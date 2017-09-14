fox767676 написав:У войны кроме двух вооющих сторон, есть 2 глобальных арбитра, способных влиять на ее ход - США и КНР. И вот все эти турбопотужные демарши как-то обзывание китайского спецпредставителя "каким-то Х..", перформансы в овальном кабинете, нападки на Трампа и его администрацию имеют цель нейтрализовать глобальных арбитров, позволить им умыть руки и дать войне на уничтожение Ураины идти своим ходом без остановок
на знищення України та Раші... якщо хтось намагається так спростити геополітику...
Понятно, хрен с ней с Украиной, главное, что Раша сдохнет. Подход настоящего патриота.
1) Я нагадаю, що місцеві зрадофіли за закінчення війни, за мирний план. Я теж за закінчення війни, за мирний план.
Але ... знову ці нюанси ... місцеві зрадофіли, чомусь за закінчення війни тільки на умовах РФ и за мирний план тільки на умовах РФ
Всі інші варіанти закінчення війни - вони відкидають, на інші мирні плани - не погоджуються Хоча, начебто за закінчення війни
2) Ну ок, гіпотетично уявимо, що Україна погодилась вийти з Донецької області, як того вимагає РФ І як обіцяє Путін, війна одразу припиниться
А хтось в це вірить, что війна припиниться ?
3) Як тільки Україна погодиться вийти з Донецької області, то одразу РФ виставить нову вимогу - виходьте з Запоріжської і Херсонської областей.
Навіть аргументують свою вимогу - ви ж згодились вийти з Донецької області, а Запоріжська та Херсонська у нас в конституції записані, то вам ніщо не заважає вийти з цих областей або ми продовжимо військові дії
4) Питання, якщо Україна погоджується, під загрозою військових дій, віддавати теріторії, то де зупиниться Путін ?
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 27 лис, 2025 18:42, всього редагувалось 1 раз.
зараз перший аргумент зрадофілів буде про фронт...
дивиться, гіпотетично можна погодитися й на перший варіант. але два но - чого ми маємо відразу погоджуватися, а як же перемовини? й щось я не чув, щоб Раша сказала - ми готові на такий план... якраз навпаки, вони й його вже відкидають
я ж кажу, треба почути їх пропозиції, а там влада нехай вирішує - в них набагато більше інфо.
я бачу інший варіант - ми погоджуємося на цей план, а руські тут добре-добре, але в нас є ДОДАТКОВІ умови. на ті ви вже погодились, тепер обговорюємо нові. такий собі розвод лоха...
Востаннє редагувалось Shaman в Чет 27 лис, 2025 18:19, всього редагувалось 1 раз.
Вірно. Це логічно. Той хто має сильнішу позицію нагинає того хто має слабшу. Ти не згідний - йди воюй. Ти не хочеш воювати, ти шукаєш "лоха" який би воював замість тебе. Виходить ти також "розводиш лоха", але цього В УПОР не замічаєш.
Shaman написав:я бачу інший варіант - ми погоджуємося на цей план, а руські тут добре-добре, але в нас є ДОДАТКОВІ умови. на ті ви вже погодились, тепер обговорюємо нові. такий собі розвод лоха...
Вірно. Це логічно. Той хто має сильнішу позицію нагинає того хто має слабшу. Ти не згідний - йди воюй. Ти не хочеш воювати, ти шукаєш "лоха" який би воював замість тебе. Виходить ти також "розводиш лоха", але цього В УПОР не замічаєш.
я ж кажу - універсальний аргумент - йди на фронт, а інших аргументів немає. щось по суті можеш сказати? там повідомлення набагато більше. а ти вже багато сторінок щось пишеш, а висновок який? сформулюй його коротко.
о, й домовтеся з ЛАДом - він дивується, що я погоджуюсь. а ти мене шпиняєш, що не погоджуюсь
Shaman написав: - то як вирішить влада - погодить, ок, не погодить - теж ок.
що ви від мене хочете почути? чи ви вже самі повірили в усю брехню, що на мене накидають деякі зрадофіли?
Не знаю, что вы называете "брехнею", не видел чтобы вас особо оббріхували. А от вас я хотел услышать ваше личное мнение, а не решение влади. Понятно, что решение влади лично от вас или от меня зависеть не будет.
Понятия о переходе на личности у вас своеобразное. Я под этим понимаю насмешки над личными физическими или умственными характеристиками человека. Например, если в качестве аргумента в споре я буду использовать заикание человека. А назвать какое-то высказывание бредом... Я так сделаю, независимо от того, насколько я уважаю и ценю человека. Бред от этого не зависит. А называть человека недоумком не стоит, даже если вы его не уважаете. Так же, как и "звертання на ти". Этим вы только показываете свою культуру и опускаетесь на уровень прапорщика.
я декілька разів написав - ми знищуємо стратегічну авіацію, яка є компонентом ядерної тріади. почитайте уважно. в чому я помилився? що ВИ не можете визнати й продовжуєте мене звинувачувати в тому, що я не писав. ще раз - писав лише про авіацію.
Это не ваши слова:
ядерна зброя та стратегічна авіація. те, що було проти Штатів зараз ми чесно знищуємо
? Причём, через "та", т.е. "ми знищуємо" и ЯО, и авиацию. Если бы вы не упомянули ЯО, то и вопросов бы не было. Так же, как ваши рассказы об отсутствии АПЛ у СССР. Чистая ложь, возможно, непреднамеренная, а просто по незнанию. Но тогда не надо утверждать то, что вы точно не знаете.
звісно німці доклалися. але з урахуванням Голодомору ще невідомо, від чого загинуло більше українців. якщо ви з цим не згодні - ваше право. але як щодо толерантності до іншої точки зору?
Красиво излагаете: "звісно німці доклалися". Вы любите политические обвинения. Это не "оправдание преступлений нацистов"? "Ну, подумаешь, немножко поубивали. Мы сами убили больше". А толерантность должна поддерживаться цифрами и доказательствами. Или вы сейчас начнёте доказывать, что Земля плоская, а вакцины придумали, чтобы извести человечество, а я должен быть "толерантным"?
цифри про кількість я не коментував, я лише звернув увагу, через що це сталося
Не комментировали. Но "звертали увагу" на основе этих цифр. И "не заметили" их несоответствие реальности. Хотя эти цифры уже здесь приводились. Или у вас с памятью плохо? Может, поэтому вы приписываете это мне?
О населении с вами говорить бесполезно. Вы либо вообще ничего не понимаете (во что я не верю), либо просто выкручиваетесь, потому что сказать нечего.
Ещё раз, вы на этой ветке часто демонстрируете уровень ИРПпИ. Не интересно.
Навіть якщо ми вважаємо усі пункти токсичними, то все одно важко втриматись від того, щоб не порівняти нинішній «мирний план» зі Стамбулом-2022. Тоді росіяни вимагали скоротити ЗСУ до 85 000. А що там у зараз у «мирному плані»? Здається, 800 000, але в «московському оригіналі» фігурувало 600 000. Тобто, вимоги московитів зменшилися приблизно у вісім разів і продовжують зменшуватись. Тоді, в 2022 році, українці вперше заговорили про репарації, чим викликали сміх у «представників орди». А сьогодні вони самі запропонували $100 млрд на відбудову України.
Вже не йдеться ані про реальну «демілітаризацію», ані про інші агресивні вимоги, реалізувати які можна було б лише за однієї умови — повного захоплення України та встановлення на нашій землі маріонеткового уряду. Безумовно, в початковому «американо-російському плані» є позиції абсолютно неприйнятні. Проте зараз, коли відбувається напружений перемовний процес, не варто детально аналізувати кожен пункт — формулювання змінюються щогодини. Зачекаємо на остаточний варіант.
Але має сенс окреслити загальну картину. Якщо «мирний план» щось більше, ніж приманка для США, розроблена виключно для того, аби уникнути санкцій, то вимальовується дещо цікаве. По-перше, ми бачимо, що Кремль у завуальованій формі визнав, що план по захопленню України провалився. Принаймні, на поточний момент. Звідси можна зробити наступний висновок, що путінський режим наближається до точки, коли інстинкт самозбереження підказує йому: війну треба терміново поставити на паузу.
Незалежно від того, чи стане гаряча фаза війни на паузу чи ні, попереду в нас багато роботи. Ми свідомі того, що глибинна мета ворога залишається незмінною — стерти Україну з карти світу, а всіх носіїв української ідентичності знищити. Щоб остаточно здолати його «задум», нам треба продовжувати масштабувати успішні рішення, робити чергові технологічні та організаційні ривки. Так буде доти, доки імперія не перетвориться на руїну. Ми маємо будувати свою стратегію на роки і десятиліття. Слава Україні!
я ж кажу - універсальний аргумент - йди на фронт, а інших аргументів немає. щось по суті можеш сказати? там повідомлення набагато більше. а ти вже багато сторінок щось пишеш, а висновок який? сформулюй його коротко.
А не буде тобі висновку, оближешся. Тому що ти займаєшся примітивною маніпуляцією: Твоя позиція - "Воюємо до Перемоги". Моя - ні. Для недалеких людей(а тут таких багато, особливо ті що сильно люблять Україну поза її межами) Виглядає так що ти Герой, а я слабак. Вдупляєш? Особисто ти прекрасно знаєш які у мене "висновки", бо я достатньо багато пишу тут. А ти точно все читаєш бо пишеш ще більше. *але ладно я, я не воюю. Дуже нагло виглядає твоя позиція по відношенню до людей, які реально воюють і захищають Україно зі зброєю в руках. Ти прям відкрито вважаєш їх ЛОХами.