Shaman написав: щось не бачу, щоб Раша була десь близько біля перемоги...
це тому що ти не розумієш характер цієї війни. Вона на початку була бліцкрігом зараз це війна на виснаження, для перемоги в війні на виснаження не обовязково захоплювати чужу столицю, наполеон захопив і майже всі битви виграв, но війну програв. Візьми олівець критерії стійкості і побачиш що Путін уграв Зеленського по всім. Від наявності від людського ресурсу, наявності союзників до внутрішньої довіри населення владі, в нього навіть є такий фактор як стратегічна глибина.
ще один парашЮтист. чомусь коли ми порівнюємо критерії (до речі, які саме), то проблеми Раші ніхто не бачить, й тоді звісно виглядає все не дуже. а якщо подивитися об'єктивно, то термін Піррова перемога коли вже можна було використовувати, скільки часу назад. й для Раші ця перемога стає все більш затратною - а здобутки? що саме? руїни, про які ми кажемо?
Ну, эта теорема простая. Как выключатель. Опции всего две. Вкл-выкл. Подписывать/не подписывать. Ок, давайте на пальцах.
Если Украина подписывает мир, который ей пытаются втюхать Путин с Трампом - она теряет территории. Это самый главный вопрос. Все остальное - невступление в НАТО, ограничение армии - это все филькины грамоты, как у ишака с падишахом - либо тот сдохнет, либо этот. Все это прекрасно нарушается в подходящий момент, как, скажем, это сделала сейчас Япония, у которой в Конституции вообще прямо записан отказ от войны и запрет на право ведения боевых действий. У неё, впрочем, и армия также де-юре запрещена, но разрешены силы самообороны, которые по сути и являются армией. Так что это все второстепенно. См. Минские договоренности. Про которые сам Путин плакался - ах, вредный Порошенко, обманул нас.
А вот вывод армии с территорий - это да. Это уже реальность. И это не изменить ничем иным, кроме как отвоевывать заново. По факту, да, это можно назвать ограниченной капитуляцией. Да еще и перед агрессором.
который, в свою очередь, получает вообще все плюшки - возвращение на международную арену, снятие санкций, Г8, торговля с США - и вообще красная дорожка на трон триумфа.
Но при этом и Украина получает конец ракетного террора, крайне необходимую ей передышку во всем - в восстановлении энергетики, в восстановлении ВПК, в восстановлении вообще жизни, восстановлении армии, налаживании мобилизации, налаживании управления страной вообще, восстановлении инфраструктуры, прорастании в Евросоюз, налаживании военных связей - и прочее, и прочее, и прочее.
А, главное, возвращение выборов и возможность, наконец-то, получить шанс в этот раз сделать все нормально, б***. Проголосовать мозгами и выбрать профессиональную команду по управлению государством.
Вариант этот, безусловно, хреновый. Что там говорить. Россия получает уже реальные, овеществленные плюшки - а Украина только возможности. И конец смертей, безусловно.
Опция вторая. Не подписывать. Тогда выводить армию не придется. И все прочее. Но.
При этом Россия продолжает террор и убийства детей. Ползет дальше по Украине. И через лет пять подползает-таки к Славянску и Краматорску. Которые к тому моменту уже будут стерты с лица земли, как Покровск, Купянск, Бахмут, Угледар и так далее.
Ремарка 1 - Россиия теряет по пятьсот тысяч солдат за один квадратный метр! б***. Да какая мне нахрен вообще разница, сколько своего биомусора они перерабатывают на гумус - если ОНИ ДВИЖУТСЯ ВПЕРЕД?? Один у них там сдохнет. Сотня. Пятьсот. Какая мне разница?
Ремарка 2 - а что делать жителям Славянска и Краматорска? А жителям Славянска и Краматорска собирать вещи и выезжать в западные районы. Или оставаться и потом бежать без вещей, без ничего, под обстрелами, погибая на дорогах и подставляя жизи волонтеров. Сорри, но реальность такова.
Потому что я не вижу вообще ни одной предпосылки, почему бы ситуация должна поменяться. С Трампом, по-моему, уже все ясно даже самому последнему фанату МАГА. Европа все больше и больше зацикливается на своих делах и Украина занимает в её жизни все меньше и меньше места. А ПВО Украины в условиях нехватки помощи пропускает все больше и больше. Я не вижу силы, которая в ближайшее время могла бы остановить ползучее наступление орков. Возможно, после Трампа, через три года… Но к тому моменту Славянска уже не будет.
Плюс к вышесказанному - отсутствие выборов. Это, в свою очередь, ведет еще к двум подпунктам.
Подпункт первый - Али-Бабы, Карлсоны, ЧеГевары и прочие Рьошики продолжают узурпацию власти, сжирают НАБУ, полностью подчиняют попытавшийся залупнуться было Парламент из свадебных фотографов, окончательно теряют берега - и у народа, наконец, таки не выдерживают тормоза и происходит взрыв. Тут вариант «обрушение государственности» из разряда гипотетических переходит уже в разряд вероятностных. Как вы понимаете. Вы же понимаете?
Подпункт второй - Али-Бабы, Карлсоны, ЧеГевары и прочие Рьошики продолжают узурпацию власти, сжирают НАБУ, полностью подчиняют попытавшийся залупнуться было Парламент из свадебных фотографов, окончательно теряют берега - и у народа в ответ на это включается режим полной апатии, никакого сопротивления не происходит, дезертирство принимает просто эпидемические масштабы, из страны снова начинается цунами оттока людей - и тут вариант «обрушение государственности» переходит уже в разряд крайне вероятных. На мой взгляд - практически неизбежных. Причем сразу, всего и везде - и фронта, и общества, и управления и тыла.
