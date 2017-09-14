|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 24 лис, 2025 21:20
pesikot написав: Schmit написав:
Ти ж пишеш, що це план кремля, то як путін міг не згодитись на свій же план?
Це план Кремля, то де Путін сказав, що він на цей план погодиться ?
Не сказав, а що обов'язково повинен?
Чи погодиться? Майбутнього на відміну від тебе не знаю.
А ти вже звідкись точно знаєш, що путін не погодиться на свій же план, якщо навіть Зе його підпише без зімін.
pesikot написав:
То план реальний чи ні ?
Просте питання, на яке ти не можешь відповісти
Скільки тобі ще разів відповідати - так, я вважаю, що це реальний план, як і квітневий семипунктовий, бо це ж усе - плани кремля.
pesikot написав:
І ще, незавершенне
Ти ж якось написав такий пафосний пост - от як відбудеться зустріч Трампа і Путіна в Будапешті, так ми всі і побачимо, хто за мир, а хто ні
Саміт не відбувся, бо вимоги рф на той час виглядали завищеними. Але ситуація на фронті так стімко змінюється не на нашу користь, що США вирішили рятувати Україну іншим методом, який зараз саботується ЄС і Зе.
Додано: Пон 24 лис, 2025 21:36
Schmit написав:
Саміт не відбувся, бо вимоги рф на той час виглядали завищеними. Але ситуація на фронті так стімко змінюється не на нашу користь, що США вирішили рятувати Україну іншим методом
, який зараз саботується ЄС і Зе.
в принципе каждого кашляющего, или заболевшего гриппом можно сразу "усыпить", ну чтоб не мучился, правильно, "сын лейтенанта"?)))
Додано: Пон 24 лис, 2025 21:40
_hunter написав:
А почему теперешний новодел должен дияты? - протестов за сужение ровно так же не было
Верховна Рада так вирішила, точніше проукраїнська більшість там. Якщо більшості населення закон реально не подобається, знайдеться політична сила, що пообіцяє змінити/відмінити закон, отримає голоси і, як зайде в парламент, виконає обіцянку. Тільки річ в тому, що на цьому питанні політичних голосів не підняти, дійсно ідейних противників "суженія" мізер, особливо після всіх подій, які наробила рф.
andrijk777 написав:
Не виривай фраз з контексту. Ти спеціально або навмисне спотворюєш мої слова
што?(с)
Додано: Пон 24 лис, 2025 21:48
Letusrock
18-річних в буси пихають ?
Так чи ні ?
Допомога є ?
Так чи ні ?
Додано: Пон 24 лис, 2025 21:48
thenewepic написав: _hunter написав:
А почему теперешний новодел должен дияты? - протестов за сужение ровно так же не было
...... Якщо більшості населення закон реально не подобається, знайдеться політична сила, ......
Ну ок - в который раз держим кулачки за Трампа...
Додано: Пон 24 лис, 2025 21:53
andrijk777 написав:
План Путіна з посиланням ТСН.
Це реально смішно. )))
Ні, це не пропозиції миру, не план, а просто балаканина.
Якщо ти вважаєш що це "пропозиції" - може озвучиш реакцію української сторони на ці пропозиції? Очевидно вони різко негативні.
Нормальні пропозиції(якщо це не план здачі) не повинні викликати різко негативну реакцію протилежної сторони.
Це просто балаканина. Навчись відрізняти реальні пропозиції від балаканини.
тебе вже заклінило??? це ТСН цитує путіна. не подобається як тсн - знайдеш інші цитування, відрізнятися воно не буде.
загалом, що ти хочеш довести? що Раша не озвучувала своїх умов? так ми тобі постійно й кажемо - Раша не хоче перемовин. чи щось інше? так сформулюй. й ти ж тут кричав, що ми відмовилися раніше - тоді від чого ми відмовилися весною, якщо пропозицій все одно не було?
а ще ми тобі постійно кажемо, що руські НЕ МОЖУТЬ сформулювати нормальні пропозиції. й зрадофіли теж не можуть. бо нормальні пропозиції вже сформульовані
Додано: Пон 24 лис, 2025 21:56
ЛАД написав: alex_dvornichenko написав: ЛАД написав:
А не проще просто указать, когда Украина существовала как могучее
Русь до феодальной разроблености, с стольным градом в Киеве.
