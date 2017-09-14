Во время разговора Уиткофф давал советы, как России лучше представить свои предложения по "мирному соглашению" Дональду Трампу, пишет Bloomberg.

Также указывается, что во время разговора Виткофф и Ушаков обсуждали потенциальные условия "мирного соглашения" между Россией и Украиной, которые затем были указаны в "мирном плане" США в начале, состоящий из 28 пунктов.

Указывается, что их разговор состоялся еще раньше переговоров Виткоффа и Ушакова, 29 октября. Они обсуждали подготовку российской версии мирного плана, который впоследствии и был предложен спецпосланнику Трампа.



"Мне кажется, вот этот документ, просто мы сделаем его якобы в нашей позиции, и я просто неформально прямо передам, что все это неформально. А они пусть делают как свое. Но я думаю, что они не совсем нашу версию возьмут, но по крайней мере, максимально близко к ней", - говорил Дмитриев Ушакову.