Вот, собственно, и вся вилка. Выбирайте. Мы все же теперь Президенты (с) правда? Я вот вообще дупля не отбиваю, что делать в этой ситуации. Я знал, что делать до 2019-го. А теперь - нет.
Но три четверти избирателей, которые проголосовали за ту команду, которая и привела страну в эту вилку - ваш выход, ребят. У вас же есть какой-то план, что теперь делать, правда? Ведь есть же? Ведь да?
На мой личный взгляд: Для Украины выгоднее варинат первый. Для России выгоднее варинт первый. Хотя что там у Путина в башке хрен его знает. Для Трампа, понято, только первый вариант. Для Европы, ну, это очевидно, выгоднее первый вариант.
При этом надо понимать самое главное. Это - никакой не мир. Это - ПЕРЕМИРИЕ. Пауза.
И самое главное, как этой паузой распорядится Украина. Как ей распорядится россия - ни у кого никаких сомнений. А вот Украине надо включать турборежим. Проводить выборы, выбирать адекватную команду, способную отвечать на стоящие перед страной вызовы, и пахать, пахать, пахать 24/7 - готовясь к следующей серии.
Потому что она НЕМИНУЕМО БУДЕТ. Всеми гарантиями безопасности Россия с легкостью подотрется, когда почувствует, что время пришло и теперь она может Киев з три дня. Как она подтиралась всегда, везде, со всеми.
И самая главная задача Украины - сделать так, чтобы этого не случилось. Потому что все БУДЕТ РЕШАТЬСЯ В СЛЕДУЮЩЕЙ СЕРИИ. Будет ли существовать Украина вообще. Или снова станет частью оркостана еще на сто лет. Именно следующая война будет ключевой.
Прямо зараз на такій війні, як у нас - не важливі ракети, танки, дрони чи розвідка, на війні важливо чи готові люди помирати. У росії є валюта, яку ми не можем перебити. І це не нафта, не КАБи, не розвідка, і не військова наука. Це те, що вони готові покласти 30 тисяч людей за взяття Покровська. 50 тисяч за Бахмут. 20 тисяч за Авдіївку. І це не зупиняється. Вони готові будуть покласти 100 тисяч за Словʼянськ. 200 тисяч за Краматорськ. І це пояснити ніяк не можна. Ніяк ти не поясниш - чому вони біжать. Але вони біжать. І помирають. І потім нові біжать. І все. В коротростроковому варіанті - да, вони виграють. І тому нам потрібно зупинятись. У нас немає зайвих людей, яких варто відправляти на смерть. Ми не можемо собі дозволити це. Я розумію, що наші ліберальні друзі залюбки відправили б ще пару мільйонів на фронт, а потім привезли сюди таджиків і сказали, що так треба. Але нам треба залишити своїх людей. Не вбити їх. Не знищити всю країну. росія - сильна військова держава. Україна - сильна військова держава. Але у нас немає технологічної переваги над росією. А якщо її немає, то все зводиться до того, що наступає момент в якому хто готовий померти більше - той і перемагає. Тому нам треба зупинитсь. Тому нам треба МИР.
andrijk777 написав:Але тоді поясни мені навіщо було пертись в Мінськ на переговори на 4 день війни, якщо "все на полі бою"? Якесь логічне пояснення у тебе є?
ну як мінімум треба було почути, що хочуть кацапи, ні?
Ні. Для цього достатньо телефонний дзвінок. І дзвінки були - по-моєму це підтверджував хтось з наших.
trololo написав:тому що на 4й день НІХТО не знав як воно все складеться далі. арахамія в кепці і медінський знизили рівень цих "переговорів" нижче плінтуса. якщо не помиляюсь один із переговорників взагалі був агент фсб і його вбили через пару тижнів? арестович (теж фсбшник) там ще був. рівень зрозумілий.
ні мінські ні стамбульскі переговори в березні 2022 не вплинули абсолютно ні на що. пуйло на той момент ще вірив в силу своєї п'даро орди і просто заговорював зуби, щоб просуватись на фронті
Це все вже сталось після! Для чого було їхати вже на 4 день війни?
не розумію суть претензій. ми нічого не втратили від цих "переговорів", побачили що кацапи дурня клеять і все. в чому проблема?
trololo написав:реальна позиція України визначалась на полі бою
Армія з обмежено придатних 59 річних це звіздец яка позиція.
неможливість 3,14*** 4й рік захопити у "60ти річних селян" донецьку область, навіть із неадекватними втратами та руйнуваннями - ось наша позиція. наступати в цій війні дуже важко останні пару років. нам наступати наче вже і не треба, а 3,14*** треба, інакше закінчили би вже цю безпонтову бійню
UA написав:Армія з обмежено придатних 59 річних це звіздец яка позиція.
неможливість 3,14*** 4й рік захопити у "60ти річних селян" донецьку область, навіть із неадекватними втратами та руйнуваннями - ось наша позиція. наступати в цій війні дуже важко останні пару років. нам наступати наче вже і не треба, а 3,14*** треба, інакше закінчили би вже цю безпонтову бійню
А чому наступати не треба? Ще якихось півтора роки тому тут писали - Зараз відповідно до закону про справедливу мобілізацію лохів наловлять та за Урал. Це був план мінімум. Хто був не згоден чи хоч сумніви висказував - вішали ярлик рос. агітатора. Це тут було, а не десь.
До Альоші нарешті дійшло те, що давно розуміє Трамп. І слуги, і Зе, і навіть євролідори все це також розуміють, але у них свої плани, в яких виживання України - не пріоритет.