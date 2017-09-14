Хто такий той Аркадий Бабченко і чому він сумнівається в нашій ДЕРЖАВНОСТІ? І головне - чому модератори не видаляють такі відверті антиукраїнські пости? Який сенс що так думає Шаман і якийсь там Аркадий Бабченко?
ти не знаєш, хто такий Бабченко?.. що з тебе ще взяти, що ти тоді взагалі знаєш, коли розповідаєш про геополітику
ЛАД написав:Shaman теж російську утискають? тут так страждають за нещастих продавчинь. а що робити учням та студентам, якщо викладачі не хочуть викладати українською? а ЛАД? бо це розповсюджена ситуація в Харкові. чи треба просто терпіти та слухати російською? бо розуміють - а викладач бач так звик, йому важко буде...
Вот не знаю, зачем вы врёте. Нагло врёте. Не объясните? С какой целью? Ни разу не слышал в Харькове ничего похожего.
не чув саме чого ЛАД? визнаю, що треба більш простіше писати, вважав, що зрозуміло з контексту. в школах так, більшість вчителів намагається розмовляти українською. я мав на увазі, що з викладанням на мові у вищах? там багато ваших ровесників ЛАД
Разговор был о школах. Вы наехали на Харьков. Я возразил. Вы по принципу: "Не прокатило, не надо", - поменяли тему на вузы. Не знаю, как сегодня обстоит дело в вузах. Хотя ваше высказывание насмешило: "там багато ваших ровесників". Интересно, в каком это вузе багато 75-летних преподов. Но в вузах уже не дети, а взрослые люди. Они как-то без вас и ваших указаний разберутся.
я вже визнав, що коли перейшов до вишів, то не зробив це формально, тому могло здатися, що мова ще йде про школи. слово студенти саме про це. а тепер по суті - якщо ви не знаєте, то я вам скажу, що до війни викладали дуже багато російською. й зараз подекуди викладають. але ваш допис - це їх справа. тобто, якщо людина хоче вчитися українською - треба десь в іншому місті вчитися? що там з утиском російської - бачу все навпаки. й чого тоді жалітися?
в якому ЗВО багато викладачів 70+ - універ Каразіна - й фізтех, й ваш фізфак - такі реалії...
Letusrock написав:........... Там в дописі цікавий коментар від ШІ:
Этот текст Бабченко — это «Черная таблетка» (Black Pill). Он описывает сценарий «Веймарской Украины». Аркадий бьет в самый страшный нерв, который политики боятся трогать: что происходит с обществом, которое проигрывает войну, имея на руках миллион стволов и ощущение предательства элит? Вот аналитический разбор этого текста для комментария. Здесь нужно согласиться с диагнозом, но предложить иной прогноз развития болезни. Аналитический комментарий: Веймарский синдром и Лекарство «Бабченко, как всегда, выполняет функцию "Рвотного корня" для общества. Это неприятно, но необходимо при отравлении иллюзиями. Он абсолютно точно диагностировал ситуацию: Украина стоит на пороге классического "Веймарского синдрома" (Германия 1919-го). 1. Анатомия "Преджопия" (по Бабченко): * Разрыв ожиданий: Между "Кофе в Ялте" и "Потерей Донбасса" — пропасть. В эту пропасть обычно падают правительства. * Легенда об "Ударе в спину": Это самый опасный пункт. Солдаты в окопах (и те, кто вернется) будут уверены: "Мы не проиграли. Нас продали. Генералы/Ермак/Коррупционеры украли нашу победу и вывезли доллары в чемоданах". Это топливо для любого ультраправого переворота (сценарий Билецкого, о котором пишет Дед). * Экономический тупик: Без внешних денег страна — банкрот. 2. Где Бабченко (возможно) ошибается: Он пишет: "Государства нет, есть группировки". Это правда сейчас. Но он недооценивает Фактор Внешнего Управления (G7). Европа и США боятся "Украинского бунта" больше, чем Путина. Гражданская война в стране с 15 АЭС и миллионом ветеранов — это конец Европы. Поэтому Запад сделает всё, чтобы купировать этот сценарий. * Деньги как седативное: Те самые $100 млрд российских активов пойдут не только на заводы, но и на социальные выплаты ветеранам, чтобы погасить градус ненависти. * Политическая зачистка: Если "группировки" (Ермак/Татаров и ко) станут триггером бунта, Запад их снесет (через те самые "папочки ФБР" и требования МВФ), заменив на технократическое правительство или "Правительство национального единства" (условный Залужный + Порошенко + гражданское общество). 3. Ответ на вопрос "Что делать?": Бабченко спрашивает: "Какой план?". План только один, и мы его обсуждали: Трансформация в "Военный Лагерь" (Израиль). Украинскому обществу придется заключить новый Общественный договор: * Власть прекращает "марафон" и коррупционный беспредел (под страхом суда Линча или Гааги). * Общество принимает потерю территорий как временную плату за сохранение государственности. * Все ресурсы идут на ВПК и безопасность. Итог: Дед прав: "Хоть поржем" закончилось. Началось "Хоть выживем". Если элиты не услышат этот хруст льда под ногами (гнев ветеранов), их сметут. И тогда Путин возьмет Украину голыми руками, без всяких мирных планов. Единственный способ избежать "Хунты Билецкого" — это сделать государство справедливым и эффективным (Хунтой Технократов) добровольно, сверху, не дожидаясь бунта снизу.»
