідний параграф закону? Може я читаю якусь застарілу версію.
  ЛАД написав:Вы как-то никогда не пишете в первой половине дня, зато очень часто поздно ночью. Я на пенсии могу себе такое позволить - мне не надо вставать в 7 утра на работу. А вам?
мій графік теж дозволяє, моя робота починається дещо пізніше, а на форумах я сиджу ще пізніше.
  ЛАД написав:вот мой пост viewtopic.php?p=5910002#p5910002 о сегодняшних актуальных проблемах армии вы просто не заметили.
Или "непрерывно на передовых позициях по 200-300 дней" вас не интересует и не беспокоит?
мене це хвилює, як і вас, але як ви хочете, щоб я це прокоментував? Так, 300 днів на позиціях - це погано. Ви хочете, щоб я якось зменшив цей термін, чи що?
  Schmit написав:Отакої, то виявляється, план таки погоджений з кремлем.
Отже і квітневий план з семи пунктів також був погоджений всупереч всьому тому, що нам розповідали портнікови.
поточний план, де є вимога відвести ЗСУ з Донбасу, погоджений з кремлем. З цього якимось чином випливає, що попередній план, де не було такої вимоги (хоча кремль з 22 року вимагає віддати весь Донбас), теж був погоджений з кремлем? Чудова логіка, яку, правда, я не можу зрозуміти.
  sergey_stasyuk555 написав:наші офіційні дані підтверджені розвідкою звісно менш точні
колись будуть інші витоки даних, які або підтвердять ці числа, або спростують їх. А поки ці дані не виглядають повними.
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 19:13

Как-то быстро они... Просто записали в блокнотик требования? 🤔
Переговори між США та Україною у Женеві завершилися

Це найпродуктивніша і найзмістовніша зустріч на сьогоднішній день, серед усіх, які були, —Рубіо.

Интересно, что в ежевечернем видосике будет? :lol:
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 19:18

  thenewepic написав:
  _hunter написав:Ну т.е. дискриминацией попахивает? -- примерно 50% населения не имеет возможности устроиться работать в сферу услуг?
ви якось погано думаєте про населення України. Щелепу, що вміє лише в одну-єдину мову мають далеко не 50% громадян України. Більшість російськомовних добре розмовляють українською.
  _hunter написав:Судя по тому, что я таких порядочную долю встречал уже - лицензии не забирают
якщо б ви сказали про яку країну йдеться, можна було б пошукати, що у них там у законодавстві написано.

Оно и в обратную сторону ровно так же работает :wink:

Можна, но не нужно. Но если есть сильное желание "из пустого - в порожнее переливать" - про Канаду поищите - что будет, если таксист на французком ответить не сможет. :roll:
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 19:19

Всі прохвєсії нужни

  fox767676 написав:
  Shaman написав:
  Бетон написав:Зашёл на финансовый форум в раздел войны.
Читаю про бухло.
Закрыл финансовый форум в недоумении

пошел бухать :lol:


бетоно-спортсмено, обліко-моралє
https://www.tiktok.com/@n_muzychko/vide ... 7167263002

Всі прохвєсії нужни,
Всі прохвесії важни.
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 19:23

  _hunter написав:Интересно, что в ежевечернем видосике будет? :lol:


Что то на кшталт " як би нам не було важко, нам ніколи не буде соромно". + что то про незламність, гідність і потужність.
Возможно что-то про усиление ПВО и захист энергетики.
Вы ждете что-то другое?
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 19:30

  thenewepic написав:колись будуть інші витоки даних, які або підтвердять ці числа, або спростують їх. А поки ці дані не виглядають повними.

можливо будуть можливо ні,
але пропагандони ВЖЕ роками брехали про це не маючи ЖОДНИХ ФАКТІВ.
в т.ч. ти ляпав щось на мій пост де були наведені офіційні дані.
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 19:51

  thenewepic написав:..........
  ЛАД написав:вот мой пост viewtopic.php?p=5910002#p5910002 о сегодняшних актуальных проблемах армии вы просто не заметили.
Или "непрерывно на передовых позициях по 200-300 дней" вас не интересует и не беспокоит?
мене це хвилює, як і вас, але як ви хочете, щоб я це прокоментував? Так, 300 днів на позиціях - це погано. Ви хочете, щоб я якось зменшив цей термін, чи що?
...........
Здесь слишком много желающих осуждать агрессию, росс. агрессоров вообще и Х..ла, в частности.
И явно не хватает людей, готовых лично бороться с агрессором, чтобы бойцам не приходилось сидеть "непрерывно на передовых позициях по 200-300 дней".
Остальное обсуждать не буду.
Надоело переливать из пустого в порожнее.
Вам хочется поговорить? Без меня.
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 20:06

  sergey_stasyuk555 написав:
  GALeon написав:Поточна редакція мирного плану вже відображає більшість ключових українських пріоритетів, - Умєров

можливо неслабий компромат є на зільоних у Трампа,
або ще якісь сумні факти "невідомі мудрому наріду" вилізуть пізніше...
якесь дивне "согласіє на всьо" коли ще кацапи свої правки не вносили.

Шкода, що лише зараз, а не пів року назад.
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 20:08

  Господар Вельзевула написав:
  _hunter написав:Интересно, что в ежевечернем видосике будет? :lol:


Что то на кшталт " як би нам не було важко, нам ніколи не буде соромно". + что то про незламність, гідність і потужність.
Возможно что-то про усиление ПВО и захист энергетики.
Вы ждете что-то другое?


решили даже не иммитировать хоть какую-то конкретику
продолжили крутить вдурачка хотелки про "рпв по лбз" которые уже анахронизм минимум с марта
тупо "давайте продолжать воевать" по завету джонсона.
скорей всего пойдет новый виток нажима на зеленского и европу со стороны Трампа
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 20:09

  Schmit написав:
  sergey_stasyuk555 написав:
  GALeon написав:Поточна редакція мирного плану вже відображає більшість ключових українських пріоритетів, - Умєров

можливо неслабий компромат є на зільоних у Трампа,
або ще якісь сумні факти "невідомі мудрому наріду" вилізуть пізніше...
якесь дивне "согласіє на всьо" коли ще кацапи свої правки не вносили.

Шкода, що лише зараз, а не пів року назад.


судячи по внесеним правкам (в нашу пользу),
кацапи скажуть що це за х..ня.
черговий бла бла бла мирний план.
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

