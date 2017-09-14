|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 28 лис, 2025 09:58
За фігуранта справи "Мідас" про розкрадання в "Енергоатомі" Фурсенко внесли заставу 24 листопада, і наступного дня його звільнили з-під варти.
Сума застави становила 95 млн. грн.: гроші, згідно з отриманими даними, внесла приватна компанія з чинним статутним капіталом 100 тис. грн. — «Варус Сінерджі».
Власником компанії є Богдан Фуркевич із Кам'янця-Подільського.
У сервісі Getcontact його номер телефону підписано як «Богдан Рішала від Андрія», «Богдан Поліція» та «Богдан Військкомат Кам'янець». Компанію зареєстрували у Маріуполі у 2019 році, а у 2022-му змінили юридичну адресу на Київ. Основний вид її діяльності - оптова торгівля деревиною.
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 2864
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 28 лис, 2025 10:02
Letusrock написав: pesikot написав:
Але ... знову ці нюанси ... місцеві зрадофіли, чомусь за закінчення війни тільки на умовах РФ и за мирний план тільки на умовах РФ
можна звісно на наших умовах, у нас же три роки суцільних покращень переговорних позицій, ми наступаємо, фронт тріщить, в рф з останніх сил бусіки ловлять 58-річних інсульників, далі - по кабах, щахедах, оптоволокну тотальна перевага та нарощування виробництва. Чи стоп, все трохи навпаки?
Ще напиши письма в спортлото з вимогами контрибуцій.
В даному випадку "мир на наших умовах"= відкинути все і відємно покращувати позиції далі
тотальна перевага тільки в КАБах, балістиці, і значно меншій толерантності до людських втрат та руйнувань. ну і в пропаганді ще. шляхом важких просувань отримати руїни міста яке вони самі зруйнували? американцям пох. в нас вибору нема. крим віддали без бою - отримали словянськ та іловайськ. визнали де факто донецьк мінськими - отримали гостомель і бучу. шось воно не тойво. п1дар завжди обмане.
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 6396
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2705 раз.
- Подякували: 1427 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: П'ят 28 лис, 2025 10:08
trololo написав: Letusrock написав: pesikot написав:
Але ... знову ці нюанси ... місцеві зрадофіли, чомусь за закінчення війни тільки на умовах РФ и за мирний план тільки на умовах РФ
можна звісно на наших умовах, у нас же три роки суцільних покращень переговорних позицій, ми наступаємо, фронт тріщить, в рф з останніх сил бусіки ловлять 58-річних інсульників, далі - по кабах, щахедах, оптоволокну тотальна перевага та нарощування виробництва. Чи стоп, все трохи навпаки?
Ще напиши письма в спортлото з вимогами контрибуцій.
В даному випадку "мир на наших умовах"= відкинути все і відємно покращувати позиції далі
......
визнали де факто донецьк мінськими - отримали гостомель і бучу. шось воно не тойво. ......
Там Париж пропущен...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 11032
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: П'ят 28 лис, 2025 10:08
trololo написав:
в нас вибору нема. крим віддали без бою - отримали словянськ та іловайськ. визнали де факто донецьк мінськими - отримали гостомель
в Грузії інший досвід. Може вони хитріші чи розумніші за українців...
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 2864
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 28 лис, 2025 10:21
ЛАД написав:
А 10 млн "проживало за межами совка на території СЬОГОДНІШНЬОЇ України" это украинцы? Вряд ли
Дивний ти....
От проживали євреї+латиші+фіни+росіяни на території Латвії.
Сралін цю територію захопив
Там що залишились тільки росіяни? чи тільки латвійці?
Так само і з територіями які совок захопив після 1939 року...
Там жили поляки ,українці..і так далі...
Так ,після захоплення були проведені масові чистки і знищені сотні тисяч...
Але про це тобі самому бажано ж промовчати
Чи не так?
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27404
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 3000 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: П'ят 28 лис, 2025 10:27
Schmit написав:
О, починається, наша песня хораша...
Ти спочатку поясни, звідки висмоктав про 300к ЗСУ та про "здати Донбас?
1 Якщо ти смокчеш - то не треба цим так вихвалятись..
смокчи й далі.. але тишком/нишком бо це не порно сайт
2 В стамбулі була пропозиція обмежити ЗСУ до 80 000 осіб
Зараз є пропозиція обмежити ЗСУ 600 000 осіб..
Те що в семи пунктах які ти показав про ЗСУ ні слова - говорить про що ?
Логіка каже - цифра посередині між 80 000 і 600 000
Тому питання
ЗСУ 600 000 краще ніж ЗСУ в діапазоні між 80 000 і 600 000 ?
3 Ти можеш і далі вважати що признання Криму де-юре США це краще ніж Де-факто
Я залишаюсь на своїй позиції..
І останнє
Питаю ще раз
Якщо пропозиції які нам давались раніше постійно погіршуються і Пуйло вчора у виступі відмовилось підписувати останню(найкращу для себе) пропозицію...
То по логіці хтось дебіл..
або ти , який стверджує що ми відмовились від кращих (бо пуйло все одно не збирався їх підписувати)
або пуйло -який відмовляється від кращих для себе.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27404
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 3000 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: П'ят 28 лис, 2025 10:34
pesikot написав: Banderlog написав: pesikot написав:
Все просто
Якщо ти проти чогось, то відмовся
Якщо ти щось отримуєшь, то ти - все це підтримуєш )
та нічого подібного )
з паршивої вівці хоч шерсті клок. Отпустять відмовлюся а поки я витисну з зсу все що мені положено, можеш не сумніватись.
sashaqbl, ти це читаешь ? Якщо ти вже вліз
Banderlog, а потім тебе чекає цивільне життя, в якому виявиться, що таких грошей тобі ніхто не платить, потрібно саме заробляти
та і за кордоном, теж не все так гарно
Прочитав.
Бандерлог в армії. А ти нє. Заховався за папірчиком.
Твій патріотизм пора вже перетворити в щось більш практичне і корисне для країни.
Пропоную підшукати тобі посабу по твоїм вмінням і можливостям. З гарантією, що не спишуть в піхоту, якщо не підеш в СЗЧ.
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 2403
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 28 лис, 2025 10:45
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 2864
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 28 лис, 2025 10:59
Погоджуюся. Мене сильно дивує сприйняття мобілізації як смерті.
Так мобілізація - це вихід з зони комфорту, але це не обовзяково каліцтво чи смерть.
Я не знаю, чи це російські наративи, чи просто люди реально настільки ссикливі, але ситуація так собі.
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 2403
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 28 лис, 2025 11:13
budivelnik написав:
Гляньте з 4 по 5 хвилину
І що?
А що таке "занімаємі території"?
Покровськ - занімаєма територія. Так.
Львів - занімаєма територія. Так
Тому можна зрозуміти його слова так "Українські війська уйдут з Покровська - ми припиним війну" або так "Українські війська уйдут з Львова - ми припиним війну".
Бачиш - яка велика маніпуляція. Яка величезна різниця між інтерпретацією його слів.
Але це все просто балаканина. путін(та власне і Зе і Трамп) багато говорить(балакає). Завтра він може змінити думку на протилежну. Такий світ.Ці слова нічого не означають
, пора вже до цього звикнути за попередні роки.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 7026
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|161340
|
|
|1493
|357549
|
|
|6076
|1050035
|
|