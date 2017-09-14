RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Нед 30 лис, 2025 13:12

«Ах ти ж гагауз безсовісний… Щоб у тебе клобук відпав»

  flyman написав:
  prodigy написав:
  flyman написав:чекаю бухгалтерш філіпінок на аутсорс з окладом 30к


навіщо філіппінок, може ЛАД чи я згодяться, або ти -на 30к (чи навіть 25к, якщо 6 годин праці на день)

чому не йдеш на відкриту вакансію ?

Чому б Флайману самому не працевлаштуватись нарешті? Хоча б за їжу.
Це білка з міського парку, у якої Флайман забрав 4 ящики горіхів і вивіз на дитячій колясці до себе в підвал.

Повідомлень: 17259
З нами з: 15.02.09
Подякував: 399 раз.
Подякували: 2542 раз.
 
Нед 30 лис, 2025 13:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Пропагандисти брешуть про «неминучий крах» Сил оборони на фронті та масову здачу в полон українських бійців — ISW назвав мету Путіна
Пов’язаний із Кремлем воєнкор зауважив, що російські пропагандистські ЗМІ після пресконференції Путіна 27 листопада поширюють неправдиві твердження про «крах» лінії оборони України. Пропагандисти стверджують, що українські військові масово дезертирують і здаються в полон, «залишаючи великі території без захисту», а росіяни нібито незабаром увійдуть до Києва. Також російські ЗМІ брешуть, що окупанти розгромили ЗСУ і залишається тільки «добити їх».

Воєнкор звинуватив російські держЗМІ у фальсифікації територіальних успіхів, перебільшенні заяв Путіна, а також використанні штучного інтелекту для створення фейкових відео про здачу в полон українських військ. Пропагандисти підтримують Кремль у спробах створити враження, що російська армія скоро прорве фронт і знищить найбоєздатніші підрозділи ЗСУ. Таким чином Україна та Захід нібито мають якнайшвидше піти на поступки Росії, поки ситуація не стала ще гіршою.

Російський воєнкор запевнив, що лінія фронту не зруйнована, Росія далека від перемоги, а окупанти досягають деяких успіхів на фронті ціною високих втрат особового складу та матеріальних ресурсів. Також, за його словами, українські та російські війська ведуть позиційну війну вздовж усієї лінії фронту, а Сили оборони України проводять контрнаступи. Крім цього, воєнкор підтверджує, що українські війська продовжують опір у Харківській області, зокрема, намагаються контратакувати у районі Вовчанська, а також тримають оборону біля Куп’янська та Борової.

Оцінка ситуації на фронті, яку оприлюднив воєнкор, не збігається із заявами Путіна 27 листопада. Диктатор тоді брехав, що російська армія повністю захопила Куп’янськ, контролює більшу частину Вовчанська, а ЗСУ не можуть стримувати російські атаки біля річки Оскіл. За словами воєнкора, українські підрозділи іноді відходять із окремих тактичних позицій, але це не означає, що вони припиняють оборону. Він пояснив, що такі відходи є продуманими рішеннями командування — щоб посилити інші ділянки фронту або уникнути оточення. Подібні дії, наголосив блогер, є звичайною практикою у війні й їх регулярно застосовують також російські війська.

Як підсумовує ISW, хоча ситуація в деяких конкретних секторах лінії фронту є «серйозною» для ЗСУ, особливо в напрямках Покровська та Гуляйполя, твердження Путіна та підконтрольних Кремлю ЗМІ є перебільшеними і не відповідають реальності на полі бою.

«Прикметно, що спотворення Кремлем ситуації на місці подій було настільки далеким від реальності, що відомий російський воєнкор, який підтримує війну, відчув необхідність опублікувати власне спростування», — наголосили аналітики.

нікого не з форумчан не нагадує?
Таким чином Україна та Захід нібито мають якнайшвидше піти на поступки Росії, поки ситуація не стала ще гіршою.
Повідомлень: 10746
З нами з: 29.09.19
Подякував: 792 раз.
Подякували: 1683 раз.
 
Нед 30 лис, 2025 13:24

  Shaman написав:бо в Паші чуйка - він гроші безпомилково визначає :lol:
а хто тобі сказав що гроші у вас? :lol: по марафону сказали, що єпіфаній зібрав і задонатив у фонд стерненка? )
Тобі тільки здається що парафіяни бездумно підуть за ієрархами. Ти поняття не маєш як функціонує церква.
Повідомлень: 4089
З нами з: 24.06.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Нед 30 лис, 2025 13:27

  Shaman написав:
  sashaqbl написав:
  Shaman написав:Головний?.. 8)

Я щось в початковому повідомленні слова "головний" не бачив. Так ти йдеш чи шукаєш причини щоб не йти? Тоді просто визнай що ти не хочеш воювати..... І щоб вистояти потрібні люди в армії. Але люди воювати не хочуть. В тому числі й патріот Шаман, на жаль.

так не хочу воювати. але й ховатися до останнього не буду. подивимось. й з приводу розколу - в країні все одно більшість не воює - й як тоді розуміти ваш підхід - хто не воює, то ...?

"А как дышал, как дышал"(с)
Типове лицемірство диванних псевдопатріотів
  Shaman написав: ховатися до останнього не буду. подивимось.
Я теж небуду до останнього. Вже навіть окоп підготував в саду біля сакури. є вільні місця, бронюйте
Повідомлень: 2871
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Нед 30 лис, 2025 13:43

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав:на тебе напали з ножем - що ти робиш? судячи з допису підставляєш горлянку. ну так не треба тоді лякати, будеш виконувати, що скажуть. які там поламані ноги - це лише на сторінках форуму 8)

Доганяю нападників, одного я а другого моя подружка. :lol:
Це ще питання хто там на кого напав...

питань немає - а от спроби виправдати нападників є...

Так "превышение самообороны" на территории ex-СНГ - не просто так появилось :D
Повідомлень: 11051
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Нед 30 лис, 2025 13:44

стосовно Єрмака на фронті, такі думки в мережах

Что же касается ухода Ермака во фронт. Точней всего эту ситуацию прокомментировала Дана Яровая: «Як тільки Єрмак стає військовослужбовцем, його справа автоматично переходить у ДБР. Бо військові це підслідність ДБР. А ДБР — повністю під Офісом Президента. Все. Бінго.
Схема закрилася, контроль повний, відповідальність — нуль». Тут и добавить нечего.
Повідомлень: 12919
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3375 раз.
Подякували: 3355 раз.
 
Нед 30 лис, 2025 13:50

  Letusrock написав:
  Shaman написав: ховатися до останнього не буду. подивимось.
Я теж небуду до останнього. Вже навіть окоп підготував в саду біля сакури. є вільні місця, бронюйте

бачите, як злісні ухилянти (Letusrock найбільш переляканий) з вас кепкують? ;)

але нападати треба на мене - бо що з ухилянтів візьмеш (хоча анализів вони багато виробляють :lol: )
Повідомлень: 10746
З нами з: 29.09.19
Подякував: 792 раз.
Подякували: 1683 раз.
 
Нед 30 лис, 2025 13:51

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав:Доганяю нападників, одного я а другого моя подружка. :lol:
Це ще питання хто там на кого напав...

питань немає - а от спроби виправдати нападників є...

Так "превышение самообороны" на территории ex-СНГ - не просто так появилось :D

юрист наш підтягнувся - коли напади групою зі зброєю, то вже можна захищатися будь-якими засобами - чи не так? 8)
Повідомлень: 10746
З нами з: 29.09.19
Подякував: 792 раз.
Подякували: 1683 раз.
 
