Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 25 лис, 2025 20:31
Ну и? Когда бухаем?
Уже покупать вискарь?
Тпм более я его не пробовал особо, к огромному стыду
Бетон
- Повідомлень: 5721
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 203 раз.
- Подякували: 467 раз.
Профіль
Додано: Вів 25 лис, 2025 20:32
Ой+ написав: _hunter написав: ЛАД написав:
...... Надежду на "победоносный выход на границы" хотя бы 2022 он, по-моему, уже давно не питает.
Но было четкое ощущение, что прям-таки сильной необходимости все это дело сворачивать - он тоже не видел...
Трамп сильно поміг преЗеденту. Тепер у відсутності реальної перемоги абсолютно спокійно можна звинувачувати штати, якщо підпише цей мир, то якби не було виходу, не підпише і далі ситуація ніяк не покращиться, то знову ж таки потужно-прекрасний план перемоги партнери не підтримали і вони крайні.
Мастерство сделки?.. -- показал этому выход. Той стороне пообещал снятие санкций?
И все довольны.
_hunter
- Повідомлень: 11014
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
Профіль
Додано: Вів 25 лис, 2025 20:43
Бетон написав:
Ну и? Когда бухаем?
Уже покупать вискарь?
Тпм более я его не пробовал особо, к огромному стыду
в контексте ветки поводов еще пару месяцев не будет
fox767676
- Повідомлень: 4816
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 426 раз.
- Подякували: 202 раз.
Профіль
Зараз переглядають цей форум: Бетон
, katso
і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
