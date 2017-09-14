Ну, эта теорема простая. Как выключатель. Опции всего две. Вкл-выкл. Подписывать/не подписывать.

Ок, давайте на пальцах.



Если Украина подписывает мир, который ей пытаются втюхать Путин с Трампом - она теряет территории. Это самый главный вопрос. Все остальное - невступление в НАТО, ограничение армии - это все филькины грамоты, как у ишака с падишахом - либо тот сдохнет, либо этот. Все это прекрасно нарушается в подходящий момент, как, скажем, это сделала сейчас Япония, у которой в Конституции вообще прямо записан отказ от войны и запрет на право ведения боевых действий.

У неё, впрочем, и армия также де-юре запрещена, но разрешены силы самообороны, которые по сути и являются армией.

Так что это все второстепенно.

См. Минские договоренности.

Про которые сам Путин плакался - ах, вредный Порошенко, обманул нас.



А вот вывод армии с территорий - это да. Это уже реальность. И это не изменить ничем иным, кроме как отвоевывать заново.

По факту, да, это можно назвать ограниченной капитуляцией.

Да еще и перед агрессором.



который, в свою очередь, получает вообще все плюшки - возвращение на международную арену, снятие санкций, Г8, торговля с США - и вообще красная дорожка на трон триумфа.



Но при этом и Украина получает конец ракетного террора, крайне необходимую ей передышку во всем - в восстановлении энергетики, в восстановлении ВПК, в восстановлении вообще жизни, восстановлении армии, налаживании мобилизации, налаживании управления страной вообще, восстановлении инфраструктуры, прорастании в Евросоюз, налаживании военных связей - и прочее, и прочее, и прочее.



А, главное, возвращение выборов и возможность, наконец-то, получить шанс в этот раз сделать все нормально, б***.

Проголосовать мозгами и выбрать профессиональную команду по управлению государством.



Вариант этот, безусловно, хреновый. Что там говорить. Россия получает уже реальные, овеществленные плюшки - а Украина только возможности.

И конец смертей, безусловно.



Опция вторая. Не подписывать. Тогда выводить армию не придется. И все прочее.

Но.



При этом Россия продолжает террор и убийства детей. Ползет дальше по Украине. И через лет пять подползает-таки к Славянску и Краматорску.

Которые к тому моменту уже будут стерты с лица земли, как Покровск, Купянск, Бахмут, Угледар и так далее.



Ремарка 1 - Россиия теряет по пятьсот тысяч солдат за один квадратный метр!

б***. Да какая мне нахрен вообще разница, сколько своего биомусора они перерабатывают на гумус - если ОНИ ДВИЖУТСЯ ВПЕРЕД??

Один у них там сдохнет. Сотня. Пятьсот.

Какая мне разница?



Ремарка 2 - а что делать жителям Славянска и Краматорска?

А жителям Славянска и Краматорска собирать вещи и выезжать в западные районы.

Или оставаться и потом бежать без вещей, без ничего, под обстрелами, погибая на дорогах и подставляя жизи волонтеров.

Сорри, но реальность такова.



Потому что я не вижу вообще ни одной предпосылки, почему бы ситуация должна поменяться. С Трампом, по-моему, уже все ясно даже самому последнему фанату МАГА.

Европа все больше и больше зацикливается на своих делах и Украина занимает в её жизни все меньше и меньше места.

А ПВО Украины в условиях нехватки помощи пропускает все больше и больше.

Я не вижу силы, которая в ближайшее время могла бы остановить ползучее наступление орков.

Возможно, после Трампа, через три года…

Но к тому моменту Славянска уже не будет.



Плюс к вышесказанному - отсутствие выборов.

Это, в свою очередь, ведет еще к двум подпунктам.



Подпункт первый - Али-Бабы, Карлсоны, ЧеГевары и прочие Рьошики продолжают узурпацию власти, сжирают НАБУ, полностью подчиняют попытавшийся залупнуться было Парламент из свадебных фотографов, окончательно теряют берега - и у народа, наконец, таки не выдерживают тормоза и происходит взрыв.

Тут вариант «обрушение государственности» из разряда гипотетических переходит уже в разряд вероятностных.

Как вы понимаете.

Вы же понимаете?



Подпункт второй - Али-Бабы, Карлсоны, ЧеГевары и прочие Рьошики продолжают узурпацию власти, сжирают НАБУ, полностью подчиняют попытавшийся залупнуться было Парламент из свадебных фотографов, окончательно теряют берега - и у народа в ответ на это включается режим полной апатии, никакого сопротивления не происходит, дезертирство принимает просто эпидемические масштабы, из страны снова начинается цунами оттока людей - и тут вариант «обрушение государственности» переходит уже в разряд крайне вероятных.

На мой взгляд - практически неизбежных.

Причем сразу, всего и везде - и фронта, и общества, и управления и тыла.



Вот, собственно, и вся вилка. Выбирайте. Мы все же теперь Президенты (с) правда?

Я вот вообще дупля не отбиваю, что делать в этой ситуации.

Я знал, что делать до 2019-го.

А теперь - нет.



Но три четверти избирателей, которые проголосовали за ту команду, которая и привела страну в эту вилку - ваш выход, ребят.

У вас же есть какой-то план, что теперь делать, правда?

Ведь есть же?

Ведь да?



На мой личный взгляд:

Для Украины выгоднее варинат первый.

Для России выгоднее варинт первый. Хотя что там у Путина в башке хрен его знает.

Для Трампа, понято, только первый вариант.

Для Европы, ну, это очевидно, выгоднее первый вариант.



При этом надо понимать самое главное.

Это - никакой не мир.

Это - ПЕРЕМИРИЕ.

Пауза.



И самое главное, как этой паузой распорядится Украина.

Как ей распорядится россия - ни у кого никаких сомнений.

А вот Украине надо включать турборежим.

Проводить выборы, выбирать адекватную команду, способную отвечать на стоящие перед страной вызовы, и пахать, пахать, пахать 24/7 - готовясь к следующей серии.



Потому что она НЕМИНУЕМО БУДЕТ.

Всеми гарантиями безопасности Россия с легкостью подотрется, когда почувствует, что время пришло и теперь она может Киев з три дня.

Как она подтиралась всегда, везде, со всеми.



И самая главная задача Украины - сделать так, чтобы этого не случилось.

Потому что все БУДЕТ РЕШАТЬСЯ В СЛЕДУЮЩЕЙ СЕРИИ.

Будет ли существовать Украина вообще.

Или снова станет частью оркостана еще на сто лет.

Именно следующая война будет ключевой.