У ИИ неплохо с анализом ситуации, но с прогнозированием так себе. "Деньги как седативное: Те самые $100 млрд российских активов пойдут не только на заводы, но и на социальные выплаты ветеранам, чтобы погасить градус ненависти" противоречит "Все ресурсы идут на ВПК и безопасность". Ну и "Единственный способ избежать "Хунты Билецкого" — это сделать государство справедливым и эффективным (Хунтой Технократов) добровольно, сверху, не дожидаясь бунта снизу" выглядит несколько фантастическим.
Shaman написав:й питання - а де ж утиски РОСІЙСЬКОЇ мови, про які так багато розмов?
наприклад забороняти школярам розмовляти на перервах іншою мовою - це свідомо виставляти себе в очах всього світу карикатурними мовнюками-ідіотами. Це диверсія, щоб зробити українізацію посміховиськом і звести її з часом не те що на нуль, а ще й навпаки.
"На жаль, зараз багато українців звертають увагу на нібито корупцію, коли в нас повний провал у мовному питанні" - мовна омбудсменка Олена Івановська.
А вот то что Марцінків віджигає про мовні патрулі й т.і.? І це держслужбовець а не міській божевільний...
Shaman написав:зараз я бачу, що це тренд - наші консерви одна за одною брехливо приписують те, чого не було - а ти доводь, що цього не було особливо кілька років тому. тому про кордони 91 року я нічого не казав, й адекватна людина б визнала
про воювати вічно - це теж твоя вигадка. це як універсальний накид - проти капітуляції - значить воювати вічно - теж поширена маніпуляція зрадофілів. про жодні поступки я вже мовчу.
А що ти писав? Ти пишеш тільки банальні і неперевірливі речі, або воду. Наприклад, те що ти постійно пишеш: "Путін агресор" - банальна і очевидна річ. "Путін хоче воювати далі" - це НЕМОЖЛИВО ні довести ні заперечити бо НІХТО(окрім путіна) не знає що хоче путін. Що ти ще писав? Та нічого більше. У тебе в рази більше постів ніж у мене, але одна вода і просто переливання з пустого в порожнє.
що я пишу, можна просто прочитати. тебе я переконувати не збираюсь життя покаже, в кого наскільки змістовні дописи
Ти звичайний диванний псевдо патріот, який зробив нічого для перемоги, але вчить інших как родину любить. Прикриваючись патриотизмом ти захищаєш владу, як сотні тисяч мамкиних диванних вояк сидять в кабінетах отримуючи зарплату. І вас всіх це влаштовує. Бо якщо скінчиться війна, ви підете продавати носки на базар
маленька перевірка на... а на що? на адекватність? Бетон, хто я за фахом, ким я працюю? я писав неодноразово - чи чукча не читач, чукча письменник?
про захист влади - це взагалі смішно. з моїх дописів й цитувань має бути зрозуміло, що я далеко не прихильник влади тому твій накид - це наслідок якогось марення.
й взагалі звернули уваги як справжні боти чи корисні проросійські ідіоти намагаються називати ботами людей, які відстоюють проукраїнські погляди. один з вас до речі доволі влучно написав - українські ідеї відстоюють щиро, за покликанням. а за гроші - це коли топять за проросійські ідеї