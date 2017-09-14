|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 27 лис, 2025 21:46
sergey_stasyuk555 написав:
наш єдиний вихід.
За свої 60 років я ніколи не зустрічав єдиновірногоабсолютноправильного
рішення..
Тому
Ми тим і сильні , що хтось на фронті, хтось у тилу... а хтось і у ворожому тилу агресору кузькіну мать показує..
Додано: Чет 27 лис, 2025 21:49
Schmit написав:
Покращив?
Знайди пункт про Донбас тоді і зараз. Знайди пункт про ЗАЕС, про обмеження ЗСУ і т.д.
А що там шукати
По ЗАЕС
Було передати педерації
змінилось на передати США а електрику порівну
По ЗСУ
було 300 000 змінилось на 600 000
По Криму
Було признати Крим де-юре російським і зняти санкції накладені за Крим
Стало
признати Крим захопленим і нічого про санкції..
Про Донбас
Було здати територію і вийти з Донбасу
Стало
Здати території і вийти з Донбасу
То хто з нас не вміє читати?
Додано: Чет 27 лис, 2025 21:55
budivelnik написав:
хтось і у ворожому тилу агресору кузькіну мать показує..
пля яка дичина...
муха може теж в підвалі дулі путіну крутить, це не є наближенням перемоги.
тилових "ждунів перемоги" трохи розвелось.
було б смішно, якби не було б так сумно.
Додано: Чет 27 лис, 2025 22:17
budivelnik написав: Schmit написав:
Покращив?
Знайди пункт про Донбас тоді і зараз. Знайди пункт про ЗАЕС, про обмеження ЗСУ і т.д.
А що там шукати
По ЗАЕСБуло передати педерації
змінилось на передати США а електрику порівну
По ЗСУбуло 300 000
змінилось на 600 000
По КримуБуло признати Крим де-юре російським і зняти санкції накладені за Крим
Стало
признати Крим захопленим і нічого про санкції..
Про ДонбасБуло здати територію і вийти з Донбасу
Стало
Здати території і вийти з Донбасу
То хто з нас не вміє читати?
Ось сім пунктів «мирного плану Трампа», запропонованого у квітні цього року
1. Негайне припинення вогню.
2. Прямі переговори між Україною та Росією.
3. Заборона вступу України до НАТО.
4. Офіційне визнання США Криму "територією Росії";
5. Фактичне визнання окупації Росією чотирьох українських регіонів уздовж лінії фронту;
6. Угода про ресурси: Україна передає частину свого прибутку від природних ресурсів американським компаніям;
7. Зняття всіх санкцій із Росії та російсько-американського енергетичного співробітництва.
За умовами угоди Україна мала отримати низку невизначених поступок:
- гарантії безпеки від групи країн (за винятком США);
- виведення російських військ із частини Харківської області;
- вільне судноплавство річкою Дніпро на південному фронті;
- компенсація та допомога у відновленні без зазначення суми чи джерела; а також
- (ЗАЕС) під управлінням США, що постачає електроенергію як в Україну, так і в Росію.
Де тут всі ті "покращення", що ти нафантазував про 300к ЗСУ, про "здати Донбас"...?
Додано: Чет 27 лис, 2025 22:23
Schmit написав:
4. Офіційне визнання США
Криму "територією Росії";
5. Фактичне визнання окупації Росією чотирьох українських регіонів уздовж лінії фронту
;
Де тут всі ті "покращення", що ти нафантазував про 300к ЗСУ, про "здати Донбас"...?
1Це ти нафантазував що пуйло погоджувалось з цими пропозиціями
2 Покращення в вчорашній пропозиції це визнання криму де факто а не де-юре..
Де-юре - означає що ми погодились що Крим російський а раз так то санкції можна знімати..
Як довго ми протримаємось БЕЗ гарантій США і без санкцій до росії?
Тому давай не тупи
ПС
питання на ЛОГІКУ
якщо умови які висуває Пуйло для нас погіршуються...
То чому пуйло сьогодні заявив що він не буде підписувати бо його не влаштовує?
виходить те що для нас було краще - він же точно підписувати не збирався..
Розкиньте своїми куцими мізками...
Додано: Чет 27 лис, 2025 22:32
budivelnik написав: Schmit написав:
4. Офіційне визнання США
Криму "територією Росії";
5. Фактичне визнання окупації Росією чотирьох українських регіонів уздовж лінії фронту
;
Де тут всі ті "покращення", що ти нафантазував про 300к ЗСУ, про "здати Донбас"...?
1Це ти нафантазував що пуйло погоджувалось з цими пропозиціями
О, починається, наша песня хораша...
Ти спочатку поясни, звідки висмоктав про 300к ЗСУ та про "здати Донбас?
budivelnik написав:
2 Покращення в вчорашній пропозиції це визнання криму де факто а не де-юре..
Де-юре - означає що ми погодились що Крим російський а раз так то санкції можна знімати..
Де-юре - вимога до США, не до України, читай уважно. Санкції і тоді, і зараз пропонувалося знімати, різниці ніякої.
budivelnik написав:
Як довго ми протримаємось БЕЗ гарантій США і без санкцій до росії?
Значно довше, ніж з тією ситуацією, що розвивається на фронті?
budivelnik написав:
якщо умови які висуває Пуйло для нас погіршуються...
То чому пуйло сьогодні заявив що він не буде підписувати бо його не влаштовує?
виходить те що для нас було краще - він же точно підписувати не збирався..
Розкиньте своїми куцими мізками...
Бо погоджені 28 пунктів перекроїли у 19 і ситуація на фронті погіршується щодня. Ну невже не зрозуміло елементарне.
