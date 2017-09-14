RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 19:00

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:
  andrijk777 написав:---=== Shaman ===---
я бачу інший варіант - ми погоджуємося на цей план, а руські тут добре-добре, але в нас є ДОДАТКОВІ умови. на ті ви вже погодились, тепер обговорюємо нові. такий собі розвод лоха...
---=== ===---
Вірно. Це логічно. Той хто має сильнішу позицію нагинає того хто має слабшу.
Ти не згідний - йди воюй.
Ти не хочеш воювати, ти шукаєш "лоха" який би воював замість тебе.
Виходить ти також "розводиш лоха", але цього В УПОР не замічаєш.

я ж кажу - універсальний аргумент - йди на фронт, а інших аргументів немає. щось по суті можеш сказати? там повідомлення набагато більше. а ти вже багато сторінок щось пишеш, а висновок який? сформулюй його коротко.

А не буде тобі висновку, оближешся.
Тому що ти займаєшся примітивною маніпуляцією:
Твоя позиція - "Воюємо до Перемоги".
Моя - ні.

Твоя позиція - капітулювати

В надії ... на щось ... примарне ...
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 19:14

  Shaman написав:давайте вірити власному керівництву - я щось не пам'ятаю брехні. а Бандерлог такі заперечував саме повідомлення наших, що Покровськ неокупований, й ставив саме це під сумнів.
я сумніваввся в повідомленнях наших що там нема оточення і скажу більше я мав рацію покровськ таки був в значній мірі блокований а хочеш доказати що ні то зайди туди і вийди :lol: і тоді так уж бить я тобі повірю) одвезеш волонтерку військовим.
:lol:
Кому ти пропонуєш вірити з нашого керівництва? Та я їм сумку на вокзалі не довірив б посторожити.
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 19:17

  Banderlog написав:
  Shaman написав:давайте вірити власному керівництву - я щось не пам'ятаю брехні. а Бандерлог такі заперечував саме повідомлення наших, що Покровськ неокупований, й ставив саме це під сумнів.
я сумніваввся в повідомленнях наших що там нема оточення і скажу більше я мав рацію покровськ таки був в значній мірі блокований а хочеш доказати що ні то зайди туди і вийди :lol: і тоді так уж бить я тобі повірю) одвезеш волонтерку військовим.
:lol:
Кому ти пропонуєш вірити з нашого керівництва? Та я їм сумку на вокзалі не довірив б посторожити.

Але ЗП отримуєшь, звання отримуєшь і якось довіряєшь, що ЗП буде кожного місяця )
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 19:23

  pesikot написав:
Але ЗП отримуєшь, звання отримуєшь і якось довіряєшь )

Не бачу тут звязку. Я сюди добровільно не просився хай дадуть дозвіл на демобілізацію завтра ж подам рапорт.
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 19:31

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
Але ЗП отримуєшь, звання отримуєшь і якось довіряєшь )

Не бачу тут звязку. Я сюди добровільно не просився хай дадуть дозвіл на демобілізацію завтра ж подам рапорт.

Я теж не бачу зв"язку ... якщо ти не довіряешь, то відмовся від ЗП

Я дуже далекий від думки, що задля звання "герр майор" ти нічого не зробив
Зробив і дуже багато

Чи ти - ой, я не хочу мені звання герр майора, ну що ви, що ви, я скромна людина, я відмовляюсь ?
))

Це як ти проти евроспільноти, то відмовся від румунського паспорту

Все просто
Якщо ти проти чогось, то відмовся
Якщо ти щось отримуєшь, то ти - все це підтримуєш )
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 19:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:Будивельник стал не западно-европейских бюргеров, а промосковских коммунистов-вьетконговцев, как ролевую модель брать. Оце потужний крок до перевороту думок
Стандартна поведінка московських ботів
Виходить один і заявляє
Будівельник стає на позиції комуністів вєтнаму
в той самий час коли інший
Будівельник підтримує нацистів....

А Будівельник підтримує НАЦІОНАЛЬНУ БОРОТЬБУ УКРАЇНИ проти московських агресорів...
і мені пофігу як москаль/педераційник позиціонує себе в навколишньому світі
як носій раССєйськага імперскькага духа
чи пушкіна з Щелкунчиком і Чайковським....
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 19:37

  pesikot написав:
Все просто
Якщо ти проти чогось, то відмовся
Якщо ти щось отримуєшь, то ти - все це підтримуєш )

та нічого подібного )
з паршивої вівці хоч шерсті клок. Отпустять відмовлюся а поки я витисну з зсу все що мені положено, можеш не сумніватись.
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 19:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Це список країн, які стали незалежними від Британії БЕЗ БОРОТЬБИ!
І що ?
Ти привів ВСІ країни чи тільки ті які ПО ТВОЄМУ отримали незалежність без боротьби?
Мені цікаво
Чечня НЕЗАЛЕЖНА чи ні?
Як би все по твоєму , сотню років воювала проти царату, потім два рази проти педерації....
Навіть якщо я приведу ОДНУ країну( а я в стані привести з десяток) які воювали десятки років щоб отримати Незалежність....
Польща - Россія
Сербія - Османська імперія
Хорватія-Сербія ( там взагалі пять країн проти сербії воювали і отримали незалежність)
Ірландія-Британія
Лівонська війна (шведи 25 років воюючи забрали Естонію в педерації)

Далі тобі продовжувати?

Ясно що для тих хто прокурив уроки історії в туалеті - нічого не доведеш....
Але проста логіка каже наступне
1 Імперія завжди більша від часточки імперії
2 Якщо світ складався з кількох імперій, а сьогодні на місці цих імперій коло 200 країн- то ясно що
а - розвал імперій не був мирним
б - країни які утворювались на уламках імперій як правило воювали за свою Незалежність
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 19:44

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
Все просто
Якщо ти проти чогось, то відмовся
Якщо ти щось отримуєшь, то ти - все це підтримуєш )

та нічого подібного )
з паршивої вівці хоч шерсті клок. Отпустять відмовлюся а поки я витисну з зсу все що мені положено, можеш не сумніватись.


sashaqbl, ти це читаешь ? Якщо ти вже вліз

Banderlog, а потім тебе чекає цивільне життя, в якому виявиться, що таких грошей тобі ніхто не платить, потрібно саме заробляти

та і за кордоном, теж не все так гарно
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 19:47

  Banderlog написав:
  Shaman написав:давайте вірити власному керівництву - я щось не пам'ятаю брехні. а Бандерлог такі заперечував саме повідомлення наших, що Покровськ неокупований, й ставив саме це під сумнів.
я сумніваввся в повідомленнях наших що там нема оточення і скажу більше я мав рацію покровськ таки був в значній мірі блокований а хочеш доказати що ні то зайди туди і вийди :lol: і тоді так уж бить я тобі повірю) одвезеш волонтерку військовим.
:lol:
Кому ти пропонуєш вірити з нашого керівництва? Та я їм сумку на вокзалі не довірив б посторожити.

десь так +-
Форум:
