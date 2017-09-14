RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15945159461594715948
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 20:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ну и? Когда бухаем?
Уже покупать вискарь?
Тпм более я его не пробовал особо, к огромному стыду
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5721
З нами з: 17.12.22
Подякував: 203 раз.
Подякували: 467 раз.
 
Профіль
 
3
2
2
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 20:32

  Ой+ написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:...... Надежду на "победоносный выход на границы" хотя бы 2022 он, по-моему, уже давно не питает.

Но было четкое ощущение, что прям-таки сильной необходимости все это дело сворачивать - он тоже не видел...

Трамп сильно поміг преЗеденту. Тепер у відсутності реальної перемоги абсолютно спокійно можна звинувачувати штати, якщо підпише цей мир, то якби не було виходу, не підпише і далі ситуація ніяк не покращиться, то знову ж таки потужно-прекрасний план перемоги партнери не підтримали і вони крайні.

Мастерство сделки?.. -- показал этому выход. Той стороне пообещал снятие санкций?
И все довольны. :roll:
_hunter
 
Повідомлень: 11014
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 20:43

  Бетон написав:Ну и? Когда бухаем?
Уже покупать вискарь?
Тпм более я его не пробовал особо, к огромному стыду

в контексте ветки поводов еще пару месяцев не будет
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4816
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 15945159461594715948
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Бетон, katso і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 159812
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 356007
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1048069
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6843)
25.11.2025 20:40
Ринок ОВДП (10111)
25.11.2025 20:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.