Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 12:59

  Letusrock написав:
  Hotab написав:Вибірка цього форуму яка? Більшість з тих хто починав в 22-му- дома.
Дійсно втратив здоровʼя до неприйнятного рівня - Фріз.

ще треба зробити опитування серед мобілізованих київських артистів, або у львівських штабах. І виявиться що війна це взагалі одні плюси.
Толку з вибірки форуму якщо тут ніхто більше воювати не збирається (крім тих хто "вже") навіть якщо війна буде ще 30 років


Советский анекдот был как пацана призывают в армию а он боится и у папы спрашивает "пап а как там в армии служить? А папа отвечает - "сынок в армии служить ПРОСТО ОФИГИТЕЛЬНО". И надевает генеральский китель. Смысл в том что да, выборка на форуме где самому молодому огого как за... , такая себе.
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 13:21

  BIGor написав:
  sashaqbl написав:мобілізація - це вихід з зони комфорту, але це не обовзяково каліцтво чи смерть.

Яка вибірка у Вас? Є хоч приблизні дані?

Моя: 3 близких родственника, десяток друзей, пару десятков знакомых. Видел, слышал парочку некрологов о людях с которыми знаком через 1 рукопожатие, десяток которых даже незнаю, но кого знали те, кого знаяю я. Субьективно 1 на 30... где то.
Но у всех в возрасте здоровья в разнос (год за пять), это факт....нервы, полевые условия жизни, непривычные постоянные нагрузки.
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 13:33

  Ой+ написав:.........
Тепер все значно складніше:
Кількість школярів за рік зменшилась на 400 тисяч, – МОН
Кількість школярів в українських закладах освіти порівняно з 2024/2025 навчальним роком зменшилась на 400 тисяч осіб.
Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Андрій Сташків https://osvita.ua/school/reform/95945/

Це мінус 10% за один рік. Ніякого бебі буму не було і не буде, демографічний спад кінця 90-их початку 00-их сам по собі би провокував спад у 20-ті, а мінус міграція від війни ще більше все поглиблює. Звичайно, якби ніхто із сусідів не зазіхав на території, то менше народу, вищий подушний ввп навіть за рахунок природної ренти. Але з ким край боронити через покоління?
Понятно, что с демографией швах.
И так было и до войны. Война резко обострила проблему.
У нас не призывают молодёжь, берегут генофонд, чтобы не повторилась ситуация после 2МВ, когда была сильная нехватка мужчин брачного возраста. Но в результате очень много молодёжи просто уехали. Сначала уезжали до 18, сейчас уехали многие до 22. И, боюсь, что уехало заметно больше мальчиков, чем девочек, т.е. диспропорции будут. Статистики, понятно, у меня нет.
"з ким край боронити" это будет проблемой, вы правы, "через покоління". А с кем восстанавливать Украину проблемой будет завтра, после окончания войны. И в нашей ситуации "менше народу" точно не приведёт к увеличению ВВП на душу. Уехало значительно больше молодёжи и вообще людей работоспособного возраста. Соответственно, среди оставшихся увеличилась доля нетрудоспособных. Это точно ведёт к уменьшению ВВП на душу. И сильно сомневаюсь, что молодёжь вернётся. Большинство постарается закрепиться на Западе.
А цифра 400 тыс. уменьшения школьников за год удивила. Посмотрел довоенные данные. На начало 2021/2022 учебного года было 4,23 млн. школьников, в 2020 - 2,19 млн. (https://pon.org.ua/novyny/9271-v-ukraini-u-2021-roci-zrosla-kilkist-uchniv-ta-vpala-kilkist-shkil-ta-vchyteliv.html). Т.е. до этого года снижение относительно небольшое. Почему так резко упало в этом году, не понятно. Или дети за границей перестали учиться в наших школах и полностью перешли на загран. образование? Приняли окончательное решение о невозврате?
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 13:38

  katso написав:
  Letusrock написав:
  Hotab написав:Вибірка цього форуму яка? Більшість з тих хто починав в 22-му- дома.
Дійсно втратив здоровʼя до неприйнятного рівня - Фріз.

ще треба зробити опитування серед мобілізованих київських артистів, або у львівських штабах. І виявиться що війна це взагалі одні плюси.
Толку з вибірки форуму якщо тут ніхто більше воювати не збирається (крім тих хто "вже") навіть якщо війна буде ще 30 років


Советский анекдот был как пацана призывают в армию а он боится и у папы спрашивает "пап а как там в армии служить? А папа отвечает - "сынок в армии служить ПРОСТО ОФИГИТЕЛЬНО". И надевает генеральский китель. Смысл в том что да, выборка на форуме где самому молодому огого как за... , такая себе.

