|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 28 лис, 2025 18:46
Shaman написав: sashaqbl написав: Shaman написав:
-----------------------------Banderlog
Нормально, ми теж хочем по домам як не на новий рік то хоч до Різдва.
якщо до Різдва, то на Новий рік точно встигнеш
-----------------------------
От до вас в мене теж є питання, а не тільки до пісікота. Яким му**ком треба бути, щоб до***тись до війсьуковослужбовця. Особливо знаючи, що статтю про свободу совісті в Конституції ніхто не відміняв.
ви щось надто нервуєте. це так, підначка, й то не до вас. я вас правильно зрозумів - як що був в ЗСУ, то можна вести себе як му***?..
й якщо вірянин РПЦ - то так й кажи. ой, а РПЦ благословляє вбивства українців? й військових, й цивільних - теж свобода слова?
УПЦ не благословляет.
А отдельные
попы бывает. Но отдельные
граждане Украины и сообщают координаты для наводки ракет и шахедов. И многое другое делают. Вот этих конкретных попов и граждан надо наказывать.
И перенос даты Рождества приняли далеко не все верующие, хоть УПЦ, хоть ПЦУ.
P.s. И вам всё-таки последнее время понравилось троллить.
Дождались, что вам замечания уже делаю не только я?
И "можна вести себе як му***" не "переход на личности"? А, скорее, просто оскорбление.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 37722
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5376 раз.
- Подякували: 4878 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: П'ят 28 лис, 2025 18:50
budivelnik написав: ЛАД написав:
Не уверен, что после мира/перемирия сюда действительно придут большие деньги. И на фоне наших потерь 100-200 млрд. совсем не так много.
......
Капіталісти на порядок краще ...... -вміють рахувати гроші.
Поэтому вопрос: зачем вкладывать деньги в далекое заевропье - страну с назовем это "не совсем ясным Видбудовным потенциалом" - если прямо на границе Европы есть абсолютно понятные страны с прозрачными законами и предсказуемыми возвратами...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 11042
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: П'ят 28 лис, 2025 18:51
Shaman написав: sashaqbl написав: Shaman написав:
якщо до Різдва, то на Новий рік точно встигнеш
От до вас в мене теж є питання, а не тільки до пісікота. Яким му**ком треба бути, щоб до***тись до війсьуковослужбовця. Особливо знаючи, що статтю про свободу совісті в Конституції ніхто не відміняв.
ви щось надто нервуєте. це так, підначка, й то не до вас. я вас правильно зрозумів - як що був в ЗСУ, то можна вести себе як му***?..
буде цирк якщо "післявійни" ухилянти та ЗСУшники будуть ще разом виловлювати по подворотням таких "надважливих тиловиків/диванних розпалювачів". Можеш скрінити
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 2869
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 28 лис, 2025 18:53
budivelnik написав: ЛАД написав:
Не уверен, что после мира/перемирия сюда действительно придут большие деньги. И на фоне наших потерь 100-200 млрд. совсем не так много.
1 Ви не впевнені, я впевнений, так що тут у нас 1-1
2 Якщо після війни на території України буде 30 млн осіб , то 300 млрд доларів... це 2 річних ВВП...
Тобто це сума, яку дай Бог за 10 років освоїти.
3 Після війни , вклавши в нас 300 млрд доларів, Європа зробить все щоб ці вкладення не пропали ( ЄС це не совок ,який кожному каннібалу Африки безкоштовно давав мільйони якщо той назве своє село каннібалів - соціалістичним), в цьому якраз і є перевага капіталізму.
Капіталісти на порядок краще від совків чи педераційників -вміють рахувати гроші.
Подивимось.
И ЕС тоже немало давал "каннибалам Африки".
Спорить не буду, но даже сейчас, во время войны на Западе достаточно сильны настроения против помощи Украине или, по крайней мере, за её уменьшение.
Что будет после войны?
И они даже сегодня не могут решить проблему с арестованными росс. деньгами.
У Европы полно проблем. Это нам кажется, что у них денег куры не клюют. А им, вообще-то, сильно не хватает.
Востаннє редагувалось ЛАД
в П'ят 28 лис, 2025 18:59, всього редагувалось 1 раз.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 37722
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5376 раз.
- Подякували: 4878 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: П'ят 28 лис, 2025 18:54
ЛАД написав: Shaman написав: sashaqbl написав:
ви щось надто нервуєте. це так, підначка, й то не до вас. я вас правильно зрозумів - як що був в ЗСУ, то можна вести себе як му***?..
й якщо вірянин РПЦ - то так й кажи. ой, а РПЦ благословляє вбивства українців? й військових, й цивільних - теж свобода слова?
УПЦ не благословляет.
А отдельные
попы бывает. Но отдельные
граждане Украины и сообщают координаты для наводки ракет и шахедов. И многое другое делают. Вот этих конкретных попов и граждан надо наказывать.
