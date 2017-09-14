RSS
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 17:49

  ЛАД написав: А не проще просто указать, когда Украина существовала как могучее

Русь до феодальной разроблености, с стольным градом в Киеве.
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 17:51

  alex_dvornichenko написав:
  ЛАД написав: А не проще просто указать, когда Украина существовала как могучее

Русь до феодальной разроблености, с стольным градом в Киеве.

Це в якому році? Карту тієї держави можна?
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 18:06

  Letusrock написав:
БЗВП: ЧОМУ ТРЕБА ЗАВЕРШУВАТИ ВІЙНУ?
Пʼять тижнів базової загальної військової підготовки позаду. Тепер я не просто рядовий, а сертифікований стрілець. Людина, яку підготували воювати минулу війну, яка назавжди залишилась в підручниках історії...
Тепер я знаю довжину та вагу багнет-ножа, довжину та вагу АКМ з багнетом та без, зі складеним і розкладеним прикладом, згадав, як розбирають та збирають Калаш. Але як говорить мій бойовий побратим, "якщо тобі зараз на війні знадобився Калаш, то твої шанси на виживання мінімальні"...
Результати пʼяти тижнів в полях, якщо коротко та без емоцій, такі:
– здоровʼя – значно погіршилось;
– фізпідготовка – незначно погіршилась;
– розуміння сучасної війни – ніяк не змінилось;
– знайомство та занурення у "глибинний український народ", з яким ані я, ані мої друзі з середнього та вище класу фактично не перетинаються у звичному житті, – 100% успіх;
– вивчення життя немедійного підрозділу (яких більшість в силах оборони), у якого немає своєї сторінки в ФБ, Інстаграмі чи Тік-Току – 100% успіх;
– офіційна подяка від командування навчального центру – отримано.

Загальний висновок: більшість людей навколо були адекватними, частина – світлими, живими та розумними. Частина – з реальним фронтовим досвідом. Всі – заручники абсолютно дебільної системи, яка до болю нагадує радянську армію пізнього совка. Якщо б "абсурдність правил та статутів не компесувалась необовʼязковістю їх дотримання", учебка була б нестерпно схожа на зону.

Але якщо ви запитаєте мене, чи не жалію я про отриманий досвід, відповім абсолютно щиро: ні. Аби мати право про щось компетентно судити, потрібно про це не прочитати, а пережити. Я – пережив. Спав у армійському наметі на кілька десятків осіб, який ми щоночі залишали з початком повітряної тривоги. Щодня місив болото. Годинами записував просто неба у холодному лісі ідіотські "диктанти", які мають нульову користь у реальній війні. Їв армійську їжу, приготогвану на польовій кухні. Таскав бутильовану воду на гору до намету, оскільки іншої води в нас в принципі не було. Ходив в клозет (C), який ніколи не знав слово "water"(W). Топив за розкладом "буржуйку". Розбирав і збирав АКМ. Шикувався з десяток разів на день. Щовечора разом з побратимами кричав, що "я зброя перемоги" і "надія нації", а також що "я ніколи не зраджу українській державі" (хоча присягу приносив на вірність українському народові). Мерз. Не раз ледве стримувався, аби не вибухнути, бо розумів, що сержанти – такі ж заручники порочної системи, як і ми. Раз, коли сержант назвав нас скотами, не стримався – і тоді командир вмикнув задню...

Місяць в полях остаточно переконав мене, що чим швидше ми підемо на важкі компроміси, аби завершити (чи бодай поставити на паузу) цю війну, тим краще для України. Бо маленька (пост)радянська армія під жовто-блакитними прапорами не має шансів виграти у більшої (пост)радянської армії під російським триколором.

Якщо ми не хочемо наступного року воювати за Запоріжжя і Дніпро, треба подивитись сумній правді в очі. Ми справді різні народи. Але державний устрій в нас до болю схожий з нашим ворогом. І це нищить наш шанс на перемогу. Якщо двома країнами, що перебувають у стані війни, править неефективна, некомпетентна, крадійкувата влада, виграє та країна, яка має більші ресурси: людські, фінасові, територіальні, промислові. На жаль, за всіма параметрами ми значно менші за росію. А шанс радикально змінитися у горнилі війни влада змарнувала.

