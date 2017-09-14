|
Напад росії і білорусі на Україну
Додати
тему
Відповісти
на тему
Додано: Сер 26 лис, 2025 20:05
Water написав: ЛАД написав: Water написав:
-----------------------------ЛАД
а що робити миллионам, которые уже
на ТОТ?
И многие уже почти 4 года?
-----------------------------
Їхать.
Знайомий, 56 років сидів "вдома", який зараз ТОТ. Інсульт, лікарня відмовилась лікувать без москальського паспорта. Саме цікаве шо він розмовляє українською, паспорт принципово не брав. Не дуже дорого його вдалось вивезти до Німеччини, лікують. Каже шо назад не повернеться.
Несколько вопросов.
1. "Не дуже дорого" это сколько? Хотя бы порядок величины?
У всех найдутся такие деньни?
2. "Їхать." Куда? В Германию? Да, можно.
В Украину? И отдавать всю зарплату (если хватит) за аренду квартиры?
3. В вашем примере. Лекарства ему в Украине кто-то оплатит?
Понятно, что из Германии "назад не повернеться".
1. Перевізник десь приблизно 500 баксів, плюс літак 200.
UPD: Ще медична страховка десь у 100 баксів вийшла.
2. В Україну він не їхав, бо дочка в Німеччині, в Україну йому їхать довше і нема куди.
3. Гадаю з грошима у нього проблем би не було і в Україні, але це особисто моє припущення.
Поки-що зі здоров`ям неясно, бо стан стабілізували, а шо буде далі... Розмовляє не дуже і ліва рука погано працює. Німці кажуть потрібна реабілітація, але шо відновиться і до якого стану- не знають.
С первым вопросом понятно. Относительно недорого. Такое себе позволить могут, наверное, многие, но не уверен, что все.
А вот остальные вопросы...
Да, в Германию ехать можно (нужно?).
Но я писал о тех, кто не хочет в Германию, а хочет жить в Украине.
Вот тут остальные вопросы, о которых я написал. И на которые ответа нет.
Разговор-то был не о выезде в Германию.
И да, если подпишут хоть какой-то мир, то лавочка с германиями закроется.
Додано: Сер 26 лис, 2025 20:21
ЛАД написав: Shaman написав: ЛАД написав:
а що робити миллионам, которые уже
на ТОТ?
И многие уже почти 4 года?
Что-то о них вы даже не вспоминаете.
а чого ви мене питаєте? це ж ви прихильник домовлятися - що ви з цього приводу думаєте? немає власних думок? чого тоді мене достаєте - щоб я їх за вас придумав?..
Вы читаете и отвечаете на все мои посты.
Так что не рассказывайте, что вы не видели, что я об этом писал. И говорил, что это должно быть обязательным пунктом мирного договора - возможность всем желающим выехать с ТОТ на контролируемую территорию + обеспечение жильём. И государство должно позаботиться об обеспечении работой.
як ви кажете, можливість виїхати є й зараз. забезпечити житлом - це вже важче. чи потягне це Україна - питання з *. коли я запропонував підняти зп військовим - ви ж перший почали казати, звідки гроші. якщо за рахунок репарацій - можливий варіант.
забезпечити роботою - це закінчилося років 30 тому. держава може створити умови для бізнесменів, а вони вже створять робочі місця - саме так це працює. але якщо так волають, та й ви теж, що нам не вистачає людей - то значить проблем з роботою не буде.
що треба, то тоді обговорювати, щоб руські припинили свої конфіскації й дозволили українцям розпоряджатися своїм житлом. але як кажете, це нереально - а інакше на чому окупанти гроші зароблять?
Додано: Сер 26 лис, 2025 20:42
Весело о не очень веселом
и о берегинях, и об осторожности с лозунгами, и о проекте "исход"
(как будто меня тут читал)
Додати
тему
Відповісти
на тему
