ПАВЛЮЧЕНКО - БАНДЕРІВЕЦЬ З ПУЩІ.

КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ.



Практично офіційно.



Президент США під час розмови з Президентом України буде наполягати на територіальному обміні у межах якого рф вийде з території Дніпропетровщини, Сумщини, Харківщини та окремих районів Херсонської та Запорізької областей в обмін на залишок Донецької області. Буде визначено перехідний період під час якого всі бажаючі зможуть виїхати звідти на територію "материкової" України та отримати гроші на придбання житла з заморожених активів рф.



Президент США не буде наполягати на змінах до Конституції України зі скасуванням курсу на вступ до НАТО, проте повідомить про намір блокування на національному рівні можливості такого вступу.



Україна погодилася обмежити чисельність особового складу ЗСУ мирного часу до 800 000 осіб без обмеження систем та кількості озброєнь. Нагадую, зараз чисельність ЗСУ приблизно 850 000 осіб.



Якщо сторони дійдуть згоди у цих питаннях, то весь пакет пропозицій буде передано російський стороні на затвердження.



Ушаков після ознайомлення з проектом "Мирного плану" під час переговорів Дрісколла з росіянами заявив, що рф готова прийняти зкорегований "Мирний план" в цілому у випадку вирішення питань НАТО та територіальних обмінів. росіяне чекають остаточного проекту плану після переговорів Трампа та Зеленського.



Під час засідання делегацій України та США Держсекретар заявив у приватній бесіді нашим посадовцям наступне - "Ви не програли війну, а у тому, що не змогли її виграти загалом переважно ваша провина". Я не можу не бути з ним солідарний. Зараз у нас вистачає зброї для спротиву - не вистачає особового складу, який тією зброєю може оперувати. У цьому точно провини США немає. Я особисто знаю трьох дезертирів, які спокійно працюють у АШАНі, на складі промтоварів та на лісопилці. Поліція знає, де вони живуть, окремі її представники з ними ручкаються і абсолютно ніхто їх не переслідує.



Від себе скажу так. Якби не Рубіо, ми б мали формальну капітуляцію з прийняттям російського плану. Те, що Уіткоффа замінив Дрісколл на переговорах з росіянами та нами заслуга Венса та Рубіо які дійшли згоди у тому, що Уіткоффа слід назавжди відсторонити від "українських справ". Я не готовий до характеристики Дрісколла - побачимо далі на його ініціативи та дії, але переговори він веде жорстко, проте коректно по суті, хоч і реально у "солдатській" манері з відповідними обертами.



Те, що Президент України везе у США Ермака, якого там бачити не хочуть і попередили про небажаність його присутності - дуже погана ознака. Дуже. Краще б віз вже Умерова - до того особливих претензій у американців немає. Існує реальна небезпека того, що під час переговорів у розширеному складі може виникнути небажана суперечка присвячена "корупційному скандалу". Впертість нашого Президента ірраціональна і вона шкодить Державі на ім'я Україна.