Тому чим раніше ми подивимось правді в очі, тим більше шансів, що Україна вистоїть і отримає шанс на капітальну реконструкцію, але вже за нової влади....


Тут важливіше не те що написано, а ким
схоже що бусифікували стерненка-лайт, 53 річного відомого волонтьора, благородна борода ще рік тому світилась з бігбордів.
на початку війни вір прославився закликами каструвати росіян
але вже за півтора роки еволюціюнував в рпв по лбз
можливо донати впали і він втратив бронь
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 18:11

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:
  budivelnik написав:...
То як
Коли пропозиції педерації були найвигіднішими для України?

ніколи не були. просто зрадофіли вчергове розповідають - треба погоджуватися на те, що є - бо далі буде гірше. й вигадують, що раніше було краще - ключове, це завжди раніше, а не зараз.

РФ ні разу за 4 роки війни не озвучувала своїх пропозицій.
То про що ти мелеш, разом з будівельником? Порівнюєте ніщо з нічим? Пусте з порожнім?

Раша всі чотири роки озвучує одні й ті ж умови капітуляції. де неявно, але зрозуміло, - проросійська влада. й ця платівка не змінюється
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 18:13

  Banderlog написав:
  alex_dvornichenko написав:
  ЛАД написав: А не проще просто указать, когда Украина существовала как могучее

Русь до феодальной разроблености, с стольным градом в Киеве.

Це в якому році? Карту тієї держави можна?

історією зацікавився? ми ж наче обговорюємо, як зупинити поточну війну. а які кордони мало Московське князівство, коли Київську Русь хрестили? 8)
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 18:14

  Banderlog написав:
  alex_dvornichenko написав:
  ЛАД написав: А не проще просто указать, когда Украина существовала как могучее

Русь до феодальной разроблености, с стольным градом в Киеве.

Це в якому році? Карту тієї держави можна?

Давали же посилання. Клацайте на 900.
https://geacron.com/home-en/
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 18:17

  budivelnik написав:Що ти тоді обговорюєш?

Де конкретно? Я обговорюю різні речі.
  budivelnik написав:2 Хто зустрічався з нашою делегацією в Стамбулі в березні 2022 року? Марсіани?
З ким зустрічався Трамп в Анкоріджі? з інопланетянами?

Хіба я заперечую факт зустрічі?
Зустріч була, вимог/пропозицій РФ(саме РФ!!) немає. Ні разу не озвучувалось/не публікувалось на яких умовах РФ готова закінчити війну.
Хоча може ти це знаєш. Поділись з нами.
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 18:23

  alex_dvornichenko написав:
  ЛАД написав: А не проще просто указать, когда Украина существовала как могучее

Русь до феодальной разроблености, с стольным градом в Киеве.

а якщо сказати про Галицько-Волинське князівство, то ЛАД скаже, що це не Україна 8)

а у складі князівства Литовського чи Річ Посполита - взагалі не вважається. й є маленький нюанс - в складі Річ Посполита чи московське царство. але руські його не бачать...
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 18:24

Если кому не нравится источник плана, который я процитировал в https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5910422#p5910422, то вот другой - https://www.reuters.com/business/finance/full-text-european-counter-proposal-us-ukraine-peace-plan-2025-11-23/. Насколько я посмотрел, они совпадают.

Удивило:
По словам людей, можно было бы договориться о более высоком лимите. Украина ранее заявляла, что в мирное время ей необходима армия численностью не менее 800 000 человек.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-11-23/ukraine-seeks-nato-like-shield-from-us-counter-proposal-says?srnd=homepage-europe
Ошибка журналиста? Но тогда зачем такая цифра указана в европейском плане?
:?:
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 18:26

  Shaman написав:
  andrijk777 написав:
  Shaman написав:РФ ні разу за 4 роки війни не озвучувала своїх пропозицій.
То про що ти мелеш, разом з будівельником? Порівнюєте ніщо з нічим? Пусте з порожнім?

Раша всі чотири роки озвучує одні й ті ж умови капітуляції.

Озвуч їх. Або дай посилання.