И перенос даты Рождества приняли далеко не все верующие, хоть УПЦ, хоть ПЦУ.
P.s. И вам всё-таки последнее время понравилось троллить.
Дождались, что вам замечания уже делаю не только я?
по переносу календаря - УПЦ взагалі не прийняла. по ПЦУ - не знаю дозволили святкувати по старому, але хто як - не знаю. УГКЦ перейшла повністю, точніше не знаю випадків, хто залишився на старому - хоч напевне є окремі випадки.
з приводу утисків - спробуйте знайти в Харкові храми ПЦУ - їх мало...
тепер поясню загалу, чого я питаю в Бандерлога, а він уникає відповіді... дивиться для таких, як Бандерлог важлива каноничність (чи вони так декларують)... так от - незалежна УПЦ, вона не канонічна, канонічна вона лише в складі РПЦ. та й дві православні церкви на одній території теж неканонічно. тому всі залучені добре розуміють, хто Патріарх УПЦ. але в 21 сторіччі, коли твої співвітчизники гинуть під благословіння твого ієрарха - можна й треба відійти від канонів...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10700
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 792 раз.
- Подякували: 1682 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: П'ят 28 лис, 2025 18:55
Letusrock написав: Shaman написав: sashaqbl написав:
От до вас в мене теж є питання, а не тільки до пісікота. Яким му**ком треба бути, щоб до***тись до війсьуковослужбовця. Особливо знаючи, що статтю про свободу совісті в Конституції ніхто не відміняв.
ви щось надто нервуєте. це так, підначка, й то не до вас. я вас правильно зрозумів - як що був в ЗСУ, то можна вести себе як му***?..
буде цирк якщо "післявійни" ухилянти та ЗСУшники будуть ще разом виловлювати по подворотням таких "надважливих тиловиків/диванних розпалювачів". Можеш скрінити
ні, Letusrock
, тебе це не врятує - тебе спіймають першим
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10700
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 792 раз.
- Подякували: 1682 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: П'ят 28 лис, 2025 19:03
Banderlog написав: Shaman написав:
давайте вірити власному керівництву - я щось не пам'ятаю брехні.
ну то шо там сьогодні пан пропагандист запропонує? Продовжувати вірити власному керівництву? Чи може вже набу?
Єрмак наче не керівництво ні тобі, ні мені
але ти там обережніше "я витисну з зсу" - щоб потім не довелося "з мого боку — повне сприяння"
Востаннє редагувалось Shaman
в П'ят 28 лис, 2025 19:04, всього редагувалось 1 раз.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10700
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 792 раз.
- Подякували: 1682 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: П'ят 28 лис, 2025 19:03
ЛАД написав:
Подивимось.
И ЕС тоже немало давал "каннибалам Африки".
Спорить не буду, но даже сейчас, во время войны на Западе достаточно сильны настроения против помощи Украине или, по крайней мере, за её уменьшение.
Что будет после войны?
И они даже сегодня не могут решить проблему с арестованными росс. деньгами.
У Европы полно проблем. Это нам кажется, что у них денег куры не клюют. А им, вообще-то, сильно не хватает.
1 Я не рахую чужі гроші
2 Як би це не дивно для Вас звучало , але Європі ВИГІДНО вкладати в сусіда, який сьогодні вже ЗЕКОНОМИВ Європі сотні мільярдів доларів, тобто Європа
а - не буде вкладати СВОЇ гроші
б - ЄС буде вкладати гроші педерації, бо педерація зацікавлена почати торгівлю, яка неможлива без ЗГОДИ України...
От за цю згоду і почнеться торг...
Правда з боку Норвегії почнеться торг щоб ми цю згоду не давали...
І виграє той хто запропонує кращі умови.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27418
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 3000 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: П'ят 28 лис, 2025 19:10
budivelnik написав: ЛАД написав:
Подивимось.
И ЕС тоже немало давал "каннибалам Африки".
Спорить не буду, но даже сейчас, во время войны на Западе достаточно сильны настроения против помощи Украине или, по крайней мере, за её уменьшение.
Что будет после войны?
И они даже сегодня не могут решить проблему с арестованными росс. деньгами.
У Европы полно проблем. Это нам кажется, что у них денег куры не клюют. А им, вообще-то, сильно не хватает.
але Європі ВИГІДНО вкладати в сусіда, який сьогодні вже ЗЕКОНОМИВ Європі сотні мільярдів доларів, тобто Європа
Прямо сильно выгоднее, чем инвестировать в Евпропе?
При этом - если разговор все еще про план "Фортеця": дворовых собак - держат голодными
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 11042
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: П'ят 28 лис, 2025 19:20
budivelnik
Подивимось.
Поки що російські гроші нам не дали, хоча ви раділи ще з місяць тому.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 37722
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5376 раз.
- Подякували: 4878 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|33
|161552
|
|
|1493
|357766
|
|
|6076
|1050442
|
|