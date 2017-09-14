Додано: Пон 01 гру, 2025 03:10

Более 80 % населения сосредоточено в Южной, Западной и Восточной Норвегии, причём в последней — почти половина.

.... Под городской местностью понимаются такие поселения, которые имеют население более 200 человек и состоят из домов, удалённых друг от друга на расстояние, не превышающее 50 метров. В районе Осло-фьорда сосредоточена примерно треть населения страны, поэтому это регион с наибольшей его плотностью — 1404 чел./км²

.... На побережье Осло-фьорда живут 1,96 миллиона человек.

Больше 40 % населения Норвегии проживают на расстоянии меньше 45 минут езды от Осло-фьорда.

15 боро и муниципалитет Анкориджа покрывают только часть территории Аляски. Остальная территория не имеет достаточно населения (по крайней мере заинтересованного) для формирования местного самоуправления и образует так называемое неорганизованное боро, которое для целей переписи населения и для удобства управления было поделено на так называемые зоны переписи населения. Таких зон на Аляске насчитывается 11.

государство с нашей территорией и населением 15-20 млн. существовать, конечно, может. В принципе. Но не в Европе.

Возвращаясь к вопросу о количестве населения.Честно говоря, думал, что вполне достаточно аргумента, что чем больше численность населения, тем легче задача обороны страны. Тем более, сегодня это самый актуальный для нас вопрос. Но оказалось, нет, некоторым этого недостаточно. Начинают переводить разговор на плотность населения.Понятно, вроде, что плотность населения сама по себе не показательна. Она очень сильно зависит от многих причин, в т.ч. от чисто климатических. В той же Норвегии при очень небольшой плотности населения (далее ПН)Остальная часть, понятно, заселена значительно слабее. Причины, надеюсь, легко понятны - климат.По демографическим причинам в 80-х была принята либеральная иммиграционная политика. В результате в конце XX - начале XXI века был большой приток иммигрантов и сегодня уже четверть населения иммигранты и их потомки (иммигранты в первом поколении либо с одним или двумя родителями иностранного происхождения). О языках не буду, хотя там тоже интересно.Так что цифры, которые привёл будивельник, совершенно не показательны. В каждой стране надо конкретно смотреть причины низкой ПН. Где-то север, где-то горы, где-то ещё что.И да, государство может существовать и при низкой ПН.Правда, при очень низкой придётся пожар гасить самим, ездить придётся по грунтовкам, о центральном отоплении и газоснабжении (а, может, и электричестве) придётся забыть. Всё это будет экономически неэффективно. Не берусь сказать, при какой ПН это произойдёт, но до этого нам далеко.Ещё один пример. ПН в США - 34,55 чел./км². Но при этом в Нью-Джерси - 467 чел./км², а на Аляске - 0,49 чел./км². И на АляскеЭти зоны на взгляд по карте занимают чуть ли не больше половины территории. А из 740 тыс. населения штата почти 300 тыс. проживают в Анкоридже.Но ладно, хватит примеров.Табличка будивельника очередная манипуляция цифрами. Он выбрал маленькие страны (кроме России, Беларуси и Украины), их которых 9 имеют относительно невысокую плотность населения. При этом из них 4 - северные (надеюсь, из примеров с ними всё понятно), Черногория - горы, 3 - прибалты, не стал с ними разбираться. Но во всех этих странах добавить 1 млн. чел будет весьма существенно - население и, соответственно, ПН может увеличиться чуть ли не вдвое. А в Украине такая добавка будет почти незаметна. При этом не приводит данные по более крупным государствам. В той же Германии ПН - 232,3 чел./км², а в "слабозаселённой" Франции - 123 чел./км². Уж не будем говорить о Нидерландах с 432 чел./км². И почему-то именно эти страны богатые и высокоразвитые. А в той же Литве довольно быстро идёт депопуляция - и за счёт отрицательного естественного прироста, и за счёт эмиграции. Странно, не правда ли?Украина находится в очень неплохих природно-климатических условиях и, практически вся заселена. К тому же имеет неплохие запасы полезных ископаемых. В общем, досттаточно лакомый кусочек.Напомню, разговор начался с моей фразы:При 15-20 млн. и территории 600 тыс.км², ПГ будет 25-30 чел./км². Не очень мало, но для Европы цифра смешная. Да и в мире это ниже 150 места.90 лет назад один маньяк ставил задачу "расширения жизненного пространства" для своей нации. Сегодня, к счастью, таких практически не наблюдается. Разве что Путин, хотя у него другие задачи. Но кто знает, что будет завтра.В физике есть такое явление как диффузия - перенос вещества из области с высокой концентрацией в область с низкой концентрацией, приводящий к самопроизвольному выравниванию. Понятно, что общество и государства это не физика, но тем не менее. При такой "разнице потенциалов" с близкими соседями возможны всякие варианты. Надеюсь, мирные. Хотя напомню, некоторые территориальные претензии имели к нам и соседи.Не хочу сказать, что это вопросы завтрашнего дня. Если у нас после войны будет примерно 30 млн. чел, а площадь, похоже, останется около 500 тыс.км², то ПН не особо изменится и будет несколько выше 60 чел./км². Это ещё более-менее.Но я и не говорил конкретно об Украине, писал в принципе об опасности для государсивас низкой ПН, особенно в Европе.Давать какие-то демографические прогнозы для Украины сегодня, в условиях войны, думаю, не возьмётся никто. Пока что, если верить данным Госстата, за счёт отрицательного естественного прироста мы теряем 300 тыс. чел. в год. Но этот процесс может заметно ускориться в блихком будущем благодаря большому количеству стариков, ухудшению здоровья населения во время войны и малому количеству молодёжи.Молодёжи и так было маловато (см. пирамиду), а сейчас ещё и много выехало за границу и все точно не вернутся. Что будет с миграцией после войны и открытия границ вообще непонятно. Это будет зависеть от массы причин, которые сегодня совершенно не известны. А если нас ещё и примут в ЕС... Поток эмигрантов может быть весьма приличным и, опять же, особенно среди молодёжи.Так что вопрос о ПН не такой простой.И подходить к нему по принципу: "Меньше народа, больше кислорода", - не стоит.