Зачем же вы обрезали слово государство
?
Не убеждён, что это можно назвать государством в полном смысле слова и просуществовало сравнительно недолго.
Почему мы не называем государством Золотую Орду?
й її уламок - Московське царство
Додано: Пон 24 лис, 2025 21:57
Shaman написав:
.........
бо крає, по дописах видно, що не можете визнати що Раша перетворилася на тоталітарну державу. в Німеччині гітлеру аплодувати, на раші - путіну. дуже багато схожих рис між режимами. хіба в гітлера не було стільки статків, там дійсно було більш за ідею. а на раші - спочатку гроші, а там й в історію захотілося увійти. все за канонами казки Пушкіна...
.......
Я вам не буду напоминать о квалификации и пропа... не, не буду.
Статки лидера, понятно, не определяют тоталитарность государства. У Сталина не было статків, но это не мешало Союзу под его управлением быть тоталитарным.
Аплодисменты лидеру тоже не определяют, является ли государство тоталитарным.
То, что РФ сегодня явно не демократия и уже почти тоталитарное государство, сомнений не вызывает. Но и до гитлеровской Германии пока явно не дотягивает. И до сталинского Союза тоже.
P.s. Не обратил сразу внимание.
попри всю корупцію та олігархів, ми більш ефективна держава, ніж Раша
Утверждение несколько сомнительное.
Более демократичное точно, даже сравнивать не приходится. А вот насчёт эффективности...
Востаннє редагувалось ЛАД
в Пон 24 лис, 2025 22:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 24 лис, 2025 22:09
Вот не знаю, зачем вы врёте. Нагло врёте.
Не объясните? С какой целью?
Ни разу не слышал в Харькове ничего похожего.
У внучки учительница явно не знала толком укр. мову. И в начале 1-го класса я порой посмеивался над её речью. Она сама честно предупредила родителей, что ей тяжело, но она освоит. И, действительно, она очень быстро прогрессировала, месяца через 3 я уже не смеялся, а сейчас (3-й класс) уже давно разговаривает вполне свободно. На уроках.
P.s. Посмотрел вашу ссылку. Не знаю, что там с этой учительницей, сомневаюсь, что на так внаглую назвала ученика "скотиною". Это надо быть полной дурой.
Заинтересовало другое:
за оцінкою учнів, 24% вчителів під час уроків і 40% під час перерв порушують мовний закон — застосовують недержавну мову.
Для порівняння, середня цифра по Україні: 14% на уроках і 21% - на перервах.
А они обязаны говорить на переменах по-украински?
И что такое: "за оцінкою учнів, 24% вчителів під час уроків ...порушують мовний закон — застосовують недержавну мову"? Ведут урок на русском языке или у них проскакивают русские слова, фразы?
Востаннє редагувалось ЛАД
в Пон 24 лис, 2025 23:23, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Пон 24 лис, 2025 22:24
Осенью 1943 года 33 человека из числа известных граждан Финляндии, в том числе несколько депутатов парламента, направили президенту письмо с пожеланием, чтобы правительство приняло меры к заключению мира. Письмо, известное как «Обращение тридцати трёх», было опубликовано в шведской прессе.
В начале ноября социал-демократическая партия выступила с новым заявлением, где не только подчёркивалось право Финляндии по своему усмотрению выйти из войны, но и отмечалось, что этот шаг следует предпринять без задержки.
Категорический отказ Маннергейма участвовать в начатой Германией после Сталинграда «Тотальной войне» нашёл своё понимание в командовании вермахта. Так, посланный осенью в Финляндию Йодль дал следующий ответ на позицию Маннергейма:
Ни у одной нации нет бо́льшего долга, чем сохранение своей страны. Все другие точки зрения должны уступить этому путь, и никто не имеет права требовать, чтобы какой-либо народ стал умирать во имя другого народа[
Но йодль это был страшный фашист, и военный преступник повешенный в Нюрнберге, не то что нынешние евродемократы