По официальным данным средний возраст нашей армии примерно такой же, как на форуме. :)
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 13:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:в 2020 - 2,19 млн.

Поправьте описку - 4.19
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 13:50

  ЛАД написав:Или дети за границей перестали учиться в наших школах и полностью перешли на загран. образование? Приняли окончательное решение о невозврате?

Мой племянник с невесткой так и сделали, учится в польской школе. УЖе и невестка не моя.
Там кто то писал, что уезжает больше мужчин, по моей личной статистике - наоборот и дело не только в запрете на выезд, у мужиков тут бизнесы, связи, недвижимость, не все готовы стать эмигрантом со всеми вытекающими.
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 14:02

  alex_dvornichenko написав:Но у всех в возрасте здоровья в разнос (год за пять), это факт....нервы, полевые условия жизни, непривычные постоянные нагрузки.

Так собі заява. Багато з тих, що прийшли в армію обмежено придатними при повторних влк виздоровіли. Явище масове.)
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 14:02

  alex_dvornichenko написав:
  BIGor написав:
  sashaqbl написав:мобілізація - це вихід з зони комфорту, але це не обовзяково каліцтво чи смерть.

Яка вибірка у Вас? Є хоч приблизні дані?

Моя: 3 близких родственника, десяток друзей, пару десятков знакомых. Видел, слышал парочку некрологов о людях с которыми знаком через 1 рукопожатие, десяток которых даже незнаю, но кого знали те, кого знаяю я. Субьективно 1 на 30... где то.
Но у всех в возрасте здоровья в разнос (год за пять), это факт....нервы, полевые условия жизни, непривычные постоянные нагрузки.

50+ ідеальний вік "відсвічувати в теплік"
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 14:04

ідеальне просте рішення

  ЛАД написав:
  Ой+ написав:.........
Тепер все значно складніше:
Кількість школярів за рік зменшилась на 400 тисяч, – МОН
Кількість школярів в українських закладах освіти порівняно з 2024/2025 навчальним роком зменшилась на 400 тисяч осіб.
Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Андрій Сташків https://osvita.ua/school/reform/95945/

Це мінус 10% за один рік. Ніякого бебі буму не було і не буде, демографічний спад кінця 90-их початку 00-их сам по собі би провокував спад у 20-ті, а мінус міграція від війни ще більше все поглиблює. Звичайно, якби ніхто із сусідів не зазіхав на території, то менше народу, вищий подушний ввп навіть за рахунок природної ренти. Але з ким край боронити через покоління?
Понятно, что с демографией швах.
И так было и до войны. Война резко обострила проблему.
У нас не призывают молодёжь, берегут генофонд, чтобы не повторилась ситуация после 2МВ, когда была сильная нехватка мужчин брачного возраста. Но в результате очень много молодёжи просто уехали. Сначала уезжали до 18, сейчас уехали многие до 22. И, боюсь, что уехало заметно больше мальчиков, чем девочек, т.е. диспропорции будут. Статистики, понятно, у меня нет.
"з ким край боронити" это будет проблемой, вы правы, "через покоління". А с кем восстанавливать Украину проблемой будет завтра, после окончания войны. И в нашей ситуации "менше народу" точно не приведёт к увеличению ВВП на душу. Уехало значительно больше молодёжи и вообще людей работоспособного возраста. Соответственно, среди оставшихся увеличилась доля нетрудоспособных. Это точно ведёт к уменьшению ВВП на душу. И сильно сомневаюсь, что молодёжь вернётся. Большинство постарается закрепиться на Западе.
А цифра 400 тыс. уменьшения школьников за год удивила. Посмотрел довоенные данные. На начало 2021/2022 учебного года было 4,23 млн. школьников, в 2020 - 2,19 млн. (https://pon.org.ua/novyny/9271-v-ukraini-u-2021-roci-zrosla-kilkist-uchniv-ta-vpala-kilkist-shkil-ta-vchyteliv.html). Т.е. до этого года снижение относительно небольшое. Почему так резко упало в этом году, не понятно. Или дети за границей перестали учиться в наших школах и полностью перешли на загран. образование? Приняли окончательное решение о невозврате?

мужики не рожають, а баб випускають, ідеальне просте рішення демографії
Повідомлення Додано: П'ят 28 лис, 2025 14:09

  Banderlog написав:
  alex_dvornichenko написав:Но у всех в возрасте здоровья в разнос (год за пять), это факт....нервы, полевые условия жизни, непривычные постоянные нагрузки.

Так собі заява. Багато з тих, що прийшли в армію обмежено придатними при повторних влк виздоровіли. Явище масове.)

Неуместный сарказм, реально вся хроника обостряется и добавляются новинки, "война дело молодых".
